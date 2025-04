Disney Dreamlight Valley cresce con Alice nel Regno delle Meraviglie dal 23 aprile

HQ

L'incantevole simulatore di vita del creatore di Topolino, Disney Dreamlight Valley, espanderà le sue frontiere fantasy con un nuovo regno e due nuovi personaggi che si uniranno all'avventura. Nientemeno che Alice e lo Stregatto nel regno di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo pacchetto di contenuti completamente gratuito fa parte dell'aggiornamento Wonderland Whimsy , che verrà rilasciato il 23 aprile su tutte le piattaforme (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC e Apple Arcade).

In questo aggiornamento, i giocatori dovranno seguire un misterioso coniglio bianco attraverso la Dreamlight Valley che li condurrà in una tana di coniglio nel Paese delle Meraviglie, dove incontreranno Alice e partiranno alla sua ricerca con l'"aiuto" dello Stregatto, risolvendo enigmi e indovinelli per riportare entrambi i personaggi nella Valle e stabilirsi lì.

Wonderland Whimsy aggiunge anche alcuni miglioramenti alla qualità della vita del gioco, come la possibilità di "defabbricare" gli oggetti (a un piccolo costo) e recuperare i materiali per utilizzarli per qualcos'altro. Anche la capacità di stoccaggio dei forzieri è stata ampliata e la griglia di posizionamento degli oggetti è stata visivamente migliorata.

Oltre ad Alice nel Paese delle Meraviglie, questo aggiornamento include un pacchetto di oggetti esclusivi del Negozio Premium dell'universo di Star Wars, solo per un periodo di tempo limitato. Dal 23 aprile al 14 maggio, è possibile ottenere, tra l'altro, una skin in stile Naboo, una posa Jedi per scattare foto, una spada laser come accessorio portatile e nuovi oggetti decorativi con motivi "galattici".

Dai un'occhiata a tutti i dettagli nel video condiviso dagli sviluppatori di Disney Dreamlight Valley qui sotto.