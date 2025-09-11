DJI Osmo 360

Era solo questione di tempo prima che DJI, ampiamente considerata come uno dei re indiscussi tra i "produttori di fotografia d'azione" grazie ai suoi droni, gimbal e prodotti simili, rilasciasse una fotocamera a 360 gradi. Sì, Insta360 ha dominato per un bel po' di tempo con la sua serie X, ma sarebbe ingiusto dire che la registrazione a 360 gradi è lontana dalla tradizionale "timoneria" di DJI, quindi eccoli qui.

Si chiama Osmo 360, ovviamente, e il nome Osmo ha senso in molti modi, perché oltre alla sua funzionalità ovviamente unica, questa piccola fotocamera prende in prestito alcuni elementi dalla fotocamera Osmo Action esistente, come i materiali di costruzione, le porte scorrevoli sul lato e l'"adattamento e finitura" complessivi. per così dire.

Come per Osmo Action, la confezione include alcuni accessori, come una piccola borsa per proteggere le lenti grandi e vulnerabili. Tuttavia, in modo critico, non si ottiene un'asta telescopica in grado di sollevare la fotocamera e rendere più facile la creazione di scatti sferici a 360 gradi per cui questi tipi di fotocamere sono così famosi. Non è tutto; Non ottieni alcun hardware di montaggio, il che è quasi imperdonabile. A parte tenere la fotocamera in mano, il che è estremamente poco pratico quando il corpo stesso è così piccolo e quadrato, e che ha lo stesso meccanismo di bloccaggio del Osmo Action, questa fotocamera è praticamente inutile a meno che non si acquisti un Adventure Combo o uno degli altri pacchetti combinati che forniscono l'hardware di montaggio necessario per i caschi, auto, manubri o simili.

Detto questo, DJI ha realizzato una fotocamera a 360 gradi abbastanza decente, anche se continua a negare ai consumatori l'accesso agli accessori di base che garantiscono le funzionalità di base. L'alloggiamento stesso misura solo 8,3 centimetri e pesa 183 grammi. Ci sono 105 GB di spazio di archiviazione più microSD, che è estremamente utile, certificazione IP68 e una batteria da 1950 mAh che supporta circa 100 minuti di registrazione continua.

Annuncio pubblicitario:

Gli obiettivi stessi sono due sensori CMOS da 1/1,1" che, come sappiamo, filmano a 180 gradi ciascuno e utilizzano un "punto" basato sull'intelligenza artificiale ai bordi per creare un'immagine a 360 gradi senza soluzione di continuità. La fotocamera è in grado di filmare in 8K/50fps, il che è estremamente impressionante e distrugge direttamente i 6K/30fps di Insta360 X5. Supporta anche D-LogM a 10 bit, un formato di file che fa miracoli per la gamma dinamica e fa davvero la differenza se si utilizza un software per trovare un fotogramma specifico in una registrazione a 360 gradi.

DJI utilizza anche le tecnologie che hanno fatto miracoli con la serie Osmo Action. La stabilizzazione RockSteady è qui, ovviamente, HorizonSteady aiuta a "radicare" le registrazioni a 360 gradi altrimenti piuttosto selvagge che di solito sono richieste, e la nitidezza complessiva dell'immagine è impressionante.

Annuncio pubblicitario:

Tuttavia, questo è anche il punto in cui sorgono alcuni problemi chiave, perché quando abbiamo esaminato le nostre registrazioni di prova, il Osmo 360 non è riuscito a mantenere quella linea orizzontale solida come una roccia se il corpo della fotocamera veniva scosso su e giù. Il filmato tendeva a diventare un po' sgranato, anche in 8K/50fps, e questo peggiorava in condizioni di scarsa illuminazione. Forse è la stabilizzazione digitale, è difficile dirlo, ma il Osmo 360 non è così resistente a questo tipo di scuotimento come lo è il Osmo Action 5 Pro.

Detto questo, DJI ha fatto un ottimo inizio, perché anche se hanno preso in prestito molti elementi dalle altre fotocamere, questa è la prima volta che vengono assemblate in questo modo. C'è un motivo per cui Insta360 si è precedentemente seduto comodamente sul trono, poiché una solida registrazione a 360 gradi è difficile, ma qui ottieni un prodotto abbastanza completo e, se hai già l'hardware di montaggio, è facile consigliarlo.