DJI Osmo Mobile 8

DJI si è affermata saldamente come leader nelle soluzioni di registrazione semi-mobili. Con questo non intendo solo droni, ma telecamere stabili, compatte, durevoli e abbastanza intuitive da essere preferite sia dalle aziende serie che dagli uomini di famiglia amanti dei gadget che vogliono una telecamera d'azione per la loro vacanza al mare.

La frase Osmo Mobile è particolarmente popolare tra i creatori di contenuti perché certe personalità – e non voglio mettere in dubbio qui – preferiscono semplicemente usare i propri smartphone invece di soluzioni dedicate alla fotocamera. Osmo Mobile dà al tuo telefono la stabilizzazione del gimbal che non potresti mai dare da solo, e lo fa in modo fluido e fluido. È facile capire come sia diventato popolare.

Osmo Mobile 8 è l'ultima aggiunta alla famiglia e, sebbene rimanga una raccomandazione sicura da parte nostra, non è cambiato molto rispetto all'ultima versione - con un'eccezione.

Il modello di utilizzo è lo stesso. Apri il Osmo Mobile 8, attacchi la piccola pinza magnetica allo smartphone e la posizioni sul gimbale, poi si calibra rapidamente e ora puoi usare la fotocamera del telefono grazie alla stabilizzazione del cardan. Pesa 370 grammi da solo, è fatto di materiali resistenti e il magnete è comunque così forte che non devi mai preoccuparti che si rompa. Purtroppo, la durata della batteria rimane invariata a 10 ore, ed è qui che sarebbe stato ideale che DJI potesse fare un piccolo upgrade.

Il modulo multifunzionale è tornato e può essere collegato tramite magneti e perni pogo su un lato, fornendo al Osmo Mobile 8 l'autofocus laser e una luce ad anello se necessaria un'illuminazione artificiale, ma come prima, questo richiede davvero l'uso dell'app Mimo di DJI per sfruttare appieno queste funzionalità. Tuttavia, è un modo intelligente, innovativo e diverso di pensare fuori dagli schemi.

Usare il Osmo Mobile 8 è sostanzialmente lo stesso che usare il dispositivo precedente, ma con la differenza di chiave menzionata sopra. DJI ha cambiato i motori di rotazione della base, quindi ora è offerta la rotazione a 360 gradi. Questo significa che ora può ruotare completamente intorno senza incontrare un backstop da qualche parte durante la rotazione. Ad esempio, puoi girare tutto intorno o panoramicare tutto intorno mentre il filmato rimane completamente fluido. È davvero una svolta? No, non direi così, ma è un altro ostacolo potenziale rimosso per garantire che un gimbal come questo possa fare esattamente ciò che vuoi; Sempre, indipendentemente dall'ambientazione o dalle condizioni, puoi aspettarti riprese fluide, stabili e stilose.

Inoltre, c'è il supporto per Apple Dockkit, il che significa che puoi abbinare un telefono tramite NFC e usare Osmo Mobile 8 su diversi tipi di app, non solo tra Mimo, anche se questo è comunque il modo migliore per usare tutte queste funzionalità in un unico posto.

In definitiva, è proprio il prezzo che rende facile consigliare anche questo aggiornamento un po' poco ambizioso. Per circa £135, ottieni qualità costruttiva, funzionalità versatili, la libertà di girare come vuoi e il funzionamento fluido che DJI ha ottimizzato e perfezionato nel corso degli anni. No, non c'è nessuna caratteristica centrale, nuova, innovativa o diversa che ridefinisce come usare un tale gimbale, e quindi il mercato rimane lo stesso. Ma allo stesso tempo, DJI sta dimostrando con altri lanci di poter padroneggiare entrambe le mentalità, e quindi siamo perfettamente d'accordo che usino questa generazione per risolvere gli ultimi problemi, anche se la durata della batteria, e forse l'inclusione di una buona custodia, restano carenti.