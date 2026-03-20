CD Projekt Red conferma che pubblicherà un progetto non annunciato nei prossimi trimestri.

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Sta succedendo? È stato finalmente confermato? Beh, non dovremmo ancora trattenere il respiro, anche se sappiamo che almeno c'è in programma di pubblicare un progetto non annunciato di CD Projekt Red nei prossimi trimestri. Poiché il sequel di The Witcher 4 e Cyberpunk 2077 sono ancora lontani anni, tutti gli occhi sono puntati sull'espansione The Witcher 3: Wild Hunt ancora non confermata.

L'anno scorso sono circolate voci su un altro DLC di The Witcher 3, e da allora sono solo più addetti ai lavori e analisti che affermano che qualcosa sta per arrivare. Nei recenti risultati finanziari pubblicati da CD Projekt Red, SynthPotato ha ricevuto una nota su un progetto non annunciato che sarebbe stato pubblicato a breve.

"Nei prossimi quartieri," recita la nota nel documento. "Lo Studio si concentrerà principalmente su ulteriori lavori di sviluppo in progetti in corso; prevediamo anche di pubblicare uno dei progetti di gioco finora non annunciati."

Questa non è una conferma diretta di un'altra espansione di The Witcher 3, dato che in realtà CD Projekt Red potrebbe lavorare su qualsiasi cosa. Si prevede che Fool's Theory sia dietro il lavoro sull'espansione, ma CD Projekt Red ha confermato che c'è sempre un team di sviluppatori nello studio che supporta e collabora con qualsiasi studio come Fool's Theory o Virtuous se stanno sviluppando una proprietà intellettuale di CD Projekt.