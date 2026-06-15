Ecovacs X12 OmniCyclone

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È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo messo le mani su uno dei modelli assolutamente top di gamma di Ecovacs, ma ora sono tornati con il nuovissimo Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone, un modello che capisce davvero che il mercato attuale è in qualche modo stagnante e che ciò che serve non è solo una maggiore potenza di aspirazione, ma anche nuove funzionalità e idee entusiasmanti e innovanti.

Purtroppo, la prima cosa che si nota è che l'X12 è circolare, anche se gli Ecovac sono stati i primi a offrire un'unità quadrata che poteva penetrare molto più facilmente negli angoli. Anche come differenza estetica, questo distingueva questo produttore dalla massa, quindi è un peccato vederli abbandonare questo concetto.

Detto ciò, gran parte di esso è "vecchio" o "familiare", ma ci sono delle differenze. Prima di tutto, anche se questo produce solo 22.000Pa (rispetto ai 35.000 del Dreame X60, per esempio), Ecovacs si è concentrato molto di più sul flusso d'aria. Nei test, l'X12 si comporta significativamente meglio dei concorrenti per quanto riguarda i peli di animali domestici, ad esempio, poiché il flusso d'aria è notevolmente migliore. Sì, è più difficile esprimerlo in una nota promozionale sulla scatola, ma ci sono segnali che Ecovacs abbia sviluppato maggiori dettagli con canali d'aria e spazzole che garantiscono questo miglioramento del flusso d'aria.

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Invece di pad rotanti o di una singola piastra vibrante, ottieni lo stesso rullo per mocio che Dreame ha offerto nel loro AquaRoller. Questa, invece, è lunga 27 centimetri - l'intera larghezza dell'unità - e lava continuamente durante il movimento. Questo è combinato con FocusJet, due getti d'acqua che si intersecano (forse presi in prestito dal loro detergente per vetri, il Winbot), progettati per sparare getti fino a 46.000Pa per scomporre altre macchie secche.

TruePass gli permette di superare le soglie di 40 millimetri; ha una durata della batteria di 200 minuti e può caricare il 13% in 3 minuti, mentre AIVI 3D 4.0 può riconoscere oggetti e navigare in tempo reale. Sì, elenco queste caratteristiche senza un ordine particolare perché, in generale, Ecovacs può reggere il confronto con la concorrenza, e durante il periodo di test l'X12 ha offerto risultati piuttosto impressionanti senza insidie specifiche.

Ammetto che il contenitore interno della polvere è solo di 250 millilitri, il che significa che ho dovuto infilare la mano e svuotarlo più spesso del solito, e la stazione base è un po' grande, ma detto ciò, è sia efficace che facile da mantenere.

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E ora che siamo in tema del molo, c'è un motivo se si chiama "OmniCyclone". Vedi, questo dock non ha un sacchetto per la polvere come tutti gli altri aspirapolvere robot. Ha un contenitore senza sacchi da 1,6 litri che espellisce lo sporco tramite un pistone meccanico. In linea di principio, è un po' come la tecnologia dei cicloni che si vede in un Dyson, e funziona in modo estremamente efficace nella pratica. In linea di principio, non si tratta solo di risparmiare sui sacchi di polvere, ma anche che è più facile svuotarlo. Il contenitore in sé è incredibilmente facile da raggiungere, quindi si tratta solo di scuotere bene il peggio.

Tutto sommato, l'ultimo modello di Ecovacs ha davvero mantenuto le promesse, senza dubbio. È anche tra le più costose in assoluto, con un costo di circa £1.250. Sarebbe stato ideale se non fosse stato per il fatto che concorrenti simili offrono un buon 13.000Pa, anche se Ecovacs si è concentrato su altri aspetti dell'esperienza di pulizia e il contenitore della polvere è un po' piccolo, ma tutto sommato questo è un vero modello di punta. Spinge un po' i limiti e offre tutto ciò che ci si può aspettare.