DJI Neo 2
È chiaramente uno degli aggiornamenti più cauti di DJI, ma questo non significa che il prodotto sia una perdita di tempo.
Circa un anno dopo che DJI ha sostanzialmente rivoluzionato il mercato con DJI Neo, un piccolo drone agile e, soprattutto, funzionale con l'intero ecosistema DJI alle spalle per circa £150, siamo pronti con un successore. Per chi considera principalmente il volo con droni e le riprese risultanti un hobby divertente, questo hobby è improvvisamente diventato infinitamente più accessibile ed economico, e le recensioni sono state adeguatamente positive per dargli davvero una spinta.
Ora è arrivato il DJI Neo 2, e purtroppo il prezzo è leggermente aumentato. Quando il prezzo di un drone così rivoluzionario ed economico è così cruciale, è un po' triste vedere un prezzo salire a circa £190 solo un anno dopo. Tuttavia, il salto a, ad esempio, il Mini 4 Pro è comunque così significativo che anche il prezzo più alto sembra essere una sorta di anomalia.
Pesa solo 151 grammi, è equipaggiato con Galileo e BeiDou, ti dà circa 20 minuti di volo con una batteria da 1606mAh e ha una singola fotocamera stabilizzata a cardano - abbastanza semplice, giusto? Come in precedenza, è dotato di numerosi sensori per rilevare ostacoli o oggetti provenienti da direzioni diverse e offre diverse solide caratteristiche DJI, come Return to Palm e ActiveTrack. Quest'ultima si trova in tutti i droni DJI, ma in realtà è la prima volta che riesco davvero a far funzionare Return to Palm e mi sono fidato, e c'è qualcosa di magico nel lasciarlo decollare dalla mano e poi attivare la funzione per vederlo atterrare di nuovo nella mano tese quando il volo è finito, Anche se è per lo più solo un espediente.
La fotocamera è un sensore CMOS singolo da 1/2" da 12 megapixel in f/2.2, che può scattare in 4K/60fps e si stabilizza tramite EIS, cioè stabilizzazione elettronica, anziché ottica. Ha ancora un obiettivo ultra-grandangolare di poco meno di 120 gradi, il che significa che il Neo 2 può catturare immagini piuttosto ampie, anche se sembra che il design fisico lo impedisca. Tuttavia, va detto che le registrazioni stesse sono probabilmente l'aspetto più deludente: è lo stesso sensore, quindi non ho sperimentato alcun salto drastico in nitidezza, profondità e accuratezza dei colori. È comunque impressionante per il prezzo, e soprattutto per chi vuole registrarsi mentre pedala, pattina o attività simili, le varie tecnologie di DJI si affermano e compensano il riutilizzo dello stesso sensore o la mancanza di più obiettivi.
Ci sono anche 49GB di memoria interna, più che sufficiente anche per registrazioni 4K/60fps, il che significa che ho dovuto svuotare il drone solo una volta durante il periodo di test. Unisci a questo il design ancora fantastico, che ha le bellissime protezioni per gli oggetti di scena (so che è difficile, ma non possiamo metterle anche sul Mini 4 Pro ?), e hai qualcosa che conta davvero qui.
Il DJI Neo 2 è un aggiornamento molto, molto cauto, va detto questo. Ci sono miglioramenti significativi qui, come più sensori e LiDAR, un gimbal meglio stabilizzato e un livello di rumore più basso, ma questo non è DJI nel suo massimo ambizio. Tuttavia, il senso del Neo e del Neo 2 è che sono economici, e nonostante l'aumento del prezzo, il Neo 2 è comunque piuttosto straordinario - fa solo un po' male sapere che sappiamo che DJI può fare di più e di meglio.