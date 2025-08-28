DCEU: dal peggiore al migliore

James Gunn ha dato il via al nuovo universo cinematografico dei personaggi DC Comics con Creature Commandos, Superman e Peacemaker Stagione 2, ed è ora di dimenticare quello che era una volta. Ma prima di farlo, guardiamoci indietro e ricordiamo i momenti inutili e meravigliosi che il DCEU ci ha regalato negli ultimi dieci anni.

(17) Shazam! Furia degli Dei

Sfortunatamente, questo è stato il film più debole del DCEU per me. Manca del fascino che aveva il primo Shazam, e invece si blocca in troppa CGI e una trama piuttosto piatta. Ci sono momenti divertenti, ma il quadro generale è facile da dimenticare.

(16) Adamo Nero

È un peccato, perché Dwayne Johnson ha davvero cercato di costruire qualcosa di grande qui, ma il risultato è stato per lo più un film d'azione pesante e senza anima. Qualcosa che avreste potuto indovinare quando The Rock avrebbe portato avanti il film da solo e avrebbe dato un'altra pessima performance attoriale. I personaggi della Justice Society sono interessanti di per sé, ma non ottengono il posto che meritano. Tutto sembra un po' troppo generico e forzato.

(15) Aquaman e il regno perduto

Annuncio pubblicitario:

Un sequel che non trova mai una propria identità. Cerca di costruire sull'energia folle del primo film, ma non riesce a catturare lo stesso fascino. Gli effetti sono impressionanti, ma la storia è scarna e non ho mai sentito lo stesso impegno di prima, ma piuttosto ho avuto la sensazione che nessuno degli attori capisse cosa stavano facendo. Ancora oggi mi chiedo quanto impatto abbia avuto il processo di Amber Heard sul film.

(14) Squadra suicida (2016)

Annuncio pubblicitario:

Un classico esempio di film che ha delle potenzialità ma viene rovinato dal caos della produzione. Ci sono buone idee e alcuni personaggi divertenti, ma il tono è irregolare e la trama è piuttosto poco interessante. Sembra più un lungo video musicale che un film coerente, in cui il ruolo del Joker sembra stranamente sprecato e in cui nessun personaggio a parte Harley Quinn è stato davvero memorabile.

(13) Uccelli rapaci

Mi piace Harley Quinn e Margot Robbie è fantastica come sempre, ma il film nel suo complesso sembra un po' dispersivo. È divertente e colorato, ma manca del peso o della coesione che lo avrebbero reso più memorabile. Ci sono lampi di brillantezza, soprattutto nelle scene di combattimento, ma la sensazione generale è un po' irregolare.

(12) Lega della giustizia

La versione cinematografica di Justice League sembra più un miscuglio di due visioni diverse, e questo è il suo problema più grande. Il tono oscilla tra la spensieratezza umoristica e l'oscurità di Snyder, e non trova mai una propria identità. Alcune scene vanno bene, ma nel complesso sembra più un promemoria di ciò che ci siamo persi.

(11) Batman v Superman: L'alba della giustizia

Un film con ambizioni più grandi di quasi tutti gli altri della serie, ma che inciampa lungo la strada. Adoro il modo in cui Batman viene introdotto, e alcune scene (come le sequenze dei sogni di Batman) sono assolutamente incredibili (anche se illogiche). Ma l'intera faccenda è pesante e tentacolare, e la storia non va mai veramente avanti. Il momento di "Martha" è famigerato per un motivo, ma nonostante tutti i suoi difetti, penso ancora che il film abbia qualcosa di affascinante.

(10) L'uomo d'acciaio

Come calcio d'inizio del DCEU, Man of Steel è affascinante. Dà a Superman un lato più concreto e malinconico, che mi piace e che metto in discussione. Henry Cavill è fantastico nel ruolo e adoro le scene con il Jonathan Kent di Kevin Costner. Allo stesso tempo, la battaglia finale è troppo distruttiva e fredda, il che significa che il lato speranzoso di Superman non risplende quanto vorrei.

(09) Wonder Woman 1984

Questo sequel ha provato qualcosa di diverso e, anche se non sempre ha funzionato, penso che ci sia qualcosa di affascinante nel suo tono più colorato e quasi campy. Kristen Wiig rende Cheetah un personaggio interessante e il tema dei desideri e delle conseguenze era carino. Sfortunatamente, diventa un po' troppo lungo e vertiginoso, ma apprezzo che il film abbia almeno osato prendere una strada diversa rispetto al primo film.

(08) Il Flash

The Flash è un film che ha dei problemi, ma anche del cuore. Ho apprezzato molto il nucleo emotivo che circonda Barry e sua madre: ha dato al film una base più solida di quanto mi aspettassi. Gli effetti e alcune delle scelte della storia non tornano del tutto, ma il Batman di Michael Keaton è stato un successo nostalgico che ho amato. In qualche modo il film riesce ad essere sia caotico che commovente.

(07) Scarabeo blu

Questo sembrava un nuovo capitolo per il DCEU, anche se è arrivato in ritardo. Mi piace il fatto che si concentri sulla famiglia, la cultura e la comunità, il che rende Jaime Reyes molto riconoscibile. C'è un calore nel suo rapporto con la sua famiglia che eleva il film molto al di sopra della media. Potrebbe non essere la storia di supereroi più originale, ma ha un'anima che la rende memorabile.

(06) Shazam!

Shazam! è un film che cattura davvero la sensazione di essere un bambino e di acquisire improvvisamente i superpoteri. È divertente, spensierato e pieno di cuore. La dinamica familiare è il punto di forza del film, e penso che riesca a creare un'atmosfera molto umana in mezzo a tutti i costumi dei supereroi. Il cattivo può essere un po' debole, ma non importa, perché il fascino della storia stessa lo rende uno dei film DCEU più facilmente amati.

(05) Uomo d'acqua

Photo: IMDb

James Wan ha deciso di creare una colorata fantasia subacquea e, invece di evitarla, si butta a capofitto. Jason Momoa rende Arthur Curry una versione rock star di un eroe, e la chimica tra lui e Mera di Amber Heard funziona sorprendentemente bene. La storia è semplice, quasi come una classica matinée, ma sono lo stile, i folli mondi sottomarini e il tono giocoso che la distinguono.

(04) Wonder Woman

Quando è arrivato tutto questo, è sembrata una boccata d'aria fresca nel DCEU. Gal Gadot è perfetta nei panni di Diana, con una combinazione di forza, calore e ingenuità che la fa risaltare. Il film costruisce lentamente il suo viaggio da Themyscira alla brutalità della Prima Guerra Mondiale, ed è il contrasto che lo rende forte. Le scene di battaglia, in particolare "No Man's Land", sono iconiche, ma per me è la genuina fede di Diana nell'amore e nella giustizia che porta avanti il film. Il finale è un po' corto, ma l'atmosfera generale lo rende uno dei più memorabili

(03) La squadra suicida

Qui James Gunn ha avuto davvero modo di giocare, e il risultato è un film sanguinoso, colorato e allo stesso tempo affascinante che per me si pone come uno dei più divertenti dell'intero DCEU. Osa essere stravagante, con personaggi come King Shark e Polka-Dot Man, ma riesce comunque a dare loro tratti umani che ti fanno davvero preoccupare. Harley Quinn è brillante come al solito, e l'intero film sembra un perfetto equilibrio tra follia e cuore. È il tipo di film che non si prende troppo sul serio, ma allo stesso tempo riesce a toccare.

(02) Pacificatore (S1)

Non avrei mai pensato che mi sarebbe importato di Peacemaker, ma lo show ha completamente ribaltato quell'aspettativa. John Cena è brillante nel ruolo, perché riesce ad essere sia stupidamente divertente che vulnerabile umano. Lo spettacolo ha un'energia che sembra unica nel genere dei supereroi: osa essere assurdo, grottesco e sincero allo stesso tempo. Soprattutto, non si tratta solo di un eroe, ma anche di relazioni: tra Peacemaker e suo padre, tra lui e la squadra e la sua lotta per trovare la propria identità. È sia una satira che un viaggio emotivo, ed è per questo che è così forte.

(01) Zack Snyder's Justice League

Questo non è solo un film, è un'esperienza. Quando è uscito, è sembrato quasi una rivincita, non solo per Zack Snyder stesso, ma anche per i fan che avevano a lungo sperato di vedere la sua visione. È monumentale nella sua portata, con quattro ore di mitologia, tragedia e speranza. Il tono è cupo, ma anche bello nei suoi momenti di umanità, e penso che i personaggi abbiano finalmente lo spazio che meritano. La storia di Cyborg è il cuore del film e Steppenwolf sembra una vera minaccia, a differenza della versione cinematografica. È un film carnoso che non sarà per tutti, ovviamente, ma per me è l'immagine più chiara di ciò che il DCEU avrebbe potuto essere se gli fosse stato permesso di sbocciare al massimo delle sue potenzialità.