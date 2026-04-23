Abbiamo appena recensito due prodotti nuovi di zecca di Sonos e siamo rimasti, per usare un eufemismo, impressionati da entrambi. Non si tratta solo del suono; è anche l'ecosistema che Sonos è riuscita a costruire in così tanto tempo. Tuttavia, ciò non significa che non ci sia spazio per i nuovi arrivati, e Denon ha recentemente presentato la sua ambiziosa serie Home, una gamma di altoparlanti progettati per fungere da una base audio affidabile e ben costruita in casa.

Il più piccolo di questi si chiama Denon Home 200, un design cilindrico "caldo" rivestito di tessuto resistente tutto circondante, con una base in alluminio lucido. È eccezionalmente attraente da vedere, davvero, e grazie ai pulsanti touch relativamente intuitivi sulla parte superiore, è anche facile da usare fisicamente.

All'interno, presenta un design stereo con driver dedicati. Ci sono due tweeter da 1 pollice, leggermente inclinati verso l'esterno, e due woofer da 3,5 pollici, e anche se possono essere un po' piccoli, sono progettati per essere a "lunga corsa", il che significa che possono muovere più aria per, se non altro, creare l'illusione di un palcoscenico sonoro più profondo e ricco di bassi. Ognuna delle quattro unità ha il proprio amplificatore di Classe D, controllate da un DSP che, tra l'altro, fornisce un vero supporto Dolby Atmos.

Oltre a Dolby Atmos, supporta FLAC a 192kHz/24-bit, WAV, ALAC, DSD e altri, e può essere riprodotto tramite una vasta gamma di tipi di connessione, da AirPlay 2 a Spotify Connect. C'è anche il Bluetooth 5.2 di serie, e può riprodurre musica wireless via Wi-Fi grazie all'app Denon HEOS, sorprendentemente robusta, molto più rifinita e affidabile di quanto pensassi inizialmente. Puoi anche creare coppie stereo con diversi modelli 200.

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Potresti notare che non ho menzionato Google, e in realtà è voluto. Anche se puoi chiedere a Google di riprodurre musica dal tuo Denon Home 200, Google Assistant non è supportato direttamente. Amazon Alexa invece sì, poiché può "risiedere" direttamente nell'altoparlante, ma per Siri e Google Assistant funzionano più come un relè, una destinazione dove puoi inviare audio invece di chiedere all'altoparlante di svolgere le semplici attività di smart home. Se questo sia un motivo insormontabile è difficile da dire.

In uso, però, il Denon Home 200 è un vero piacere. La piattaforma HEOS è già una solida concorrente di Sonos, e questo profilo di design è leggermente più attraente di quanto altri marchi siano riusciti a ottenere. Questo è davvero paragonabile a B&O. L'uso di Dolby Atmos e il supporto per formati lossless e DSD direttamente sulla rete rendono anche la Home 200 un po' più versatile, e anche più "hardcore". Anche la possibilità di giocare direttamente via USB è un vantaggio.

In altre parole; il Denon Home 200 è esattamente come previsto. Fortunatamente, Denon è all'altezza della sua reputazione premium e ha creato una piattaforma qui con la serie Home che, si spera, piacerà a chi si colloca tra Sonos e B&O, a chi desidera un hi-fi di fascia alta con supporto Wi-Fi, e che offre un suono solidissimo in modo affidabile.

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