Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Opening Night Live di stasera

Stasera, l'intero mondo dei videogiochi rivolgerà ancora una volta la sua attenzione a Colonia quando Geoff Keighley aprirà la Gamescom con l'Opening Night Live. Gamereactor sarà ovviamente presente nell'area espositiva e vi porterà interviste e anteprime nei giorni a venire, ma ovviamente è questo spettacolo che dà il via a tutto. Tradizionalmente, l'Opening Night Live è il più debole dei tre spettacoli che Keighley e compagnia ci portano ogni anno, ma cosa possiamo aspettarci e come si guarda?

La serata inizia con un breve pre-show alle 19:30 prima che lo show principale prenda il via alle 20:00 CET. L'evento può essere seguito in diretta tramite i canali YouTube e Twitch ufficiali della Gamescom e gli streaming dei The Game Awards. Lo spettacolo dovrebbe durare circa due ore.

Qui hai anche una panoramica dell'inizio dello spettacolo.

Possiamo speculare, ovviamente, ma ci sono anche cose che sappiamo già che verranno fuori dal nulla. Activision sta alzando il sipario su Call of Duty: Black Ops 7, che avrà la sua prima grande presentazione sul palco. Capcom ha anche promesso un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, mentre Team Ninja e PlatinumGames mostreranno come hanno rivitalizzato l'iconica serie con Ninja Gaiden 4.

I fan dell'horror possono dare un'occhiata a Silent Hill f, mentre gli appassionati di giochi di ruolo ottengono un'anteprima esclusiva di The Outer Worlds 2. Inoltre, Lords of the Fallen 2, Daemon X Machina: Titanic Scion, Phantom Blade Zero, Ghost of Yōtei e un nuovo trailer di Honor of Kings: World. Blizzard ha già confermato che World of Warcraft: Midnight avrà la sua grande introduzione sotto forma di un nuovo filmato e le voci suggeriscono che possiamo aspettarci anche notizie sul gameplay.

Ora, ci sono un sacco di titoli di cui sappiamo già molto, ma probabilmente c'è spazio per una sorpresa o due, ed è qui che dobbiamo spostarci nell'angolo più speculativo.

Potremmo vedere di più di OD?

Tra i titoli che i fan sperano di vedere c'è ovviamente il tanto atteso Hollow Knight: Silksong, spesso citato ma mai concretizzato. Inoltre, Keighley ha una forte collaborazione con Hideo Kojima, che potrebbe ovviamente mostrare di più dal prossimo OD, ma sembra improbabile che sia qui a Colonia in questo momento. Ci sono poi titoli che mancano di notizie concrete ma che dovrebbero essere in cantiere, come Judas, e magari Crimson Desert avrà finalmente una data di uscita.

Ad ogni modo, oggi prende il via una fiera selvaggia con l'Opening Night Live, e puoi seguirla tutta tramite il nostro sito.

Cosa speri di vedere?