Voce: Il nuovo DLC di The Witcher 3 potrebbe arrivare a settembre, è possibile più contenuto di Cyberpunk 2077

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La tanto vociferata e ancora non confermata terza espansione per The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe essere lanciata a settembre. Le prime voci dicevano che sarebbe arrivato intorno a maggio o fine primavera, ma sembra che CD Projekt Red voglia dare a Fool's Theory - il presunto studio dietro l'espansione - più tempo per lavorarci prima della sua uscita.

Secondo l'agenzia polacca Strefa Inwestorów, un analista ritiene che, anche se la terza espansione di The Witcher 3 non arriverà così presto come alcuni speravano, uscirà comunque nel terzo trimestre per evitare uno scontro con Grand Theft Auto VI. "Penso che settembre sia la finestra migliore. In estate, i giocatori sono in vacanza e settembre sembra un bel periodo di 'ritorno a scuola'", legge il rapporto (tramite traduzione automatica). "Tuttavia, le cose potrebbero cambiare. Potrebbero avere l'idea di pubblicarlo tra due o tre mesi."

Nello stesso articolo si suggerisce anche che CD Projekt Red potrebbe non aver ancora completamente concluso Cyberpunk 2077 e aggiungere nuovi contenuti al gioco. Sebbene lo sviluppatore abbia confermato molto recentemente che non avremo altri DLC né una nuova espansione, si ritiene che Virtuous - lo studio che ha contribuito a rilasciare gli aggiornamenti recenti del gioco - potrebbe anche lavorare a qualcosa in background. CD Projekt Red ha anche lasciato la porta un po' aperta, dicendo in un recente tweet che se qualcosa fosse cambiato sul fronte dei DLC, ce lo avrebbe fatto sapere.

Tuttavia, una nuova espansione di Cyberpunk 2077 sembra più un sogno irrealizzabile, mentre da tempo abbiamo sentito parlare molto della nuova espansione di The Witcher 3: Wild Hunt. Speriamo di avere presto qualcosa di ufficiale, ma per ora prendi tutto questo con le pinze.