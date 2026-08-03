Doomsday Vicino! Seven cose che vorremmo vedere dal Dottore dell'Universo Cinematografico Marvel Doom

HQ

Negli anni, ho sviluppato un po' di amore per i fumetti, qualcosa che potresti conoscere se hai letto la sezione Lifestyle di Gamereactor o anche solo articoli passati come '10 fumetti o graphic novel che ogni fan Marvel dovrebbe leggere'. Il punto è che questa adorazione per il mezzo mi ha portato a essere ancora più coinvolto negli adattamenti, dato che tendo davvero a sperare che i vari personaggi e trame vengano raccontati in modo da onorare il materiale originale. Per alcuni personaggi ed eventi di scala minore, un errore non è la preoccupazione più grande e può essere risolto nelle future trasposizioni, ma per i grandi nomi e le icone è fondamentale che queste figure siano rappresentate correttamente fin dall'inizio. Alla fine della giornata, dovremmo evitare a tutti i costi una situazione da Supergirl...

Questo mi porta allo scopo di questo articolo: con Avengers: Doomsday all'orizzonte, ho pensato di mettere insieme una piccola lista di cose che mi piacerebbe vedere riflesse nella versione di Robert Downey Jr. di Victor Von Doom, tutto per assicurarmi che il personaggio leggendario sia più il temibile Dio Imperatore e meno la strana creatura dall'aspetto di un golem interpretata da Toby Kebbell nell'adattamento francamente terribile di Fantastic Quattro.

HQ

Per cominciare, sia la convention di denominazione sia i commenti del capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, hanno chiarito in diverse occasioni che l'obiettivo finale di Avengers: Doomsday e di Avengers: Secret Wars del 2027 sarà adattare la serie a fumetti Secret Wars di Jonathan Hickman. Per chi non lo sapesse, Secret Wars è una trama importante che in sostanza risolve il caotico multiverso Marvel in un'entità singola più coerente che condivide elementi dei vari universi e regni precedenti. Questo avviene prima attraverso il collasso del multiverso, tutto prima che Doctor Doom, usando poteri Beyonder rubati, ricomponga vari elementi per creare il suo regno contorto noto come Battle World, tutto prima che gli eroi sopravvissuti si allenano, svelino il piano maestro di Doom e rimodellino l'universo in qualcosa di più naturale e riconoscibile. Non è davvero uno spoiler dire che gli eroi alla fine riescono (alla fine è una storia da fumetto), ma il processo ha un costo e richiede anche una versione onnipotente di Doom nota come God Emperor Doom.

Annuncio pubblicitario:

Se questa è la direzione che prenderemo alla fine, probabilmente entro la fine di Doomsday per stabilire il precedente per Secret Wars, allora è chiaro che abbiamo bisogno di una versione molto autentica di Doom come base. Quindi, ecco sette tratti di Doctor Doom che vorrei vedere diventare realtà, basati su storie a fumetti già esistenti con un grande impatto su Doom (Secret Wars, diverse serie dei Fantastici Quattro, One World Under Doom, e così via).

1. Doom non deve mostrare il suo volto... In nessuna circostanza

Per cominciare, concentriamoci sulla maschera. Doom non mostra il volto a meno che qualcuno non stia strappando la maschera dal suo corpo sconfitto e senza vita. Questo è un problema non negoziabile. A meno che non sia un flashback o una scena di origine che approfondisca come Victor Von Doom sia diventato Doctor Doom, non voglio vedere il volto di Downey Jr. senza la maschera che lo nasconda alla vista. Chiunque abbia visto Doom nei fumetti saprà che una delle sue principali debolezze è la vergogna che prova per il suo aspetto segnato, con la maschera che protegge il suo immenso ego e fa sì che nessuno veda l'uomo spezzato sotto. A tal fine, se abbiamo un Doom che si toglie spesso la maschera nonostante le conseguenze, l'adattamento è fallito. Quando è in forma di Dottor Destino, la maschera resta addosso... Sempre.

2. Doom non ha un pari intellettuale (anche se Richards pensa di averlo), ed è un maestro sia della magia che della scienza

Il secondo punto è che Dottor Destino deve essere sempre una delle persone più intelligenti nella stanza. Uno degli aspetti più spaventosi di Doom è come abbia pochissimi concorrenti in termini di capacità intellettuale. C'è un motivo se i Fantastici Quattro e Doom sono così strettamente allineati, ed è perché l'uomo più intelligente dell'universo (Reed Richards) ha bisogno di un avversario degno, e questo è Doom. È un cattivo straordinariamente intelligente, un personaggio capace di combattere su più fronti, che nasconde le sue vere intenzioni dietro strati e strati di trucchi e piani, e tutto questo essendo un maestro di magia e scienza. Doom deve essere quasi impossibile da superare in un combattimento singolo, sia in una guerra fisica che in un gioco di astuzia, e avere un esercito di Doom Bot ben progettati e letali aiuta molto a far sì che anche squadre di eroi impallidiscano al confronto.

Annuncio pubblicitario:

3. Strati su strati: Le motivazioni e i metodi di Doom non devono mai essere evidenti

Su questo fronte, Doom non deve mai rendere chiare le sue intenzioni. Dal momento in cui incontriamo Doom, è fondamentale non conoscere mai davvero le sue motivazioni o i suoi segreti. Quasi certamente si farà passare per un alleato, qualcuno con cui gli eroi si alleano, solo per tradirli quando gli convienerà, e con questo in mente Doom non deve essere un villain monodimensionale, deve avere strati e strati di intrighi, complotti, pianificazione e trappole in mano, tutto in modo che nessuno sappia davvero dove si trovi.

4. Deve combattere per una causa che sia in qualche modo ammirevole...

E un altro punto simile, una delle cose che rende Doom così intrigante come personaggio è quanto sia in qualche modo ammirevole. Doom è senza dubbio un villain nefasto ed egocentrico, un essere guidato da una brama di potere, ma ha anche buone idee e spesso una causa che in qualche modo si può sostenere. Similmente a Thanos, i cui piani di massacro erano radicati in una causa comprensibile, anche Doom deve essere una personalità conflittuale a cui adattarsi. Vorrai odiarlo, dovresti odiarlo, ma allo stesso tempo ci saranno momenti in cui non potrai fare a meno di chiederti: 'ha ragione?'

5.... Ma ha comunque momenti in cui mostra la sua violenza, brutalità e vera natura

Ma ecco il punto: per quanto Doom possa essere ammirevole a volte, è un cattivo, uno dei più potenti che ci siano, e questo deve essere dimostrato. A volte serve una dimostrazione di forza, e forse avrai sentito la storia di Doom che strappa la spina dorsale di Thanos; qualcosa come questo momento iconico di Secret Wars farà miracoli per dimostrare il vero potere e la forza di Doom, soprattutto se raggiungerà lo stato di Dio Imperatore, come speriamo davvero se Secret Wars vuole essere il più autentico possibile. Un altro esempio interessante potrebbe essere il sacrificio umano, dato che Doom non è immune a scambiare vite per potere, quindi per dimostrarlo brutalmente, sacrificare Franklin Richards, ad esempio, potrebbe essere un modo sorprendente e orribile per ottenere il potere necessario a raggiungere lo status di Dio Imperatore e creare Battle World, soprattutto considerando che il Beyonder non è ancora stato introdotto nell'Universo Cinematografico Marvel. Finché Valeria Richards non viene toccata, ovviamente, dato che la figlioccia di Doom è il suo tesoro più grande.

6. Doom non è solo il leader, protettore e salvatore di Latveria, Doom è anche quello della Terra

Doom non è Doom senza persone su cui lodare il suo potere. Doom ha bisogno di un pubblico a cui vantarsi, di un popolo che lo celebri (principalmente per paura di ripercussioni), e va chiaro che questa popolazione non è solo la nazione di Doom, Latveria, ma l'intera Terra. Doom considera la Terra come il suo pianeta e il suo dominio, quindi dovrebbe essere ovvio che mentre i poteri forti vedono Doom semplicemente come il leader della Latveria, nella sua mente è il legittimo sovrano, leader, protettore e salvatore della Terra nel suo insieme, un pianeta che dovrebbe poter plasmare secondo la propria visione.

7. Un destriero T-Rex non farebbe male...

Infine, e probabilmente è un po' forzato, l'Universo Cinematografico Marvel ama davvero abbracciare il folle e il selvaggio. Non sarebbe divertente se durante la battaglia conclusiva di Doom contro gli eroi, introducesse un partner ribelle, una variante di Doom sotto forma di Tyrannosaurus Rex? Può sembrare ridicolo, ma nell'ultima serie dei Fantastici Quattro, il leggendario Doomasaurus è apparso per aiutare Doom nelle sue battaglie contro la Prima Famiglia Marvel, tutto prima che i due si rivoltassero a vicenda a causa di uno scontro di ego. Doom alla fine dominò Dinosaur Doom, piegando la volontà del rettile al suo controllo e usando infine la bestia mortale come destriera durante combattimenti frenetici. Quindi, di nuovo, non sarebbe solo un po' divertente vedere apparire Dino Doom?

Ci siamo persi qualcosa? Ci sono altri tratti chiave che vorresti vedere riflessi nella versione di Doom di Downey Jr.? Se sì, non dimenticare di farcelo sapere.