Doom: The Dark Età - Revelation Anteprima: un'espansione "premium" e codificata con codice Eternal con un sacco di strappi e strappi

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Non riesco a capire perché né Xbox né Bethesda vogliano davvero mettere in luce l'espansione Revelations Doom: The Dark Ages. Certo, è solo un'espansione di un titolo d'azione uscito lo scorso maggio, ma è anche un'aggiunta post-lancio che dichiara di essere di dimensioni simili ai due DLC di The Ancient Gods messi insieme, ed è comunque un'esperienza di gioco molto premium, il che significa che non può essere stato economico da realizzare. Eppure, a parte un trailer all'Xbox Games Showcase, è stato diffuso poco clamore per il progetto anche se il lancio sarà tra meno di una settimana, il 7 luglio.

Per fortuna, id Software e due delle sue icone più riconoscibili, ovvero Hugo Martin e Marty Stratton, erano presenti per guidare la stampa attraverso una demo guidata del DLC Revelations, tutto questo prima di restare per una sessione di domande e risposte. Inutile dire che al momento sono molto più familiare con cosa aspettarmi da questa espansione e, mamma mia, lasciatemi iniziare dicendo che i fan di Doom avranno una sorpresa.

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Per prima cosa, ci viene detto di aspettarci un'espansione della durata di circa 10-12 ore e che id considera un'esperienza completamente "premium". È un'avventura post-gioco ambientata dopo gli eventi di The Dark Ages, il che significa che dovrebbe essere più difficile del gioco base, anche se i cursori e le funzionalità di accessibilità esistenti ti permetteranno di personalizzare la sfida come preferisci.

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Revelations sarà anch'essa suddivisa in due elementi fondamentali. Il "Percorso Principale" è la nuova parte narrativa e tematica dell'espansione, che rappresenta circa il 60% del totale complessivo, mentre il "End Game" che segue è una serie progressiva di attività che diventano sempre più difficili e si sbloccano man mano che superi obiettivi difficili. Questi compiti di End Game sono tutti impostati a livello Master e si sbloccano una volta che si tirano i titoli di coda sul 'gioco base'. Possiamo aspettarci nuovi percorsi da esplorare nei livelli, Incontri con la Tuta Praetor per offrire intense battaglie in arena, Prove Slayer per offrire livelli arcade con elementi di punteggio, enigmi, nuove risorse e potenziamenti, e persino livelli classici di Doom reinterpretati con nemici e armi attuali ma con lo stesso aspetto retrò per il resto. E c'è ancora di più... Se riesci a completare tutti questi contenuti, guadagnerai una Chiave Astrale per affrontare un "super boss" e, se sconfiggi quella minaccia, otterrai la Chiave dell'Arena Principale per entrare nelle quattro Arene Principali considerate "spazi di combattimento super intensi". Se sei abbastanza abile da conquistarli, allora il Ripatorium riceve nuove funzionalità e contenuti come parte della sua versione 3.0 che rende la creazione di nuovi contenuti e incontri sempre più semplice.

"Questo è il culmine di circa un decennio di lavoro, un vero esempio dei progressi introdotti in The Dark Ages e il culmine del gameplay di cui tanti si sono innamorati in Eternal."

Naturalmente, tutto questo si aggiunge a nuovi nemici, che tornano o migliorati, tra cui l'Archvile, l'Elementale del Dolore, il Mago, i Cavalieri Infernali Viola e gli Zombie, e persino lo Spettrale Whiplash. Ci sono sei nuovi livelli da esplorare nell'area più ampia del Slayer's Hub, basati su un re-spostamento e un ritorno indietro per trovare segreti e aggiuntive novità, con Martin che spiega questi nuovi livelli come "abbastanza diversi da tutto ciò che abbiamo fatto prima" e anche "uno dei migliori lavori che abbiamo mai fatto", con ogni livello che si comporta come un labirinto in Revelations. Aspettati tantissimi collezionabili, una varietà di compiti e sfide, e per aiutarti a restare in carreggiata, viene introdotta una nuova ruota degli obiettivi che ti permette di navigare facilmente verso la prossima opportunità.

Ci viene anche detto che Revelations, essendo ambientato dopo il Medioevo, significa che non c'è Serrat il drago da cavalcare, né sequenze di gioco di mech di Atlas, dato che io "volevo concentrarmi sullo Slayer". Allo stesso modo, useremo per la maggior parte le stesse armi e strumenti, con potenziamenti legati alla tuta dello Slayer, una scelta che riflette la direzione narrativa di offrire un "capitolo cruciale" che segue lo Slayer mentre viene privato dei suoi poteri, gettato nel limbo, e poi traccia la sua ascesa e fuga, lacerando e sbranando i demoni con ferocia lungo il percorso. E abbiamo evitato specificamente di menzionare la Lancia a Catena fino a questo punto, perché francamente questo strumento sembra essere il cuore stesso di ciò che rende Revelations così entusiasmante.

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Se il mantra di Doom: The Dark Ages era "stare e combattere", usando la Shield Saw per difendersi e tagliare i nemici su un piano orizzontale, allora l'idea dietro Revelations è molto più vicina a quella di Doom Eternal e della sua configurazione simile a quella di 'colpisci ed evita'. Tutto questo si riduce all'introduzione della Lancia a Catena, il terzo strumento da mischia utilizzabile che i giocatori potranno rapidamente scambiare con la Sega da Scudo e qualsiasi arma base da mischia scelgano durante il combattimento.

La progressione di Revelations è legata alla Lancia a Catena, e dovrai familiarizzare e abilitare l'arma per completare il Percorso Principale, con vari potenziamenti e miglioramenti scoperti durante l'esperienza più ampia di Revelations. Non devi usarla esclusivamente, ma dovrai usare in qualche misura la Lancia a Catena per tirare i titoli di coda, quindi preparati a esplorare oltre la sola Sega a Scudo.

Per quanto riguarda il funzionamento della Lancia a Catena, sembra fare tutto. Puoi colpire e colpire con essa per rompere l'armatura, lanciarla per un attacco a distanza, parare e bloccare i proiettili in arrivo, persino usare abilità uniche raccolte man mano che la storia evolve per scavare meglio le forze dell'Inferno. E tutto questo si aggiunge a Glory Kill unici e alla possibilità di afferrare e planare nei livelli con il Meat Hook, che non è più utilizzabile solo quando un Super Shotgun è nelle mani dello Slayer, aprendo la strada a una maggiore varietà di gunplay.

Martin spiegava spesso che la Lancia della Catena non è facile da imparare, ma che "una volta padroneggiata, ti sentirai come un Jedi". Aggiunge addirittura che è uno strumento che riflette l'espansione più ampia e che è "degno del tuo tempo per essere padroneggiato", qualcosa che i fan dovranno tenere a mente quando considereranno il suo sistema energetico a tre barre che definisce i tipi di abilità che puoi usare e quando puoi usarle. In ogni caso, la Lancia a Catena appare francamente fantastica e un vero strumento degno dello Slayer stesso.

Anche se non ho ancora giocato all'espansione Revelations, da quello che ho visto finora mi dà molta fiducia che questa sarà un successo tra i fan di Doom. Come spiegano Martin e Stratton, questo è il culmine di circa un decennio di lavoro, un vero esempio dei progressi introdotti in The Dark Ages e il culmine del gameplay di cui tanti si sono innamorati in Eternal. Se ami Doom e ti è piaciuto l'edizione dello scorso anno, allora Revelations si sta rivelando un'espansione imperdibile.