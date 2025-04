Dune: Awakening Anteprima: Considerazioni finali dopo diverse ore su Arrakis

HQ

Era una notte buia e tempestosa. Ma non su Arrakis. Qui c'è sabbia, sole e una costante lotta per la sopravvivenza.

Il MMORPG Dune di Funcom è basato sull'universo stesso, ma una versione leggermente alternativa in cui Paul Atreides non è mai nato e quindi gli eventi reali in quello che costituisce un lunghissimo prologo nella storia Dune non hanno mai avuto luogo.

Giochi nei panni di un agente segreto - un po' volentieri - per i Bene Gesserit, che sono meglio descritti come parti uguali suore, CIA e Illuminati. Naturalmente, questo è Dune, quindi non vai molto lontano prima che tutti intorno a te siano morti. In effetti, non si mette nemmeno piede sul pianeta prima che ciò accada... Segue una serie di formule classiche per questo tipo di gioco, ma con alcuni piccoli colpi di scena. La narrazione è abbastanza accattivante e ti senti davvero come un piccolo pezzo del conflitto più grande mentre persegui le tue motivazioni.

Se hai giocato a Star Wars: The Old Republic, ti sentirai a tuo agio nell'ampio panorama e nell'interfaccia utente, e se hai giocato in modalità sopravvivenza in Fallout 4, ad esempio, sai quanto sia difficile mantenersi in vita con risorse di base e limitate. C'è anche una componente radioattiva da gestire, ma Arrakis ha due cose che distinguono Dune: Awakening da molti altri giochi di questo tipo: il sole e la sabbia. Inoltre, come in molti giochi, si lotta con uno spazio di archiviazione limitato, sia sulla propria persona che nella propria base, con le due basi che si possono utilizzare nella beta che non possono essere collegate, il che è scomodo perché, a meno che non vi piaccia far macinare la carne fino all'osso da una tempesta di sabbia, avete bisogno di una di queste.

Può sembrare estremamente banale, e anche se spesso ho operato un terzo della mia salute, era il mio livello dell'acqua il problema più grande. OltreSardaukar alle navi da pattugliamento, che rendevano l'attraversamento del vasto deserto tutt'altro che facile, soprattutto di notte, e anche ai vermi della sabbia, durante il giorno era il rapido drenaggio dei livelli dell'acqua e soprattutto il rischio di insolazione a diventare la minaccia più grande. La sopravvivenza di base è una preoccupazione costante per le prime cinque o sei ore. Devi arrivare al punto in cui hai accesso a un Stillsuit e non ultimo a un sistema di purificazione del sangue. E perché? Beh, il modo più semplice per procurarsi l'acqua è uccidere le persone, drenare il loro sangue, purificarlo e poi berlo. Puoi anche bere il sangue della persona che hai appena brutalmente assassinato impuro e fresco, ma non è super salutare. Tuttavia, per ora, "vampiro del deserto" sarà il mio nuovo soprannome, anche se non è sicuramente qualcosa per cui spendere punti ricerca a cui dare la priorità.

C'è un sistema di combattimento decente: solo dopo poche ore si ha accesso a qualcosa che assomiglia a un coltello e a un'arma automatica. Fino ad allora, sei equipaggiato con quella che è essenzialmente una grande lama di rasoio e un piccolo fucile ad aria compressa. Funziona, ma non è super efficace. Fortunatamente per me, mi ero specializzato come classe Swordmaster, perché è presente anche un sistema di classi ad albero delle abilità, e questo mi ha aiutato molto nelle prime ore. Ma quando il gioco uscirà tra poco più di un mese, penso che sarò più interessato a uccidere i nemici a distanza, poiché il combattimento corpo a corpo diventa rapidamente costoso e un po' troppo pericoloso.

Funcom merita un piccolo elogio in più per aver venduto il gioco a 50 euro in un periodo in cui sempre più grandi titoli raggiungono i 70 euro. Per inciso, ci sono già quattro DLC in attesa dietro le quinte. Inoltre, c'è anche un sistema di benchmark gratuito su Steam, in modo da poter provare in anticipo le impostazioni più ottimali e testare la creazione del personaggio nel gioco. I giocatori su console dovranno dissetarsi un po' più tardi.

Il viaggio veloce è molto limitato, ma questo non sarà un problema quando avanzi per quanto riguarda lo sblocco di veicoli volanti, qualcosa che mancava a questa beta. Spostarsi da un luogo all'altro richiede una seria pianificazione e considerazione, poiché la morte si nasconde dietro ogni roccia. Anche se è allettante trovare alcuni contrabbandieri casuali e ucciderli per essere al sicuro dal sole, spesso è una buona idea fare attenzione alle pattuglie che ti colgono di sorpresa, poiché non devi essere in grande inferiorità numerica prima che la morte sia certa. Tuttavia, puoi aiutarti un po' avendo punti di raccolta in modo da poter decidere dove rigenerarti. Dal momento che perdi tutte le tue cose quando muori e devi correre indietro per prenderle, è un bene che tu non debba tornare indietro attraverso diversi chilometri di deserto senza alcun aiuto.

L'anteprima per la stampa che abbiamo avuto modo di provare era "limitata", con qualcosa come tre pagine di note su ciò che non era disponibile e con anche molti potenziali bug nella build. Tuttavia, non ho riscontrato nulla di strano, a parte due piccoli problemi tecnici da lontano, e non ho in alcun modo avuto la sensazione che mancasse qualcosa dal punto di vista del gameplay. Quindi, fin da subito sono stato un po' ingannato, devo dire. L'unico vero fastidio sono le animazioni durante il salto in quanto sembrano leggermente obsolete e, ad essere onesti, non sono riuscito a capire come scendere in sicurezza le cose, solo verso l'alto.

Ora ho un po' di esperienza nei giochi Dune, infatti, c'è solo uno di tutti i giochi Dune che non ho provato, e si dice che sia il peggiore. Quindi, penso di avere una base abbastanza solida per la mia opinione, ma riconosco anche che Dune II è stato un gioco di riferimento per me personalmente, quindi non è privo di pregiudizi. Il punto è che Dune: Awakening colpisce abbastanza bene l'umore, e Arrakis è altrettanto vile e sgradito come avevo temuto. Il sole è un nemico peggiore di quanto mi aspettassi e il rischio di attacchi di vermi delle sabbie è sempre presente. Ci vuole un vero sforzo per sopravvivere e nelle prime ore ho scelto di uscire all'aperto solo di notte per poi passare da una formazione rocciosa all'altra durante il giorno. Ho già detto che le gigantesche tempeste di sabbia azzerano l'intera mappa? Sì, allora devi ricominciare tutto da capo mappando piccoli depositi, aree di raccolta dell'acqua, dove trovare ombra o persino postazioni nemiche.

Dune: Awakening ha un sacco di cose che non ho avuto modo di provare, alcune cose di cui ho avuto solo un assaggio, e non ultime cose di cui ho avuto un'esperienza abbondante, anche se principalmente luce solare, sabbia e morti lente. Tuttavia, sarò sicuramente pronto quando i server apriranno a giugno.