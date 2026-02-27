Ecco tutti i Pokémon che abbiamo visto nel trailer di presentazione di Pokémon Winds/Waves
Ce ne sono parecchi, ma solo pochi sono nuovi.
È qui, è reale, è bellissimo, è... uscirà nel 2027... Pazienza, abbiamo ancora un potente trailer di presentazione da esaminare per il nuovo annunciato Pokémon Winds and Waves, che è l'ultimo gioco principale della serie.
Con un vasto mondo aperto oceanico da esplorare, ci sono anche molti Pokémon da trovare e catturare. Invece della rivelazione del primo trailer, siamo tornati indietro e abbiamo cercato di individuare ogni Pokémon rivelato finora per il gioco. Senza ulteriori indugi, ecco la lista:
- Pikachu
- Cupezza
- Tropius
- Wailord
- Wailmer
- Nymble
- Taillow
- Oddish
- Tangela
- Ledyba
- Ledian
- Slugma
- Sizzlipede
- Wingull
- Krabby
- Sandygast
- Corsola
- Mareanie
- Tympole
- Carnevale
- Duskull
- Browt (Nuovo Avviatore di Erba)
- Pombon (Nuovo accenditore del fuoco)
- Gecqua (Nuovo Avviatore d'Acqua)
- Toxapex
- Lumineon
- Gelatina/Frillish
- Tynamo
Includendo l'evoluzione non menzionata per nessun Pokémon della lista, sembra già una cifra iniziale piuttosto forte. A parte i nostri nuovi starter, non conosciamo ancora nessuno dei Pokémon regionali della nostra nuova regione, quindi siamo sicuri di vedere molte creature vecchie e nuove riempire oceani, isole e altri ambienti in Pokémon Winds and Waves, che uscirà su Switch 2 nel 2027. Vedete se ci è sfuggito qualche Pokémon nel trailer qui sotto.