HQ

Poco meno di un anno fa abbiamo dato un'occhiata più da vicino al nostro primo rasaerba robotizzato, Dreame 's wild A1, ma abbiamo finito per non essere in grado di recensirlo a causa delle opzioni piuttosto specifiche che devono assolutamente essere disponibili per dare uno sguardo più critico a un prodotto del genere.

Detto in un modo molto più semplice; non abbiamo avuto accesso a un prato delle giuste dimensioni e nelle giuste condizioni, ma questa volta non è il caso del suo diretto successore, l'A2, che è appena sbarcato sul mercato a un prezzo folle di oltre 2.000 sterline.

Ecco perché non abbiamo una recensione a cui fare riferimento o confrontare, ma si tratta di un miglioramento piuttosto significativo rispetto all'A1 di cui abbiamo già avuto una prima impressione positiva nel 2024.

Prima di tutto, il modello è più piccolo, molto più piccolo. È ancora grande e pesante, non commettere errori, e non è progettato per essere sollevato, ma è comunque impressionante che abbiano fatto spazio per le nuove lame di taglio EdgeMaster (arriveremo a quelle) e tutti gli altri aggeggi che lo rendono un tosaerba robotizzato all'avanguardia in una forma che sembra aver perso un buon 30% della sua lunghezza.

Pesa poco più di 16 chili e, come l'A1, è parcheggiato in una stazione di ricarica e, sempre come l'A1, non c'è bisogno di seppellire un ingombrante cavo che aiuta il rasaerba a definire il confine esterno dell'area che deve coprire. È certificato IPX6, pertanto può resistere facilmente a pioggia, vento e intemperie. Nel complesso, non c'è molto da lamentarsi della costruzione; Anche il livello di rumore è misurato intorno ai 50 decibel, quindi non sveglierà i vicini.

È impostato tramite l'app Dreame piuttosto carina, che conosciamo bene dai robot aspirapolvere, e in realtà falcia nella stessa forma a U di quegli stessi aspirapolvere, è un modo piacevole e uniforme per mantenere il giardino e, anche se hai pendii, può gestire fino a 50 gradi, che, sebbene non ripido, permette all'A2 di mantenere diversi tipi di giardini, e non solo i francobolli fissi che appaiono nel materiale di stampa.

Per molti versi l'A2 funziona proprio come un X50 Ultra, torna al suo dock con il 15% di batteria, utilizza un sistema LiDAR 3D sulla parte superiore per guardare fino a 70 metri di distanza e 360 gradi intorno ad esso per l'orientamento, e ha anche una fotocamera HDR 1080p installata in modo che possa vedere gli oggetti sul prato o semplicemente farti spiare i tuoi bambini mentre giocano. Come l'aspirapolvere, l'A2 rileva se ci sono diverse sezioni ed effettua una divisione preliminare tramite Dual Fusion alla prima scansione, che puoi poi correggere tu stesso, e in totale può coprire oltre 3.000 metri quadrati di prato prendendo queste sezioni singolarmente.

Quindi, come funziona tutto questo? Senza troppo contesto, dato che solo ora siamo stati in grado di testare effettivamente questi tosaerba, una delle più grandi esperienze geek è guardare l'A2, in un paio di giorni, affrontare il prato piuttosto grande di mia madre, che a causa della malattia è diventato selvaggio e trasandato nell'ultimo anno. Sì, l'altezza di taglio è solo tra i 3 e i 7 centimetri, quindi non è possibile impostarlo per radere una giungla, ma in 24 ore si è preso cura di questi circa 800 metri quadrati in modo abbastanza convincente, e il nuovo sistema EdgeMaster ha persino identificato alcuni percorsi e si è mosso parallelamente ad essi per un "taglio" più ravvicinato - e questo senza alcuna interferenza da parte nostra. Non abbiamo prestato troppa attenzione a tutte le caratteristiche dell'IA Dreame vanta, ma ad essere onesti, per citare Jeremy Clarkson; "Non ti lasci vagare come fa quello che fa, ti meravigli solo del fatto che possa fare tutto". L'A2 non è da consigliare solo perché può radere un prato piuttosto incolto, ma è da consigliare perché questo è accaduto senza alcuna esperienza con i tosaerba robotizzati, senza preparare il prato in anticipo e senza alcun tipo di manutenzione o risoluzione dei problemi. È costoso, troppo costoso per rivoluzionare la manutenzione del giardino, ma la tecnologia che Dreame ha escogitato è davvero di una classe a sé stante.