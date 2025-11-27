Circa un anno dopo che DJI ha sostanzialmente rivoluzionato il mercato con DJI Neo, un piccolo drone agile e, soprattutto, funzionale con l'intero ecosistema DJI alle spalle per circa £150, siamo pronti con un successore. Per chi considera principalmente il volo con droni e le riprese risultanti un hobby divertente, questo hobby è improvvisamente diventato infinitamente più accessibile ed economico, e le recensioni sono state adeguatamente positive per dargli davvero una spinta.

Ora è arrivato il DJI Neo 2, e purtroppo il prezzo è leggermente aumentato. Quando il prezzo di un drone così rivoluzionario ed economico è così cruciale, è un po' triste vedere un prezzo salire a circa £190 solo un anno dopo. Tuttavia, il salto a, ad esempio, il Mini 4 Pro è comunque così significativo che anche il prezzo più alto sembra essere una sorta di anomalia.

Pesa solo 151 grammi, è equipaggiato con Galileo e BeiDou, ti dà circa 20 minuti di volo con una batteria da 1606mAh e ha una singola fotocamera stabilizzata a cardano - abbastanza semplice, giusto? Come in precedenza, è dotato di numerosi sensori per rilevare ostacoli o oggetti provenienti da direzioni diverse e offre diverse solide caratteristiche DJI, come Return to Palm e ActiveTrack. Quest'ultima si trova in tutti i droni DJI, ma in realtà è la prima volta che riesco davvero a far funzionare Return to Palm e mi sono fidato, e c'è qualcosa di magico nel lasciarlo decollare dalla mano e poi attivare la funzione per vederlo atterrare di nuovo nella mano tese quando il volo è finito, Anche se è per lo più solo un espediente.

Annuncio pubblicitario:

La fotocamera è un sensore CMOS singolo da 1/2" da 12 megapixel in f/2.2, che può scattare in 4K/60fps e si stabilizza tramite EIS, cioè stabilizzazione elettronica, anziché ottica. Ha ancora un obiettivo ultra-grandangolare di poco meno di 120 gradi, il che significa che il Neo 2 può catturare immagini piuttosto ampie, anche se sembra che il design fisico lo impedisca. Tuttavia, va detto che le registrazioni stesse sono probabilmente l'aspetto più deludente: è lo stesso sensore, quindi non ho sperimentato alcun salto drastico in nitidezza, profondità e accuratezza dei colori. È comunque impressionante per il prezzo, e soprattutto per chi vuole registrarsi mentre pedala, pattina o attività simili, le varie tecnologie di DJI si affermano e compensano il riutilizzo dello stesso sensore o la mancanza di più obiettivi.

Ci sono anche 49GB di memoria interna, più che sufficiente anche per registrazioni 4K/60fps, il che significa che ho dovuto svuotare il drone solo una volta durante il periodo di test. Unisci a questo il design ancora fantastico, che ha le bellissime protezioni per gli oggetti di scena (so che è difficile, ma non possiamo metterle anche sul Mini 4 Pro ?), e hai qualcosa che conta davvero qui.

Il DJI Neo 2 è un aggiornamento molto, molto cauto, va detto questo. Ci sono miglioramenti significativi qui, come più sensori e LiDAR, un gimbal meglio stabilizzato e un livello di rumore più basso, ma questo non è DJI nel suo massimo ambizio. Tuttavia, il senso del Neo e del Neo 2 è che sono economici, e nonostante l'aumento del prezzo, il Neo 2 è comunque piuttosto straordinario - fa solo un po' male sapere che sappiamo che DJI può fare di più e di meglio.