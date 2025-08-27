Clive Barker's Hellraiser: Revival Impressioni sul gameplay: Sì, è gore, è gore da parte mia

HQ

Non appena ho visto il primo filmato di Clive Barker's Hellraiser: Revival, ho capito che mi aspettava qualcosa di completamente unico. Non avevo visto i film originali, e nel mio precedente appuntamento durante la Gamescom ero stato avvertito pesantemente di ciò a cui stavo per assistere. Non direi di essere un amante dell'horror. Odio quella roba, davvero, ma il sangue e il sangue posso gestirli.

Poi ho visto che gli sviluppatori avevano preparato le sacche per i malati vicino alle scrivanie della sala di anteprima, e ho iniziato a esitare un po'. Potresti pensare di aver visto la tua giusta dose di sangue e budella nei tuoi DOOM e nei tuoi Resident Evils, ma Clive Barker's Hellraiser: Revival fa un salto di qualità. Non avevo conati di vomito o qualcosa del genere, ma nel filmato di apertura ho fatto la mia parte di perle mentali mentre mi chiedevo come gli sviluppatori fossero riusciti a far superare qualsiasi tipo di censura a questi contenuti. La Cina e l'Australia avrebbero avuto una giornata campale con questo, pensai, mentre guardavo in basso per vedere il pene del mio personaggio che si dimenava all'aperto, completo di un principe Alberto da abbinare.

Aprendo una scena di sesso, in cui due personaggi si trafiggono e si tagliano a vicenda mentre scendono, Clive Barker's Hellraiser: Revival ti fa capire immediatamente il tipo di viaggio che ti aspetta. Quando il nostro protagonista Aidan graffia la sua ragazza Sunny con la scatola del puzzle che i fan dei film conosceranno, evoca accidentalmente i Cenobiti, incluso l'unico e solo Capocchia di spillo, che immediatamente infilano catene nella tua ragazza e la fanno a pezzi. Vediamo gran parte di questo processo di spaccatura della pelle, che sicuramente lascerà un segno nella tua memoria.

Il gioco ci vede poi trasportati nel nascondiglio di un culto locale che adora i Cenobiti, che cercano anche di rendere il dolore il loro piacere. Dopo aver strappato alcuni ganci, aghi e punti di sutura dalla nostra pelle, siamo ancora nudi ma liberi di cercare di fuggire dalla struttura. Luoghi terribilmente cruenti ci accolgono ad ogni angolo mentre Aidan cerca disperatamente di evitare di essere catturato e sottoposto a una sorta di rituale che lo vedrà torturato ancora più di quanto non lo sia già stato.

Il combattimento è stato incredibilmente leggero nella parte del gioco che ho giocato, con solo un momento per esso alla fine con un rapido corpo a corpo contro un cultista che si è divertito un po' troppo con i miei fendenti. Per il resto, l'inizio sembra impostare Aidan nel suo momento più vulnerabile, con anche un segmento aggiuntivo in cui veniamo inseguiti attraverso l'interno labirintico della scatola del puzzle dal Cenobita Chiacchierone. Sei costantemente sotto attacco, con la frequenza cardiaca alta, il che ti assicura di ricevere una buona dose di orrore nei segmenti precedenti. Gli sviluppatori sono stati cauti per non farti sentire troppo potente troppo presto, e anche se ti dirigi più verso uno stile horror orientato all'azione, sembra che ci saranno ancora molte cose che semplicemente non puoi battere e da cui dovresti scappare.

Il ritmo della narrazione sembra molto ben messo insieme, con un gancio (se mi perdonate il gioco di parole) che ti fa partire immediatamente in questo viaggio orribile e coinvolgente. Essendo una persona che non ha mai avuto esperienza con il franchise, mi sono subito interessato alla tradizione, alla costruzione del mondo e a dove andrà la storia mentre cerchiamo di salvare il mondo dai definitivi. Il gioco è incredibilmente, incredibilmente cruento e, anche se pensi di essere preparato, probabilmente non lo sei, quindi tienilo a mente quando entri. Ma, dirò che Clive Barker's Hellraiser: Revival assicura che non ti stia solo lanciando sangue addosso per il gusto di farlo. Lo shock di Sunny che viene fatto a pezzi, la tortura a cui il culto sottopone il suo prossimo, tutto serve a mantenere il giocatore in quel ciclo di tensione, supportato anche dal gameplay.

