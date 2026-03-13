Darkhaven Anteprima: Un nuovo nome traccia la strada in un genere amato

Alcuni dei creatori dietro Diablo II sono tornati con il loro gioco di ruolo d'azione. E ho passato un po' di tempo a indagare se sia qualcosa a cui aspettarsi con piacere. Anche se il gioco è in una fase estremamente iniziale, c'è molto da apprezzare nella versione anteprima. All'inizio del gioco, vieni accolto dal volto incappucciato che abbiamo visto sulla copertina di Diablo II, ma ora con un'estetica viola. È chiaro che Moonbeast Productions si ispira alle sue creazioni precedenti. Diversi sviluppatori di questo studio hanno creato il primo e il secondo gioco della serie presso Blizzard Entertainment. È un po' emozionante che uno dei loro maggiori concorrenti oggi sia un gioco che hanno contribuito a sviluppare. Soprattutto considerando il rinnovato interesse che Diablo II ha ricevuto grazie alla sua nuova espansione.

Darkhaven inizia in un forte in rovina, con una musica desolata. Ti metti in mezzo alle rovine e assumi il ruolo di un personaggio apparentemente umano. Non hai molto equipaggiamento e il tuo personaggio è relativamente debole. Per chi di voi ha già giocato a giochi di ruolo d'azione, probabilmente questo ti suona familiare. Anch'io la pensavo così, e subito mi sono messo in viaggio nel mondo. Volevo semplicemente iniziare a picchiare i mostri. La prima cosa che ho notato è stata la distruzione del terreno. Quando colpii con la mia ascia, sia il terreno che gli edifici sparirono. Sarò onesto e dico che non ho mai giocato a un gioco di questo genere con questa caratteristica prima d'ora. Puoi scavare tesori, aprire buche con mostri e persino grotte. Puoi poi entrare in questi luoghi per saccheggiare e sconfiggere i nemici. È molto più divertente di quanto sembri e si adatta bene al genere. È una bella sensazione aprire un sentiero e trovare una camera nascosta con dei tesori. Questo aiuta anche a rendere il mondo di questo genere ancora più interessante. Dietro ogni muro potrebbero esserci cose da trovare.

L'interfaccia utente ricorda quella di Diablo.

Dato quanto è all'inizio dello sviluppo, posso perdonare cose come l'interfaccia utente, i font e altri elementi che non sembrano appartenere allo stesso gioco. Posso anche perdonare problemi di ottimizzazione e carenze tecniche. Purtroppo, la demo soffre di questi tipi di problemi. Da quello che ho giocato, sembra un prototipo, un tentativo di dimostrare che Moonbeast Productions ha qualcosa di interessante in lavorazione. Anche se il tono, l'estetica e il design ricordano in parte Diablo, penso che il ritmo sia simile a quello di Titan Quest. Le cose vanno un po' più lente e non sembra così rapido. D'altra parte, puoi saltare e sembra più un vero e proprio gioco 3D rispetto a molti dei suoi concorrenti. Ho notato che, proprio come in Donkey Kong Bananza per Switch 2, la telecamera può bloccarsi e diventare scomoda quando scavi e combatti sottoterra. Probabilmente è un problema che gli sviluppatori risolveranno, ma è evidente nella versione di anteprima. Naturalmente, gran parte di questo può essere trascurato in questa fase di sviluppo.

Il motivo per cui mi piacciono gli ambienti distruttibili è il fatto che tutto il titolo è costruito attorno a questo. Puoi drenare l'acqua dai laghi e aprire rovine antiche allagate con mostri e tesori. Gli ambienti ricordano anche dove hai combattuto e cosa sta succedendo nel mondo. Le cose distrutte rimangono distrutte. Se non ti piace, puoi anche costruire cose in questo gioco, il che lo distingue molto da titoli come Path of Exile o Titan Quest II. Non è il classico Torchlight o Diablo, ma qualcosa di diverso ed entusiasmante grazie a questa funzionalità. Non è proprio all'altezza di qualcosa come The Forest o Rust, ma piuttosto un titolo simile a V-Rising. Non è chiaro quanto elemento edilizio sarà incluso in questo titolo. La differenza tra questo e V-Rising è che quest'ultimo si basa più sull'aspetto della sopravvivenza rispetto a quanto sembri Darkhaven. Darkhaven è molto più vicino a Titan Quest, Torchlight e Diablo rispetto a quel titolo. Puoi multiclassare il tuo personaggio in questo gioco, cosa che mi piace. Puoi anche combinare fino a tre alberi delle abilità, contribuendo a una configurazione che rende unico il tuo personaggio. Mi ricorda un po' il sistema di Titan Quest e dei suoi sequel.

Annuncio pubblicitario:

Puoi potenziare il tuo personaggio basandoti su tre classi contemporaneamente.

Se sei come me e hai provato molti giochi di ruolo d'azione nel corso degli anni, questo potrebbe interessarti. Tuttavia, il risultato di questo titolo dipende in parte dal fatto che la loro campagna Kickstarter sia completamente finanziata. Sono positivo su questo, anche se la versione demo è più un prototipo che un'esperienza completa. Penso anche che gli sviluppatori siano sulla strada giusta nel permettere ai giocatori di costruire i loro personaggi basandosi su più di una classe e incorporando elementi come gemme, rune e oggetti simili con bonus. Gli sviluppatori promettono anche che ci saranno grandi eventi mondiali che influenzeranno il percorso su cui combatterai. Nella versione limitata che abbiamo potuto testare, c'era un solo evento di questo tipo. Si sblocca quando hai seguito le missioni principali per un po', e quando attraversa il mondo della campagna, ti accorgi subito che qualcosa non va. È un'ondata di non morti che attraversa il mondo della campagna, il che in pratica significa più nemici non morti e un mondo che sta lentamente morendo. Mi piace perché puoi fermarlo o lasciarlo accadere. La scelta su come affrontare questi eventi mondiali spetta a te, e influisce sulla tua campagna in più di un modo.

Se hai voglia di qualcosa di diverso, Darkhaven potrebbe fare per te. Con il suo mondo distruttibile e dinamico, si distingue dai concorrenti. Grazie a una musica eccellente, al game design e ai fantastici suoni ambientali, riesce a creare qualcosa di unico. Anche se l'esperienza in sé non è difficile rispetto ai concorrenti, questa configurazione offre molto potenziale. È raro vedere qualcosa di così diverso in questo genere. Resta da vedere se questo diventerà o meno un gioco a tutti gli effetti. Tuttavia, posso dire con la coscienza pulita che voglio provare il gioco finito. Si spera che Moonbeast Productions riesca a offrire un gioco di ruolo d'azione diverso, ma familiare, divertente e gratificante. È sicuramente qualcosa a cui chi apprezza il genere deve tenere d'occhio.

Se non sai dove andare, c'è una mappa che puoi usare per trovare le cose.

Annuncio pubblicitario: