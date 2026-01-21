Dixie Kong arriva come personaggio giocabile in Donkey Kong Country Returns HD

HQ

Nintendo ha rivelato che è arrivato un nuovo aggiornamento per Donkey Kong Country Returns HD, aggiungendo diverse funzionalità promettenti ed entusiasmanti al gioco, tutte completamente gratuite.

Ora disponibile su dispositivi Nintendo Switch 1 e 2, l'aggiornamento ha tre parti chiave. La prima è l'arrivo di Dixie Kong come personaggio giocabile, che può essere usato sia in modalità giocatore singolo che in cooperativa locale.

A questo si aggiunge il lancio di una nuova modalità Turbo Attack che permette ai giocatori di attraversare i livelli in una versione ad alta velocità di ciò che offrono.

Infine, troviamo i tanto attesi miglioramenti Nintendo Switch 2 che includono "risoluzione migliorata, grafica in alta definizione e tempi di caricamento più rapidi." Questo si aggiunge al supporto per GameShare, così i giocatori possono condividere localmente la loro copia con chi non ne possiede una.

Il famigerato tramonto e altre piccole correzioni richieste dalla comunità

Sebbene non faccia parte delle note ufficiali, gli utenti hanno anche notato una serie di correzioni minori che richiedevano da un anno. Tra questi vi è il ritorno del tramonto Treetop Bop, visto su Wii e inspiegabilmente scomparso su Switch, e il "glitch del rimbalzo" che impediva al secondo giocatore di rimbalzare su un nemico calpestato dal primo.

Con tutto questo aggiunto gratuitamente, ci si chiede come Nintendo decida se un aggiornamento con equipaggiamento Switch 2 debba essere pagato o consegnato gratuitamente, soprattutto considerando il deludente aggiornamento di Animal Crossing: New Horizon...