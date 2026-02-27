Gamereactor

Pokémon Winds/Waves

Ecco tutti i Pokémon che abbiamo visto nel trailer di presentazione di Pokémon Winds/Waves

Ce ne sono parecchi, ma solo pochi sono nuovi.

È qui, è reale, è bellissimo, è... uscirà nel 2027... Pazienza, abbiamo ancora un potente trailer di presentazione da esaminare per il nuovo annunciato Pokémon Winds and Waves, che è l'ultimo gioco principale della serie.

Con un vasto mondo aperto oceanico da esplorare, ci sono anche molti Pokémon da trovare e catturare. Invece della rivelazione del primo trailer, siamo tornati indietro e abbiamo cercato di individuare ogni Pokémon rivelato finora per il gioco. Senza ulteriori indugi, ecco la lista:


  • Pikachu

  • Cupezza

  • Tropius

  • Wailord

  • Wailmer

  • Nymble

  • Taillow

  • Oddish

  • Tangela

  • Ledyba

  • Ledian

  • Slugma

  • Sizzlipede

  • Wingull

  • Krabby

  • Sandygast

  • Corsola

  • Mareanie

  • Tympole

  • Carnevale

  • Duskull

  • Browt (Nuovo Avviatore di Erba)

  • Pombon (Nuovo accenditore del fuoco)

  • Gecqua (Nuovo Avviatore d'Acqua)

  • Toxapex

  • Lumineon

  • Gelatina/Frillish

  • Tynamo

Includendo l'evoluzione non menzionata per nessun Pokémon della lista, sembra già una cifra iniziale piuttosto forte. A parte i nostri nuovi starter, non conosciamo ancora nessuno dei Pokémon regionali della nostra nuova regione, quindi siamo sicuri di vedere molte creature vecchie e nuove riempire oceani, isole e altri ambienti in Pokémon Winds and Waves, che uscirà su Switch 2 nel 2027. Vedete se ci è sfuggito qualche Pokémon nel trailer qui sotto.

