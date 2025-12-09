Gamereactor

DJI Osmo Action 6

Un mix di miglioramenti storici e perfezionamenti iterativi.

DJI tende a fluttuare molto quando si tratta di aggiornamenti iterativi di idee e framework esistenti, e di ciò che alla fine diventa successori più significativi e trasformativi, lasciando i loro predecessori alle spalle.

L'Osmo Action 6, la loro nuova action camera, potrebbe a prima vista sembrare la prima, il che è, a prima vista, un po' un peccato, dato che la DJI Nano in particolare sottolinea come diversi tipi di attività creative richiedano attrezzature diverse.

Ma grattando la superficie e ti renderai conto che l'Osmo Action 6 è in realtà molto più rivoluzionaria di quanto si pensasse inizialmente, e ancora una volta DJI ci ricorda quanto possano essere selvaggi sia come produttore hardware che software quando si impegnano davvero.

DJI Osmo Action 6

La forma in sé rimane la stessa e, sebbene la fotocamera sia leggermente più pesante, mantiene la stessa forma, funzionalità e inquadratura reale – il che è comunque piuttosto impressionante considerando i risultati che una simile fotocamera può offrire.

La grande novità è il passaggio a un obiettivo quadrato - che non importa molto se stai fotografando e usando il 16:9. Tecnicamente è leggermente più piccolo, 1/1.1", ma la differenza qui è che è più facile da modificare in altri rapporti d'aspetto, come la transizione tra rapporti verticali e orizzontali. Inoltre, la fotocamera ora ha un'apertura variabile, da f/2.0 a f/4.0, il che significa che l'obiettivo può regolarsi in base alla quantità di luce naturale presente. Questo migliora significativamente le prestazioni in condizioni di scarsa luce ed è facile vedere i risultati trasformativi la sera, dove il rumore delle immagini e gli artefatti vengono tenuti a distanza molto più efficacemente.

I risultati che ottieni in condizioni di buona illuminazione sono più marginali, ma la profondità di campo è sempre più alta. Unisci a questo tecnologie solide e affidabili come RockSteady 3.0 e HorizonSteady, e hai una telecamera d'azione incredibilmente efficace, diventata molto più versatile rispetto all'ultima volta.

È anche a causa di questi aggiornamenti più consistenti che è un po' noioso vedere la batteria da 1950mAh rimanere invariata, così come la certificazione IP68 e la memoria interna da 50GB (ancora espandibile con microSD). Non è che qui manchi nulla di deciso, e il miglior filmato aiuta a smorzare la delusione, ma DJI dovrebbe continuare a lavorare sulla forma, questo è certo.

DJI Osmo Action 6
Ma rimane comunque un ottimo modo di girare nel complesso. I due pannelli OLED rendono facile l'inquadratura, il supporto per sequenze D-Log M a 10 bit funziona benissimo per gli appassionati che tengono a queste cose, ma allo stesso tempo puoi anche premere il pulsante e essere praticamente sempre soddisfatto del risultato.

L'Osmo Action 6 è più rivoluzionario di quanto pensassi, e anche se penso che DJI potrebbe lavorare su una nuova idea la prossima volta - magari una ventosa di montaggio integrata, abbandonare il piccolo schermo OLED a favore di una base rotante - o qualcosa di completamente diverso - questo è davvero impressionante dall'inizio alla fine, ed è molto, molto difficile vedere un cliente nuovo e fresco comprare un Osmo Action 6 e non trovare ciò che cerca.

08
8 / 10
overall score
Il voto del network è la media dei voti di tutti i Paesi

