Ecco tutti i Pokémon che abbiamo visto nel trailer di presentazione di Pokémon Winds/Waves

HQ

È qui, è reale, è bellissimo, è... uscirà nel 2027... Pazienza, abbiamo ancora un potente trailer di presentazione da esaminare per il nuovo annunciato Pokémon Winds and Waves, che è l'ultimo gioco principale della serie.

Con un vasto mondo aperto oceanico da esplorare, ci sono anche molti Pokémon da trovare e catturare. Invece della rivelazione del primo trailer, siamo tornati indietro e abbiamo cercato di individuare ogni Pokémon rivelato finora per il gioco. Senza ulteriori indugi, ecco la lista:



Pikachu



Cupezza



Tropius



Wailord



Wailmer



Nymble



Taillow



Oddish



Tangela



Ledyba



Ledian



Slugma



Sizzlipede



Wingull



Krabby



Sandygast



Corsola



Mareanie



Tympole



Carnevale



Duskull



Browt (Nuovo Avviatore di Erba)



Pombon (Nuovo accenditore del fuoco)



Gecqua (Nuovo Avviatore d'Acqua)



Toxapex



Lumineon



Gelatina/Frillish



Tynamo



Includendo l'evoluzione non menzionata per nessun Pokémon della lista, sembra già una cifra iniziale piuttosto forte. A parte i nostri nuovi starter, non conosciamo ancora nessuno dei Pokémon regionali della nostra nuova regione, quindi siamo sicuri di vedere molte creature vecchie e nuove riempire oceani, isole e altri ambienti in Pokémon Winds and Waves, che uscirà su Switch 2 nel 2027. Vedete se ci è sfuggito qualche Pokémon nel trailer qui sotto.