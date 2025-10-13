Completato il rilascio degli ostaggi israeliani da Gaza

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Hamas ha consegnato gli ultimi ostaggi israeliani rimasti in base al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, segnalando una possibile fine di anni di devastante conflitto a Gaza. Lo scambio, che vede anche il rilascio di prigionieri palestinesi, ha scatenato scene di sollievo sia in Israele che a Gaza. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato l'accordo come l'inizio di un "nuovo Medio Oriente", in vista di un vertice regionale in Egitto per discutere la ricostruzione dell'enclave. Mentre la calma è tornata nella regione, rimangono interrogativi sulla governance di Gaza e sul ruolo futuro di Hamas, gettando incertezza sulla fragile pace che ci attende. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!