Dyson Airwrap i.d.

La tecnologia si presenta in molte forme ed è progettata per semplificare e migliorare la nostra vita quotidiana. È l'auto elettrica che guidiamo per andare al lavoro, lo smartphone che usiamo per pagare il caffè del mattino e, sì, i capelli che devono essere acconciati correttamente. La tecnologia è intorno a noi e si sta persino spostando in aspetti della vita quotidiana di cui sopra che potremmo non aspettarci.

Dyson di solito produce aspirapolvere piuttosto efficienti e, se ce lo chiedi, eccellenti, ma per un certo numero di anni ha offerto anche il cosiddetto Airwrap, un'alternativa a un asciugacapelli che è diventato uno dei preferiti da molti.

Questo è un cosiddetto "multistyler" nel senso che è progettato per consentire più opzioni di styling a seconda dell'accessorio che si attacca, un po' come gli ugelli su, beh, un aspirapolvere. Questo viene fatto tramite il cosiddetto effetto Coanda, che utilizza un flusso d'aria calda per far arricciare i capelli intorno all'unità. La dissipazione del calore e i potenziali danni ai capelli sono molto inferiori e l'effetto, se chiedi a Dyson, è lo stesso.

La novità qui è l'app MyDyson, che in realtà inizia con qualcosa di rudimentale come un quiz sui tuoi capelli, e poi parla con l'app a tal punto da ottenere la sequenza di ricci ideale per il tuo tipo di capelli. Per qualcosa di così individuale, e per molti di così cruciale, come l'acconciatura, l'integrazione delle app e un uso più personalizzato sono piuttosto ideali, quindi mentre potrebbe essere fastidioso avere uno spazzolino da denti che ti dice tramite un'app di spazzolare più forte, qui sembra più elegantemente implementato.

Quindi, come faccio a saperlo veramente? Bene, per testare il Airwrap oggi sono andato dalla mia ragazza Klara, che ha effettivamente espresso il desiderio di testarlo lei stessa, e questo è quello che dice di alcune settimane con esso:

"Mi chiamo Klara e sono la ragazza di Magnus. Ammetto di aver punzecchiato un po' Magnus e di aver chiesto se fosse possibile testare un Airwrap. Non ero pronta a investire i soldi in uno, ma ero attratta dalle fantastiche pubblicità in cui i capelli praticamente si attorcigliano come per magia intorno ad essi, e dal fatto che è significativamente più delicato sui capelli rispetto a un classico ferro arricciacapelli.

Un po' di contesto sui miei capelli: sono lunghi e folti, anzi molto lunghi e folti. Scende fino alla parte bassa della schiena. In termini di consistenza, i miei capelli possono fare tutto. Se lo raddrizzo e lo asciugo, è praticamente liscio. Se lo lascio asciugare all'aria, è molto ondulato, e se uso un disinnescatore, ho i ricci dappertutto. Fondamentalmente, sì, lo chiamerei ondulato. Inoltre, ho la frangia. Non una vera e propria frangia, ma qualcosa di semi-lungo ai lati, in cui mi piace avere un po' di volume e un po' di "oscillazione". Come probabilmente puoi immaginare, può essere difficile acconciare e la maggior parte dei giorni mi ritrovo con, beh, capelli semi-ondulati e leggermente crespi che non sono proprio belli da guardare.

Ecco perché sono stato davvero felice quando Magnus mi ha detto che potevo testare un Airwrap. Da allora l'ho usato onestamente quasi ogni giorno. Ammetto che è un po' difficile imparare a usarlo e ci sono state diverse volte all'inizio in cui mi sono sentito un po' frustrato. Far arricciare i capelli facilmente ed elegantemente attorno al ferro arricciacapelli richiede un po' di pratica. Dopo un paio di video su YouTube, ho preso la mano. Non è il ferro arricciacapelli che uso di più, però. Sono affezionato all'unità spazzole. Lo uso ogni volta che sono stato sotto la doccia. Pettini i capelli con la spazzola mentre mi asciugo e i miei capelli sono relativamente lisci e asciutti in pochissimo tempo. Non devo abbassare la testa e prendere una mezza presa nella parte posteriore come quando uso il mio normale asciugacapelli - e questo mi piace. È facile e conveniente, e allo stesso tempo non mi sembra di tostare completamente i miei capelli con il calore. Uso quotidianamente l'unità spazzola rotonda, che viene fornita anche con essa. Lo uso per la frangia. Arrotolo la frangia intorno al pennello, soffio un po' di calore, la lascio raffreddare un po' e poi ho la frangia più bella e rimbalzante che sembra uscita da una pubblicità L'Oréal. A proposito, il prodotto viene fornito con un'app piuttosto interessante che può guidarti attraverso tutto, dai ricci ai capelli lisci. L'ho impostato subito e ho creato una sorta di profilo dei capelli e l'app ti guida davvero bene. È uno strumento piuttosto solido, non c'è dubbio.

Come potete sentire, sono piuttosto affezionato al Airwrap i.d. Il mio unico piccolo problema è che ho difficoltà a far durare lo styling. Sto imparando piccoli trucchi lungo la strada, come ad esempio che i capelli dovrebbero essere asciutti all'80% durante lo styling, ecc. Ma vorrei che tenesse un po' meglio. Sono io che ho bisogno di cercare un po' di più su Google e imparare un po' di più? Forse lo è. Ma un fatto è che un buon ferro arricciacapelli vecchio stile manterrebbe i miei ricci meglio e più a lungo del Airwrap (beh, e lo distruggerebbe con il calore, lo so, ma comunque!). "

Circa 430 sterline per un multi-styler sono tanti, ma a differenza di alcune delle altre propaggini di Dyson, questa è ovviamente radicata in un quadro tecnologico dimostrabile e fattuale che ha conquistato Klara quasi immediatamente. Il problema dell'acconciatura acconciata che non resiste davvero al trambusto della giornata è un po' problematico e richiede un periodo di test più lungo, poiché Klara sembra aver imparato a padroneggiare il Airwrap come un modo nuovo di fare qualcosa di piuttosto classico nel tempo.

Per ora, tuttavia, sulla base dei test di Klara, siamo pronti a concludere che Airwrap, se non altro, fornisce ancora un trattamento più delicato e un tocco più versatile all'acconciatura, ma a un prezzo.