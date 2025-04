Devil May Cry - Stagione 1

HQ

Per i vizi che Netflix ha, il merito deve essere dato agli sforzi di adattamento dei videogiochi della piattaforma di streaming. A differenza di altri giganti della produzione che sembrano aver cercato di prendere fenomeni culturali più mainstream e pop e tradurli in un'alternativa contorta in live-action o animata, Netflix ha abbandonato questo approccio, ha scavato nel tesoro della proprietà intellettuale - che non viene nemmeno spesso utilizzato nell'industria dei giochi molto frequentemente - per produrre diversi progetti diversi in cui l'autenticità e placare i veri fan sembra essere l'intenzione. Questa filosofia ha portato a Arcane, Castlevania, Dragon's Dogma, Pokémon Concierge, The Cuphead Show, Tekken: Bloodline, Tomb Raider, Cyberpunk: Edgerunners, Dragon Age: Absolution, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix e altro ancora. Sì, la qualità di questi progetti varia, ma in genere sono migliori che peggiori, con alcune vere gemme.

Un creatore che Netflix ha utilizzato in passato per far avanzare la sua traiettoria in questa filosofia è Adi Shankar, la stessa persona che ha contribuito a portare Castlevania e il suo spin-off Castlevania: Nocturne al mondo, così come Captain Laserhawk. Ora, Shankar si sta lasciando alle spalle la famosa serie di Konami a favore di un progetto Capcom, con il prossimo grande compito che ruota attorno a Devil May Cry. Considerando che si tratta di uno sforzo anime Netflix prodotto da Shankar, puoi già sviluppare un'immagine abbastanza chiara di come appare, ma la domanda chiave è semplicemente... Funziona?

Questa stagione di otto episodi è l'epitome di Devil May Cry. Il tema e il tono sono assolutamente azzeccati, con un ritmo senza freni, un'azione rauca e folle, personaggi memorabili (spesso contorti) ma innegabilmente fantastici e innumerevoli battute sciocche e spiritose sfornate ad ogni angolo. A differenza di una serie comeCastlevania che presentava più costruzione del mondo e una narrazione più stabile ed emotiva,Devil May Cry inizia con il botto e poi continua a offrire uno spettacolo di fuochi d'artificio della durata di circa quattro ore. È al cardiopalma, emozionante, elettrizzante e, forse, a volte, un po' travolgente. Mi ha stranamente ricordato Crank...

Quindi sì, l'azione e il ritmo sono una delle qualità più forti di questo show. Sembra un gioco d'azione giapponese con personaggi assurdamente eccentrici e maniacali e combattimenti e battaglie che gettano fuori dalla finestra qualsiasi senso di realismo. Avere Studio Mir come casa di animazione consente di realizzare anche questo con grande effetto. Non vorrai prendere fiato o mettere in pausa, vorrai solo continuare a sbuffare attraverso gli episodi fino a quando non superi il crescendo e il sipario si chiuda, e anche allora vorrai di più. È forse l'adattamento di un videogioco più frenetico e selvaggio che abbia mai visto fino ad oggi, ma dal momento che stiamo parlando di questo Devil May Cry, sembra giusto.

Ma c'è un problema in questa struttura ed è che i personaggi non hanno davvero il tempo di respirare o di svilupparsi. Ci sono piccoli flashback inseriti qua e là, e anche un episodio di metà stagione che tenta di fare molto di questo lavoro pesante, ma per la maggior parte dei personaggi principali si rimane con una configurazione che si basa molto sull'esposizione, sottili cenni alla famiglia del protagonista Dante, al passato di Mary o persino all'odio profondo del vicepresidente Baines (doppiato dal compianto Kevin Conroy) per tutte le cose non umane. È per questo motivo che Devil May Cry in realtà manca un po' nella trama e nell'elemento narrativo, anche se non credo che sia un grosso problema perché la presentazione e la colonna sonora in particolare sono così pressanti e rumorose che soffocano quasi tutto il resto.

Se il grunge e il metal sono la tua passione, allora Devil May Cry risuonerà assolutamente con te. Non solo Shankar è riuscito a convincere Evanescence a scrivere una nuova canzone come tema di questo show, ma anche Papa Roach, Green Day e altri fanno il taglio. Non potrebbe sembrare più Devil May Cry, e per questo non ho altro che applausi.

Non credo che Devil May Cry esisterà nella stessa aria glorificata di Castlevania, o altri adattamenti di videogiochi Netflix davvero speciali, e non sarà nemmeno per tutti, poiché il tema, la violenza, il volume puro e il ritmo furioso e il tono sono stati creati per attingere alla fanbase di DMC. Ma, se sei tu, se sei una persona che ha spinto Capcom a esplorare questa elegante serie in modo più significativo, questo spettacolo Netflix dovrebbe renderti felice come una vongola... o un demone in una strada densamente popolata.