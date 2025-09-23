Dandadan Stagione 2

HQ

Fantasmi, demoni, alieni e cospirazioni? Questi fenomeni soprannaturali sono piccole patate per gli studenti delle scuole superiori Momo e Okarun, una coppia inaspettata che coglie l'occasione per salvare il mondo tra i compiti e le marachelle adolescenziali. Oltre ad affrontare pericoli provenienti da diverse dimensioni, devono anche affrontare i loro sentimenti sempre più intensi l'uno per l'altro e, con l'aiuto di nuovi arrivati nella loro piccola famiglia di cacciatori di fantasmi, prendono d'assalto il mondo e il cuore del pubblico. Dandadan è diventato una sorta di fenomeno mondiale da quando è stato tradotto in formato anime su Netflix e la seconda stagione, che si è appena conclusa questa settimana, dimostra che è qui per restare.

La seconda stagione riprende proprio da dove si era interrotta la prima, rendendo questa stagione davvero solo la seconda metà di una moderata stagione di 24 episodi. Ma Dandadan non è un anime shounen qualsiasi! Già nella prima metà, lo studio Science Saru - che sta dietro anche a gemme come Devilman Crybaby e Scott Pilgrim Takes Off - ha dimostrato di poter tradurre un manga già folle in un capolavoro animato. La scorsa stagione è stata un fuoco d'artificio di esuberante creatività e questa nuova puntata di Dandadan è ancora più folle. Ancora più esplosivo. Ancora più ricco di cliffhanger. Ancora più dolce. È il tipo di spettacolo che passa dallo sciocco all'ultra-fantastico così rapidamente che a volte non si riesce a capire la differenza.

La miscela di azione slapstick stravagante e momenti intimi è brillante.

Dandadan è un'eccentrica dimostrazione di come la SARU mescoli bene generi, toni e stili diversi. Esorcismi, horror di culto, Gundam e Godzilla sono mescolati con squallidi spaccati di vita romantici e puro slapstick con tanta precisione quanto passione. È chiaro che SARU rispetta il modello di Yukinobu Tatsu, aggiungendo sfumature sorprendenti che elevano un manga già brillante. Lo stesso si può dire per la colonna sonora di Kensuke Ushio, che salta tra ballate elettroniche e musica classica (particolarmente spettacolare la sezione in cui i personaggi combattono Beethoven e Mozart sulle note della Nona Sinfonia). Sembra che l'equilibrio non dovrebbe essere possibile, ma questo è gestito brillantemente dall'inizio alla fine.

Ciò che rende Dandadan una storia così adorabile, però, sono ovviamente i personaggi e soprattutto la dolce storia d'amore tra l'impulsivo Momo e l'emarginato Okarun. C'è qualcosa di così credibilmente tagliente e tenero in questa storia d'amore che a volte dimentichi che l'80% di questo anime è costituito da combattimenti con demoni e alieni allo stesso modo. Il modo in cui queste sciocche si sollevano e si ispirano costantemente a vicenda, senza mai riconoscere ciò che realmente provano l'uno per l'altro, è intelligente nel classico modo del "baciarsi allora". Naturalmente, questi personaggi principali sono rafforzati da esilaranti personaggi secondari, con Kinta che sta rapidamente diventando uno dei preferiti.

La stagione ha alcuni problemi di ritmo verso la sua sezione centrale e la trama di Evil Eye si è un po' allungata, ma nel complesso ho ben poco di cui lamentarmi qui. Dandadan (entrambe le stagioni) è un trionfo animato, un omaggio ricco di azione alla cultura popolare, una celebrazione dei nerd emarginati che si rifiutano di arrendersi al mondo crudele che li circonda. Dandadan è tanto amorevole quanto amorevolmente trattato, quindi se ti sei perso questa gemma anime, è il momento di ingoiare questa pillola della felicità adrenalinica e goderti il viaggio.

