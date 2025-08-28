Crimson Desert Anteprima del gameplay: Colpire le RKO fantasy non è mai stato così bello

HQ

Ambientato in un continente devastato dalla guerra, con un protagonista brizzolato e dai capelli scuri con una voce burbera e una sfilza di poteri che lo rendono il ragazzo più tosto della città, Crimson Desert a prima vista sembra un gioco fantasy con una grafica moderna ma i tropi degli anni e dei decenni passati.

Dopo aver giocato al gioco, non posso davvero dire che eviti quell'accusa, ma anche se sembra familiare nella sua fantasia, non è necessariamente una cosa negativa per Crimson Desert. Se non hai familiarità con le opere precedenti di Pearl Abyss, o non vuoi leggere tomi di tradizioni per cogliere l'essenza del mondo, la comprensione immediata e la relazione con opere passate come Game of Thrones o The Witcher ti aiutano a fare i conti rapidamente con ciò che viene offerto. Una volta che hai raccolto ciò di cui hai bisogno a livello superficiale, puoi quindi scavare più a fondo dove vuoi con la politica, le razze, le religioni e altro ancora del mondo di Crimson Desert.

Giochiamo nei panni di Kliff, il capitano dei Mantogrigio. Essenzialmente, sono una banda di guerrieri d'élite decisi a difendere Pywel da tutte le minacce in arrivo e dai malfattori che dimorano all'interno del continente. La sezione demo che abbiamo giocato vedeva un castello amico sotto attacco da parte delle forze nemiche e prevedeva una battaglia su larga scala, il controllo di unità di artiglieria, e si concludeva con un combattimento con un boss appariscente e piuttosto difficile per coronare il tutto. Una cosa che è stata immediatamente chiara e impressionante in questa demo è stata la scala di Crimson Desert. Non ha paura di avere dozzine di NPC che combattono l'uno contro l'altro sullo schermo contemporaneamente, né limita la quantità di esplosioni che puoi lanciare per mettere alla prova il PC demo. Aiuta a creare la sensazione che questi conflitti siano continentali e che con il nostro appariscente gioco di spade e i poteri che rallentano il tempo, stiamo davvero facendo la differenza come Kliff.

C'è sicuramente una forte fantasia di potere in gioco qui. Kliff sembra uscito dalla mente del tizio che voleva essere qualche livello avanti rispetto al resto del gruppo al tuo tavolo di D&D, ma dire che non è divertente prendere parte a quella fantasia sarebbe una bugia. Anche Pearl Abyss vuole chiaramente giocarci, offrendoti la maggior quantità di mosse offensive che abbia mai visto in un gioco d'azione. Ogni pulsante frontale, paraurti e grilletto viene utilizzato al massimo delle sue potenzialità. Si può dire che Pearl Abyss ha lavorato a un MMO prima di questo.

La quantità di input è davvero travolgente, e anche dopo un'ora di gioco non posso dire di aver afferrato appieno il sistema di combattimento. Questo ha il potenziale per essere un enorme filtro per impedire alle persone di godere di Crimson Desert. Un breve tutorial fa del suo meglio per insegnarti, ma non posso dire che avrei battuto la demo senza l'assistenza di uno sviluppatore che mi dicesse le mosse migliori per sconfiggere il boss. Non stiamo parlando solo di attacchi leggeri e pesanti, e quando si combinano abilità elementali, il potere di rallentare il tempo, l'uso di un arco, un'arma secondaria e altro ancora, temo che molte persone potrebbero semplicemente non voler continuare a giocare se hanno bisogno di un blocco note o di un foglio al loro fianco per ricordare loro tutti gli input e ciò che fanno.

Detto questo, dopo aver capito che le tue mosse sono essenzialmente il tuo kit di strumenti, ho scoperto che il combattimento in Crimson Desert scorre molto meglio. Pearl Abyss dà la priorità alla regola del freddo, permettendoti di eseguire mosse a cui non avresti mai pensato con diverse combinazioni di attacchi e armi. Sono riuscito a colpire un RKO su un valletto nemico, che si è rivelata una mossa così potente che l'uomo dietro di lui si è arreso ed è morto a causa della mia pura aura. Essere vicino a un muro ti permetterà anche di saltare e sferrare un dolce calcio sulla mascella di un nemico, e ci sono dozzine se non centinaia di animazioni uniche come quella che si aggiungono alla sensazione cinematografica del combattimento e mostrano l'impressionante profondità che Pearl Abyss ci ha messo. Quando penso ai giochi fantasy d'azione e avventura degli ultimi tempi, è difficile trovarne uno che abbia trattato i suoi combattimenti con tale riverenza. Uno sviluppatore ha detto che l'obiettivo era quello di creare un'atmosfera da gioco di combattimento con Crimson Desert, eppure sembra che Kliff abbia il set di mosse di un intero roster di personaggi dei giochi di combattimento.

Come probabilmente puoi capire dai trailer e dagli screenshot, Crimson Desert è un gioco bellissimo. Il suo terreno è vario e mozzafiato. I suoi personaggi sono ben definiti e dettagliati, con armature che brillano al sole. Tuttavia, non è ancora chiaro quanta sostanza ci sia per completare questo stile. Si tratta di un gioco open world, che conterrà obiettivi secondari, attività e altro ancora, ma come abbiamo scoperto sempre più negli ultimi tempi, le persone vogliono qualcosa di più di un bel paesaggio in cui passeggiare. Tutto quello che ho sperimentato è stata una missione nella storia principale, che aveva un sacco di fascino visivo sia nel gameplay che nei filmati, ma ammetto che non c'è molto di un grande gancio narrativo oltre al fatto che ci sono alcuni cattivi che devono essere sconfitti. Spero di essere smentito, ma sembra che la storia di Crimson Desert sia attualmente bloccata nel fango dei tropi fantasy su cui si appoggia così pesantemente. Potrebbe comunque essere divertente, però, e dovremo aspettare e vedere quando avremo accesso al gioco completo il prossimo anno.

I combattimenti contro i boss sono un'altra preoccupazione. Ne ho incontrato solo uno, ma devo dire che è rimasto incredibilmente senza fiato. Un cavaliere massiccio con uno scudo enorme non ti dà un momento per pensare, il che rende il combattimento più fastidioso che cinematografico, poiché ti rialzi da terra ogni due secondi, solo dato lo spazio per schivare piuttosto che impegnarti in un vero duello. Questi combattimenti si basano anche sulla tua conoscenza di tutte le tue mosse, in modo da poter scegliere le migliori per un combattimento. Ancora una volta, un compito piuttosto arduo considerando che avevo avuto solo circa 45 minuti per abituarmi al combattimento.

Crimson Desert, da un punto di vista narrativo e da un punto di vista fantasy, assomiglia molto a cose che abbiamo visto prima. Questo potrebbe essere a suo favore. Potrebbe non esserlo. È difficile dirlo dopo un'ora con un gioco di 50 ore. Quello che posso dire è che il combattimento è incredibilmente complesso e ricompenserà i giocatori che lo seguiranno tanto quanto infastidirà coloro che amano schiacciare l'attacco leggero per superare i loro giochi d'azione e RPG.