Corsair Scimitar Elite Wireless SE

Ci sono molti mouse diversi, ma alcuni sono un po' più specializzati di altri - e i mouse MMO sono probabilmente tra i primi mouse mainstream a decollare davvero. La formula è stata a lungo la stessa: un grande sistema di pulsanti numerici sul lato, spesso con 8, 10 o più pulsanti - qui ce ne sono 12. Può sembrare molto, ma se hai giocato agli MMO, sai che sono necessari molti tasti e clic. Se puoi spostare alcune delle funzioni sul mouse, non devi usare tanto la tastiera.

È anche possibile combinare il mouse con il software di streaming e, poiché Corsair ha acquisito Elgato e quindi i suoi prodotti e software, c'è una piena integrazione tra Scimitar Wireless SE e l'ecosistema Stream Deck di Elgato.

Un piccolo ma importante dettaglio: all'interno del mouse è presente una cavità per il trasmettitore, sigillata con una piccola porta che è impossibile aprire senza violenza, quindi non c'è il rischio di perdere accidentalmente il dongle. E ne avrai bisogno, perché è la tua connessione alla brillante tecnologia Slipstream di Corsair, che funziona con un ritardo inferiore a 1 ms, cambia frequenza e può gestire più dispositivi contemporaneamente. Gli stessi Corsair affermano che la portata è di 20 metri per le cuffie e di 10 metri per tastiera e mouse, ma ho avuto un po' di problemi a vedere lo schermo a quella distanza, quindi mi fido della loro parola.

La batteria dura circa 150 ore. Ad essere onesti, non sono riuscito a scaricarlo durante il periodo di prova: sono molte ore di utilizzo. Se per qualche motivo pensi che il Bluetooth sia buono per i giochi, la batteria dura fino a 500 ore, ma allora potresti anche comprare un mouse al supermercato.

Il prezzo è alto: £ 119,99. Il campione di prova era bianco e sia il design che la finitura erano eleganti e coerenti.

Il mouse è abbastanza largo, con una superficie liscia, quasi lucida. Il pannello numerico a sinistra scorre avanti e indietro in modo da poterlo regolare per adattarlo al pollice: un bel tocco. Sul lato destro, c'è una piccola sporgenza con una superficie ruvida e modellata che offre un'ottima presa. In realtà è strano che l'intera superficie del mouse non sia fatta allo stesso modo. Il sensore è il Marksman S di Corsair, un sensore ottico con 750 IPS e 33K DPI. Il mouse dispone anche di interruttori ottici.

La qualità è generalmente elevata e il mouse sembra solido. Ma è un miscuglio quando si tratta di bottoni.

L'interruttore della rotellina del mouse è decisamente eccellente: sembra un vero pulsante del mouse, con un clic nitido e diretto. Un enorme vantaggio. I pulsanti di clic primari, d'altra parte, sono deludenti: sembrano noiosi e lenti. Quando li premi verso il basso, ci vuole troppo tempo prima che tornino e siano di nuovo pronti. Forse era un modello del lunedì, o forse il sistema di molle non era regolato correttamente nelle unità inviate alla stampa prima del lancio. Ad ogni modo, non è ottimale per un mouse in questa fascia di prezzo.

È un peccato, perché a parte la vestibilità leggermente ampia, è un ottimo mouse: è comodo da impugnare e il sensore è estremamente preciso e fluido, proprio come lo desideri. I pulsanti laterali richiedono un pollice lungo o un po' di pratica se vuoi usarli tutti. Ma con un po' di pratica, è possibile utilizzarne la maggior parte in modo efficace e deliberato.