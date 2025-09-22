Come spiega la politica l'assenza del Real Madrid al Pallone d'Oro

HQ

La cerimonia del Pallone d'Oro è la notte più glamour del calcio, un palcoscenico globale in cui vengono celebrati i migliori giocatori e allenatori del gioco. Per molti, vincere o addirittura partecipare è un momento decisivo per la carriera. Eppure per il Real Madrid l'evento è diventato quasi invisibile, un'assenza che racconta una storia non solo sportiva, ma politica.

L'anno scorso, con una mossa che ha scioccato il mondo del calcio, il Real Madrid si è ritirato dalla cerimonia all'ultimo minuto. La decisione è arrivata nonostante sette dei loro giocatori, tra cui Vinicius Junior e Jude Bellingham, siano stati nominati per il premio maschile. Alla fine, Rodri del Manchester City ha vinto il premio, lasciando Madrid senza alcun riconoscimento nella notte.

L'allora allenatore del club, Carlo Ancelotti, non riuscì a ritirare il Trofeo Johan Cruyff come miglior allenatore maschile e il riconoscimento della squadra come club dell'anno non fu rivendicato. Ancora oggi, mesi dopo, Ancelotti ha ricevuto il suo premio solo di recente in privato, senza alcun riconoscimento pubblico da parte del club.

Quest'anno, lo schema continua. La squadra maschile del Madrid non parteciperà, anche con Vinicius Jr, Bellingham e Kylian Mbappe di nuovo tra i candidati. Thibaut Courtois potrebbe portare a casa il Trofeo Yashin come miglior portiere, e il 20enne Dean Huijsen è in lizza per il Trofeo Kopa come miglior giocatore under 21 del mondo.

Eppure i canali ufficiali di Madrid sono rimasti in silenzio e gli addetti ai lavori dicono che la decisione è interamente guidata dal presidente del club Florentino Perez. Fonti che hanno familiarità con il funzionamento interno del club descrivono il controllo di Perez come assoluto. "Florentino controlla tutto: il calcio, la comunicazione, gli affari, a lui risponde ogni reparto".

Tale centralizzazione ha definito entrambi i suoi mandati presidenziali, plasmando non solo le decisioni sul campo, ma anche il modo in cui il club si proietta nel mondo. Il boicottaggio del Pallone d'Oro riflette un modello più ampio di paranoia e mentalità da assedio all'interno del Bernabeu, o, come dice il New York Times, il boicottaggio del Pallone d'Oro del Real Madrid è una storia di politica e paranoia.

Perez ha a lungo diviso il mondo in alleati e avversari, tifosi e critici, La Liga e UEFA, arbitri locali e media. Il crollo della Super League europea nel 2021, insieme alle offese percepite dalla UEFA e dal calcio francese, non ha fatto altro che rafforzare questa visione del mondo, secondo più fonti.

Internamente, la mossa ha causato attriti. Il personale coinvolto nelle comunicazioni e nelle sponsorizzazioni vede il boicottaggio come un passo falso nelle pubbliche relazioni. Per un club della statura di Madrid, la serata di premiazione offre visibilità globale e opportunità commerciali. "Ha generato molta frustrazione", ammette un membro dello staff, sottolineando che la decisione è stata improvvisa e mal comunicata.

La parte femminile del club, tuttavia, sta vivendo una realtà più tranquilla. Caroline Weir, candidata al Pallone d'Oro, dovrebbe recarsi a Parigi, ma anche la sua nomina non è stata riconosciuta pubblicamente. Questo silenzio selettivo illustra ulteriormente la misura in cui le opinioni personali di Perez sul riconoscimento e la rivalità influenzano il messaggio del club.

Ironia della sorte, il Pallone d'Oro è stato storicamente al centro della visione del Galactico di Perez. Superstar del passato come Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Karim Benzema hanno portato prestigio al club attraverso il premio. Eppure oggi, sotto la lente di Perez, la cerimonia è diventata politicamente carica, un palcoscenico percepito come allineato contro Madrid piuttosto che come celebrazione del calcio.

Sul campo, il Real Madrid continua a prosperare, avendo conquistato 37 trofei nei due mandati di Perez e raggiungendo un fatturato record di oltre 1,2 miliardi di euro nel 2024-25. Tuttavia, le continue battaglie contro i nemici percepiti (La Liga, UEFA, media) gettano un'ombra sull'immagine del club.

I giocatori, gli allenatori e lo staff navigano in un ambiente in cui la politica del presidente può superare l'importanza dei risultati individuali. Come ha riassunto l'agente di un ex giocatore: "Un club come il Madrid non può combattere con tutti. Non si può essere sempre contro il mondo". Eppure, sotto Perez, questa è esattamente la posizione che il club assume, anche quando significa voltare le spalle a una delle notti più celebrate del calcio.