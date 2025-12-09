DJI Osmo Action 6

DJI tende a fluttuare molto quando si tratta di aggiornamenti iterativi di idee e framework esistenti, e di ciò che alla fine diventa successori più significativi e trasformativi, lasciando i loro predecessori alle spalle.

L'Osmo Action 6, la loro nuova action camera, potrebbe a prima vista sembrare la prima, il che è, a prima vista, un po' un peccato, dato che la DJI Nano in particolare sottolinea come diversi tipi di attività creative richiedano attrezzature diverse.

Ma grattando la superficie e ti renderai conto che l'Osmo Action 6 è in realtà molto più rivoluzionaria di quanto si pensasse inizialmente, e ancora una volta DJI ci ricorda quanto possano essere selvaggi sia come produttore hardware che software quando si impegnano davvero.

La forma in sé rimane la stessa e, sebbene la fotocamera sia leggermente più pesante, mantiene la stessa forma, funzionalità e inquadratura reale – il che è comunque piuttosto impressionante considerando i risultati che una simile fotocamera può offrire.

La grande novità è il passaggio a un obiettivo quadrato - che non importa molto se stai fotografando e usando il 16:9. Tecnicamente è leggermente più piccolo, 1/1.1", ma la differenza qui è che è più facile da modificare in altri rapporti d'aspetto, come la transizione tra rapporti verticali e orizzontali. Inoltre, la fotocamera ora ha un'apertura variabile, da f/2.0 a f/4.0, il che significa che l'obiettivo può regolarsi in base alla quantità di luce naturale presente. Questo migliora significativamente le prestazioni in condizioni di scarsa luce ed è facile vedere i risultati trasformativi la sera, dove il rumore delle immagini e gli artefatti vengono tenuti a distanza molto più efficacemente.

I risultati che ottieni in condizioni di buona illuminazione sono più marginali, ma la profondità di campo è sempre più alta. Unisci a questo tecnologie solide e affidabili come RockSteady 3.0 e HorizonSteady, e hai una telecamera d'azione incredibilmente efficace, diventata molto più versatile rispetto all'ultima volta.

È anche a causa di questi aggiornamenti più consistenti che è un po' noioso vedere la batteria da 1950mAh rimanere invariata, così come la certificazione IP68 e la memoria interna da 50GB (ancora espandibile con microSD). Non è che qui manchi nulla di deciso, e il miglior filmato aiuta a smorzare la delusione, ma DJI dovrebbe continuare a lavorare sulla forma, questo è certo.

Ma rimane comunque un ottimo modo di girare nel complesso. I due pannelli OLED rendono facile l'inquadratura, il supporto per sequenze D-Log M a 10 bit funziona benissimo per gli appassionati che tengono a queste cose, ma allo stesso tempo puoi anche premere il pulsante e essere praticamente sempre soddisfatto del risultato.

L'Osmo Action 6 è più rivoluzionario di quanto pensassi, e anche se penso che DJI potrebbe lavorare su una nuova idea la prossima volta - magari una ventosa di montaggio integrata, abbandonare il piccolo schermo OLED a favore di una base rotante - o qualcosa di completamente diverso - questo è davvero impressionante dall'inizio alla fine, ed è molto, molto difficile vedere un cliente nuovo e fresco comprare un Osmo Action 6 e non trovare ciò che cerca.