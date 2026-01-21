Per prima cosa, abbiamo ottenuto la tipica forma di Dyson; Senza filo, senza sacchetto antipolvere e relativamente senza attrito da usare. Quella di per sé è stata una rivoluzione, che ha reso la pulizia rapida più facile ed efficiente, ma ovviamente la nostra realtà dinamica non si ferma mai, quindi il lavaggio dei pavimenti è stato rapidamente implementato nella stessa forma centrale. Oggi, se ti senti un po' avventuroso, puoi acquistare aspirapolvere che abbiano anche un serbatoio d'acqua, un mocio per pavimenti e una base di ricarica, così puoi aspirare e lavare il pavimento contemporaneamente.

Dreame chiaramente pensavano di poter portare la cosa oltre sulla stessa linea, quindi dicono che il nuovo Dreame H15 Mix è davvero "7-in-1", il che significa che ci sono sette funzioni separate, tutte alimentate da un singolo motore da 400W che funziona con la stessa batteria da 5000 mAh.

L'idea è semplice: il motore vero e proprio è rimovibile e può essere inserito sia nell'aspirapolvere stesso, che ha "bocche" intercambiabili, sia in un'unità completamente separata con un pulitore per pavimenti e persino in un piccolo aspirapolvere separato con tubo flessibile, perfetto per pulire la tua auto. Dreame stesso lo definisce un "centro di pulizia", che è forse un esempio di linguaggio marketing che riflette accuratamente la reale funzionalità e capacità del prodotto.

Come aspirapolvere, il H15 Mix è piuttosto affidabile. Parliamo di 23.000 Pa, circa 75 minuti di utilizzo con una singola carica, una base solidissima che si carica senza problemi e un tempo di ricarica di circa quattro ore. Niente di nuovo sotto il sole, ma sicuramente competitivo. Inoltre, l'aspirapolvere e il pulitore per pavimenti possono essere usati dalla stessa base, poiché puoi "parcheggiare" i vari ugelli in piccoli supporti.

Se devi lavare il pavimento, anche questo viene fatto secondo le regole. Esistono diverse tecnologie che impediscono l'accumulo di capelli - dove Dreame ha chiamato questo "TangleCut 2.0" - c'è "GapFree AI-DescendReach", un piccolo braccio robotico che impedisce che polvere e sporco vengano spinti in avanti mentre ci si passa sopra, e alla base c'è "ThermoTub", che significa che viene pulito con acqua calda a 100 gradi sopra il pennello e asciugato a 90 gradi per prevenire l'accumulo di sporco e muffa.

Tuttavia, si riscontra ancora lo stesso problema che incontrano tutti i detergenti di pavimenti di questo tipo. Se non svuoti l'acqua sporca praticamente dopo ogni pulizia del pavimento, la muffa si sviluppa relativamente rapidamente all'interno del serbatoio. Non è sorprendente, visto che è umido, sporco, ci sono persino residui di cibo, e non è sempre il compito più piacevole rimuovere la muffa dal filtro e svuotare l'acqua di lavaggio piuttosto sgradevole perché hai lavato il pavimento in fretta e non l'hai pulito subito una settimana fa.

Detto ciò, il H15 Mix ti permette di aspirare prima il pavimento e poi lavarlo senza troppi problemi, ed è principalmente così che è stato testato questa volta, anche se tecnicamente il detersivo aspira anche.

Passare dal piccolo aspirapolvere per auto con tubo flessibile, pulitore per pavimenti e unità aspirapolvere è una vera gioia, per usare un eufemismo, e anche se il prezzo è alto, circa £800, sono rimasto sorpreso che non si paghi di più, considerando che un Dyson V15 Detect costa comunque circa £480 in offerta.

Il Dreame H15 Mix riesce davvero a darti un kit tutto-in-uno coinvolgente che può fare un po' di tutto. L'unico vero problema, oltre all'aumento della manutenzione, è che Dreame non ha ancora trovato il modo di progettare una base esteticamente piacevole che possa contenere tutti gli accessori che vogliono venderti. Sì, c'è spazio per alcuni, ma un H15 Mix come questo è un po' un disastro da disimballare, conservare e tenere traccia in pratica, quindi forse una base ingrandita occuperebbe più spazio, sì, ma aiuterebbe anche a tenere tutto insieme.

Detto ciò, è difficile discutere contro la funzionalità e l'affidabilità di questa attrezzatura, e Dreame continua a garantire risultati in questo senso.