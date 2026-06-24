Dai un'occhiata alla nuova galleria ufficiale di screenshot Grand Theft Auto VI in 4K

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Il giorno in cui i cancelli informativi di Grand Theft Auto VI si apriranno con i dettagli ufficiali e i prezzi delle edizioni per quello che sarà il lancio più importante nella storia dell'intrattenimento, il 19 novembre, e con i preordini che apriranno a mezzanotte, Rockstar ha aggiornato i suoi materiali ufficiali con una vasta galleria di nuovi screenshot.

Di seguito, abbiamo raccolto l'intera galleria, con decine di nuove immagini di GTA VI in 4K (2160p), su cui puoi zoomare per vedere in dettaglio come saranno le grafiche del blockbuster di quest'anno.

Personaggi principali, veicoli (auto, moto e altro), ambientazioni, costumi, armi... C'è molto da esaminare e discutere qui sotto.

Oltre 70 nuove immagini ufficiali da Grand Theft Auto VI