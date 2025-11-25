All'inizio di quest'anno, il produttore di case intelligenti Dreame ha concluso un comunicato stampa anticipando che intendono lanciare presto un televisore. Una televisione. Da un produttore i cui principali risultati si basano su sacchetti per aspirapolvere, mop pad e sensori LIDAR.

DJI, il produttore che ha praticamente monopolizzato il mercato dei droni, sia per dilettanti che semi-professionisti come me, ha ora lanciato un robot aspirapolvere. Questi due temi sono collegati, per usare un eufemismo, e testimoniano il fatto che questi produttori cinesi semplicemente si rifiutano di limitarsi alla cassa che è stata progettata per loro. Potresti pensare che sia sciocco e dire: "attieniti a ciò che conosci", e io sono portato ad essere d'accordo. Ma allo stesso tempo, Romo P di DJI trasmette così tanta fiducia che, anche se questo particolare modello è difficile da consigliare, proprio come probabilmente sarà il primo televisore di Dreame, sono immensamente felice che lo stiano provando.

Ok, quindi cosa può fare DJI Romo P, il modello più costoso dei tre che compongono la serie Romo ? Prima di tutto, e questo è qualcosa che non si può misurare su una lista cinica di specifiche, è il design. Mentre DJI segue un profilo di design piuttosto sobrio, seppur addirittura anonimo per la sua attrezzatura fotografica, il Romo P sembra stato progettato da... beh, Nothing. Lo dico perché tutta la base, e l'aspirapolvere stesso, è trasparente. Ma non solo, tutto è anche disposto sotto la cappa di raffreddamento, quindi è interessante da osservare. Lo adoro, lo ammetto, ma quando ho mostrato con entusiasmo Romo P alla mia metà migliore, non è stata esattamente impressionata e ha pensato che i robot aspirapolvere e le loro stazioni base dovessero essere il più discreti possibile.

In relazione alle specifiche sopra menzionate, ci sono buone e cattive notizie. Romo P offre una potenza di aspirazione di 25.000Pa - un record per noi, battendo i 20.000Pa del Dreame X50 Ultra. Questo fa differenza nella sua effettiva funzionalità? Ci arriveremo, ma diventa subito più complicato quando consideriamo, ad esempio, quanto alti i telai delle porte possono essere negoziati dal Romo P. Il già citato X50 Ultra può gestire ben 60 millimetri perché le ruote sono montate su una sorta di palafitte che può essere estesa per conferire all'unità un'altezza da sollievo. In confronto, Romo P può gestire solo 25 millimetri, il che lo colloca dietro alla maggior parte delle ammiraglie concorrenti.

Fortunatamente, non ci sono più sorprese spiacevoli di questo tipo, ma al contrario, non c'è un trucco centrale e innovativo qui. Non può né salire scale, né sollevarsi verticalmente, né altro. Non sto dicendo che sia assolutamente necessario, e con un serbatoio d'acqua da 164 millilitri a bordo, meno rumore rispetto alla maggior parte dei concorrenti e il profilo di design stravagante già menzionato, ci sono motivi per comprare un Romo P.

Ma dall'altro lato? Questo Romo P costa circa £1.300. È un sacco di soldi, e dato che il X50 Ultra è sul mercato da tempo, si può trovare per meno di £1.000, così come Saros 10 del Roborock. Anche il Saros Z70 con braccio robotico integrato è disponibile a un prezzo inferiore. DJI sta irrompendo sul mercato con il modello top più costoso di sempre, e anche se la potenza di aspirazione è elevata, non è subito chiaro perché abbiano pensato che questo particolare prezzo avrebbe attirato confronti particolarmente favorevoli.

Detto ciò, questo è un ottimo aspirapolvere robotico. La maggiore potenza di aspirazione è effettivamente percepibile con sporco più ostinato, e la stazione di attracco autopuliente in particolare appare quasi scintillante dopo 30-40 lavaggi a pavimento in questa casa tra gatto e bambino, dove sembra sempre il Ragnarok dopo una giornata di avventure. Ho anche notato che l'uso efficace dei sensori LiDAR da parte di DJI funziona meglio questa volta per una navigazione più economica. Il Romo P si muove in modo fluido in un modo che i suoi concorrenti semplicemente non possono eguagliare, e l'app agile può rilevare anche gli oggetti più piccoli, come il nostro cavo TV (che, a causa di un Pedestal, ha un unico cavo di prolunga sul pavimento che altri aspirapolvere robot cercano costantemente di ingoiare), e la riduzione del rumore è effettivamente percepibile per noi, che lo gestiscono principalmente subito dopo che andiamo a dormire.

Quindi non è del tutto ridicolo, ed è chiaro che DJI ha qualcosa in mente qui, che si spera possa essere abbinato a più innovazione ora che hanno preso piede in un nuovo settore. Così com'è ora, il Romo P è un po' troppo costoso per essere raccomandato con entusiasmo, soprattutto perché i suoi principali concorrenti sono offerti a prezzi significativamente più bassi, senza che tu ottenga un valore notevolmente superiore al prezzo. Ma questo non significa che il Romo P sia un disastro, perché è tutt'altro che diverso, e personalmente non vedo l'ora che DJI ci riprovi.