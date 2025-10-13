Sebbene ci siano molti proiettori che mirano a un profilo più user-friendly, si potrebbe sostenere che la tecnologia in generale sembra ancora avanzata, costosa e complicata. Hai bisogno di uno schermo? E le condizioni di illuminazione? Deve essere montato in modo permanente? E sì, come vera alternativa al televisore in soggiorno, ci sono considerazioni che devono essere prese in considerazione e, inoltre, non è esattamente economico.

Per fortuna però ci sono altri proiettori che puntano a tutt'altro profilo, a un "modus operandi" diverso, se vogliamo. Non solo aggirano i requisiti di configurazione e personalizzazione di altri modelli, ma sono anche più un complemento a un televisore che un sostituto.

Scopri Epson EF-72, un proiettore portatile elegante e semplice con un robusto corpo in alluminio rivestito in tessuto, presentato come un proiettore che può essere posizionato in camera da letto e utilizzare il soffitto come schermo, o trasportato in giro con relativa facilità.

Si tratta di un cosiddetto "proiettore da tavolino", come alcuni media internazionali chiamano questi modelli più facili da usare e da usare, il che significa che pesa solo quattro chilogrammi ed è sorprendentemente versatile nel suo utilizzo. Tuttavia, non è esattamente economico, in quanto dovrai pagare ben 1.000 sterline per il privilegio, ma per questo ottieni effettivamente uno dei migliori tuttofare che abbiamo testato qui in redazione da molto tempo.

Innanzitutto, il proiettore è estremamente attraente. Assomiglia a qualcosa che Bang & Olufsen potrebbe aver progettato, con curve morbide, un sorprendente mix di materiali caldi e più freddi e una robustezza che lo fa sembrare più costoso di quanto non sia. È anche abbastanza facile da portare con sé e trasportare, ma non c'è una batteria integrata, il che è importante da notare, anche se non crediamo che ciò influisca sul suo utilizzo effettivo.

L'obiettivo stesso è montato tramite un'asta su una base che consente di regolarlo verso l'alto di 90 gradi o verso il basso di 15 gradi, e le dimensioni significano che si ottiene un totale di 150 pollici con cui giocare, con un rapporto di proiezione di 1,20:1. Ciò significa che non si tratta di un proiettore "a focale corta", quindi è necessaria una piccola distanza dalla superficie, in questo caso circa tre metri se possibile, per ottenere il massimo vantaggio di quei 120-150 pollici.

Prima di arrivare all'usabilità effettiva, ci sono tutte le solite tecnologie moderne che rendono l'utilizzo di un proiettore di facile utilizzo come questo più facile di quanto l'utente medio possa pensare. Abbiamo la correzione automatica della forma, la regolazione automatica degli angoli, la calibrazione automatica dei profili colore in base alla superficie su cui viene proiettato e molto, molto altro ancora. Ciò significa, per la maggior parte, che è tutto praticamente plug-and-play e, con una risoluzione di 4K, supporto per HLG e HDR10, si ottiene un'immagine abbastanza decente per la maggior parte del tempo.

La parte rivestita in tessuto del proiettore è anche un altoparlante incorporato sintonizzato da Bose. Emette solo 10 W, quindi non è certo un sostituto per un altoparlante di dimensioni simili. Ancora una volta, è intelligente e ingegnoso che ci sia un'unità di altoparlante, ma avrebbe potuto essere più grande, e poiché c'è spazio fisico per dare al suono più profondità, è deludente che non ci sia.

Detto questo, questo è un proiettore Google, il che significa che hai accesso diretto all'ecosistema di app, funzionalità, impostazioni e trucchi intelligenti di Google. Significa anche che ci è voluto un po' di tempo per la configurazione, ha un'interfaccia utente reattiva con molte opzioni di personalizzazione e il telecomando è assolutamente a posto. In combinazione con un'immagine 4K calda e splendida e un design che si adatta alla maggior parte delle case, sono soprattutto il prezzo elevato e il suono poco brillante a rovinare un'impressione generale altrimenti eccellente.