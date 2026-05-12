Devil May Cry - Stagione 2

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Pochi sono stati creatori efficaci nell'adattare videogiochi come Adi Shankar. Ciò che iniziò con Castlevania, che rimane uno dei migliori adattamenti videoludicici fino ad oggi, si trasformò presto nell'eccellente e insolito Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix, nel seguito/seguito di Castlevania Nocturne, e anche nella versione anime di Devil May Cry di Capcom. Shankar sa cosa serve per trasformare i videogiochi in una televisione coinvolgente, e questo portfolio passato lo dimostra semplicemente, anche se pensavo che la prima stagione di Devil May Cry lasciasse un po' a desiderare.

Non fraintendetemi, il primo round di episodi di Devil May Cry è stato molto divertente e ha offerto un sacco di azione impressionante, ma credo che ci sia voluto un po' troppo tempo per iniziare e abbia passato troppo tempo a introdurre inefficacemente i personaggi e a rivelare le loro motivazioni. Aveva le sue stranezze e difetti, ma per la maggior parte, Devil May Cry era una solida base su cui costruire, motivo per cui probabilmente non ti sorprende sentire che la seconda stagione si distingue come un'evoluzione significativa.

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Questo capitolo successivo della storia riprende subito dopo gli eventi della prima stagione e vede praticamente Dante e la banda tentare di sventare un altro piano per aprire un portale verso il regno demoniaco di Makai e vedere l'umanità affrontare un'invasione infernale come mai prima d'ora. Il dettaglio extra questa volta è il ruolo più ampio che Vergil ricopre e come il signore demone di Mundus sia legato al passato dei fratelli Sparda, e come questo si collega ad Argosax, un ex dio demone, che sta cercando di tornare al potere. In sostanza, la storia tortuosa e quasi spionistica del Coniglio Bianco è stata messa da parte a favore di battaglie molto più sconvolgente tra dèi e uomini, e naturalmente questo significa che la seconda stagione di Devil May Cry è piena zeppa di scene d'azione e scene d'azione sorprendenti che ti lasceranno a bocca aperta.

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Se la prima stagione era più diplomatica e quasi lenta nel trasmettere la narrazione, questa seconda stagione è l'opposto. Questa serie di episodi è un incontro senza freni, in cui si passa da punti di trama impattanti e accattivanti e scene in cui il destino del mondo sembra sempre a rischio. Forse è troppo frenetico e caotico a volte, lasciando poco spazio alla storia per rallentare e ribollire e per l'emozione che emerge, ma per quanto riguarda un prodotto di intrattenimento, specialmente uno basato sulla serie Devil May Cry, questa sembra una direzione più adatta e coinvolgente.

La narrazione ha ancora i suoi colpi di scena più intricati e deliberati, alcuni dei quali diventano sempre più evidenti con il progredire della stagione. Ci sono rivelazioni che sorprenderanno chi non lo sapre, portando alla fine a uno sviluppo dei personaggi coinvolgente almeno per le persone principali che questa volta rubano la scena. E forse è qui che la seconda stagione di Devil May Cry è la più debole, dato che si pone così tanta enfasi su Dante, Vergil, Lady/Mary, Mundus e Arias che quasi tutti gli altri personaggi sembrano un ripensamento. Questi personaggi principali sembrano meglio messi insieme questa volta, con motivazioni e scrittura migliori, ma per una serie che chiaramente ha almeno una terza stagione in mente, bisogna preoccuparsi della mancanza di personaggi aggiuntivi in questa storia e di come, oltre al cast principale, nessuno si distingua (o addirittura rimanga davvero vivo...).

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Ma ehi, quello che Shankar e Netflix hanno ideato con questo secondo giro di episodi è una vera avventura d'azione avvincente, in cui l'animazione si distingue, il ritmo non ti lascia mai desideroso di altro e l'uso della musica di accompagnamento ti fa battere il sangue. È divertente ed emozionante e davvero non si potrebbe chiedere molto di più da un adattamento Devil May Cry.