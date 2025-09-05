Cuisinart Freeze Wand

Di recente abbiamo affrontato l'arte di preparare un delizioso gelato con Ninja 's Creami Deluxe, che di per sé imbroglia un po' non avendo un elemento di raffreddamento incorporato, ma richiede invece di avere tutti gli ingredienti pronti nel congelatore, e poi mescolarli insieme in un modo certamente piuttosto facile ed elegante.

Tuttavia, è un elettrodomestico così grande che sei praticamente costretto a dedicargli spazio sul bancone, il che può sembrare un po' fastidioso... Sì, ad esempio, a novembre. Ma Cuisinart può aiutare, perché anche il loro Freeze Wand ha preso d'assalto il mondo, e una delle ragioni di ciò è che non è molto più grande di un robot da cucina - cioè un contenitore cilindrico e una macchina che è davvero, davvero facile da riporre in un cassetto quando non hai voglia di gelato - ma quando mai lo è?

Pesa solo due chili e misura 41x34x15 centimetri - vedi, non particolarmente grande, ma è anche perché, come Creami, non ha un elemento di raffreddamento incorporato. No, invece, anche questo è una specie di frullatore, in grado di mescolare e piegare delicatamente l'aria negli ingredienti congelati con cui si desidera preparare il gelato o il sorbetto. Li congeli negli appositi contenitori con 24 ore di anticipo, ad esempio una miscela di latte con vaniglia, o qualsiasi cosa tu voglia sperimentare, e poi hai il gelato fatto in casa prima che tu te ne accorga. C'è il gelato normale, il sorbetto, il mix-in, la granita e il frappè, e nella maggior parte dei casi ci sono voluti circa 15 secondi per finire, e praticamente senza fare alcun rumore.

A casa, abbiamo sperimentato principalmente il gelato con vari ingredienti e il sorbetto, ed entrambi avevano una consistenza sorprendentemente autentica, senza alcun senso che provenissero... beh, una scorciatoia, per così dire. Anche quando si aggiungono biscotti e frutti di bosco a una miscela di vaniglia, il Freeze Wand si è comportato quasi alla perfezione, ancora una volta senza fare rumore o impiegare più tempo per creare la giusta consistenza.

Le buone notizie continuano ad arrivare, perché a differenza di Ninja Creami, che sembra di pulire un robot da cucina, la macchina è così piccola e la macchina stessa viene rimossa così facilmente dalla parte dell'unità che deve effettivamente essere lavata che ci vogliono letteralmente 30 secondi per renderla di nuovo pronta per l'uso.

L'unica lamentela, o preoccupazione se vuoi, è che il Freeze Wand semplicemente non è adatto per preparare molte porzioni dello stesso gelato per molte persone. Sì, tecnicamente si potrebbero riempire tutti i contenitori con la stessa miscela e poi farli funzionare in sequenza, ma è chiaro che questo è progettato per due o tre persone che ottengono alcune palline di gelato da un tipo di miscela, o forse più come combinazione, e non una festa più grande di quella.

Detto questo, puoi ottenere un Freeze Wand in questo momento per £ 100, meno della metà del prezzo di un Creami Deluxe, e in questo momento è difficile capire perché.

