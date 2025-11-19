Dragon Quest VII Reimagined Anteprima: HD-2D passa in secondo piano in questo favoloso remake

La serie Dragon Quest è affascinante perché sotto molti aspetti è stata il JRPG precursore, quello che ha gettato le basi per molti altri che sarebbero seguiti. Per anni, negli anni '80, '90 e 2000, Dragon Quest è rimasto un enorme successo, distribuendo innumerevoli capitoli su diverse piattaforme, ma poi, come accade con tutti i giochi moderni, il ritmo di uscita ha iniziato a rallentare, permettendo alle serie rivali di rivendicare il loro trono. Alla fine del 2025, se chiedessi al giocatore medio quando ha giocato l'ultima volta a un gioco Dragon Quest, la risposta sarebbe probabilmente uno spin-off come la serie Builders o magari anche gli eccellenti remake HD-2D. Il punto è che l'essenza e la meraviglia di Dragon Quest si sono in qualche modo perdute col tempo.

Per fortuna, Square Enix sta facendo qualcosa a riguardo dando nuova vita ai suoi titoli più vecchi e nello spirito di questo troviamo Dragon Quest VII Reimagined. Ora, sappiamo cosa stai pensando, "un altro remake HD-2D?" No, questo gioco è più simile al tipo di Dragon Quest che conoscerai meglio se ti sei tenuto aggiornato sulla serie JRPG negli ultimi vent'anni circa. È in 3D, presenta personaggi stilizzati ma riconoscibilmente umani, e si gioca da una prospettiva isometrica, tutto per servire da mezzo per raccontare la favolosa storia di questo gioco che debuttò già nell'anno 2000. Quindi, se non riconosci molto di questo gioco, non temere, non sei l'unico.

Se ricordate l'originale, potreste chiedervi perché Square Enix non abbia seguito di nuovo la strada del remake HD-2D, dato che sarebbe stato adatto al gioco. Dopo quasi due ore di gioco Dragon Quest VII Reimagined, posso dirti con buona sicurezza che il passaggio a un remake 3D su larga scala è benvenuto, non perché lo stile HD-2D non sia fantastico, ma perché un po' di varietà è sempre apprezzata. E su questo fronte, direi anche che si tratta di un remake davvero splendidamente scolpito che ti fa capire perché l'estetica visiva Dragon Quest coniata dal compianto e grande Akira Toriyama continua a eccellere.

Comunque, passiamo al gameplay. Questo è un remake ma è anche un esempio molto familiare di JRPG e gioco Dragon Quest. Vieni immerso in piccoli livelli simili a diorammi e passi molto tempo a comunicare e parlare con i locali e i fornitori di missioni per ricostruire la narrazione più ampia. La stragrande maggioranza delle opzioni di dialogo meno importanti è fornita sotto forma di testo da leggere, ma i momenti narrativi più significativi sono doppiati da interpretazioni solide da parte di un cast variegato. È un grande vantaggio per la narrazione e ti rende molto più coinvolto e immerso nella narrazione complessiva che il gioco vuole trasmettere.

Oltre a questo, parliamo di un JRPG abbastanza familiare nella sua configurazione di gameplay. Ci sono dungeon da esplorare con diversi piani pieni di nemici da combattere e segreti e oggetti da raccogliere. Vaghi per ciascuno dei piccoli livelli e progredisci su e giù per i livelli del dungeon usando le scale, con ogni dungeon che offre varie possibili vie da esplorare per trovare forzieri pieni di oggetti utili. Quando sei pronto per combattere, puoi o avvicinarti di soppiatto a un nemico per sorprenderlo e iniziare la battaglia in attacco, oppure, se perdi la concentrazione, un nemico potrebbe fare lo stesso con te, e così ci ritroviamo in combattimento a turni.

Ancora una volta, se hai già giocato a un JRPG o anche a un gioco Dragon Quest, ti sentirai subito a casa. La tua squadra è composta da vari personaggi con abilità e stili di gioco differenti, e puoi comandare ogni alleato di tua spontanea volontà oppure usare una meccanica Tactics per farli agire in modo specifico. Potresti voler un personaggio di supporto per curare e potenziare gli alleati, oppure un personaggio con poca mana per risparmiare energia, e entrambi questi sono Tactics che puoi usare prima di iniziare un combattimento. Allo stesso modo, per chi (come me) ha la capacità di attenzione di un bambino piccolo, puoi regolare la velocità di battaglia in modo che ogni turno e attacco avvengano a un ritmo molto più veloce, o anche viceversa se vuoi goderti il combattimento. Poi arrivano le battaglie in cui puoi attaccare con colpi base che non richiedono alcun investimento di risorse, difenderti per ridurre i danni dei colpi in arrivo, consumare oggetti per mantenere la squadra in salute o usare abilità e abilità per lanciare incantesimi e attacchi magici. L'obiettivo è semplicemente sconfiggere ogni schiera di avversari con il minor impatto possibile sulla tua squadra, e il modo migliore per ottenerlo è prestare attenzione ai tipi di elementi e a come ogni attacco influenza ogni nemico. In questo modo puoi infliggere grandi danni con un costo minimo e idealmente vincere uno scontro prima che un nemico possa reagire.

Non è un sistema di combattimento che cerca di sorprenderti o coglierti di sorpresa con meccaniche uniche, è un combattimento a turni come lo conosci e ami, e grazie alla velocità di battaglia regolabile e all'interfaccia semplice, è un processo molto appagante affrontare e superare i nemici. Ovviamente, spesso vieni premiato per le tue azioni sotto forma di esperienza che, col tempo, farà salire di livello i tuoi eroi e migliorare i loro attributi fondamentali, ma dalla mia esperienza con DQVII Reimagined, non è un processo veloce e passerai molto tempo a migliorare il potenziale dei tuoi vari personaggi.

Quindi sì, ci sono nemici di base normali che sembrano mostri distrutti e poi ci sono anche boss potenti e difficili da sconfiggere. Durante la sessione di anteprima, ho avuto il lusso di affrontare due esempi, uno dei quali era una testa di pietra incredibilmente resistente nota come Glowering Inferno, dove dovevi aspettare che si arrabbiasse per infliggere danni seri rischiando anche di subire attacchi potenti. Il segreto era usare abilità e mosse di supporto mentre era praticamente immortale, per prepararsi a una fase di danno in cui si poteva attaccare senza temere le conseguenze. Per quanto riguarda il secondo esempio, si trattava di un mostro marino chiamato Gracos che aveva sommerso il mondo da un'immensa inondazione, e questo era un boss fight più tradizionale in cui dovevi per lo più prestare attenzione al suo stato elementale in evoluzione per ottenere il massimo dai tuoi attacchi. Entrambi erano ottimi esempi di scontri con boss e, nel tipico stile Dragon Quest, nessuno dei due era facile da superare...

Poiché la sessione di anteprima si è concentrata principalmente sul navigare tra due dungeon diversi per raggiungere questi boss, non posso aggiungere molto sull'esperienza più ampia, ma posso informarti che c'è un mondo esterno dove attraversare più facilmente tra i diversi punti di interesse del mondo, ed è anche offerto in stile massimo Dragon Quest con tu che interpreti un umanoide sovradimensionato in un ambiente fisicamente aperto.

Per molti versi, Dragon Quest VII Reimagined è esattamente ciò che mi sarei aspettato da un altro remake di Dragon Quest, ma allo stesso tempo va benissimo così, perché il gioco originale è di tale qualità che un aggiornamento grafico, UI e un aggiornamento modernizzato sono tutto ciò di cui aveva bisogno per tornare a essere rilevante. Sembra che il tentativo di Square Enix di rifare la sua serie Dragon Quest abbia un altro successo tra le mani.