Elden Ring: Tarnished Edition è stato classificato per età negli Stati Uniti

HQ

Sarebbe esagerato dire che al momento ci sono una miriade di giochi esclusivi per Switch 2, ma quelli disponibili sono almeno di alto calibro. Inoltre, ci sono molti giochi di terze parti tra cui scegliere, inclusi grandi come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e Street Fighter 6.

E c'è altro dietro l'angolo, non ultimo Elden Ring: Tarnished Edition (completo di espansione Shadow of the Erdtree e altro ancora). Ma quando arriverà? Al momento non abbiamo una risposta a questa domanda, ma saremmo sorpresi se non la ricevessimo domani.

Come vi abbiamo detto ieri, Bandai Namco ha il suo evento il 2 luglio in cui mostreranno molti giochi - e ora My Nintendo News nota che il gioco è stato appena classificato per età dall'ESRB americano. Pertanto, si può sospettare che un'uscita non sia troppo lontana - e prima dobbiamo vederla e ottenere una data di lancio

Quindi ci sono buone probabilità che riusciremo a dare un'occhiata a Elden Ring: Tarnished Edition mercoledì, o forse alla Gamescom ad agosto.