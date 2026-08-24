Esports World Cup 2026: AG. L'AL ottiene una vittoria enorme nel weekend finale nel torneo Trackmania

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Mentre ci avvicinavamo all'ultima settimana della Coppa del Mondo di Esports di quest'anno, è diventato subito chiaro che il Club Championship era una corsa a due tra Team Falcons (che non aveva ancora perso un Club Championship) e AG.AL. Detto questo, il risultato Trackmania ha avuto ripercussioni estremamente importanti.

Organizzato come uno dei quattro tornei finali della Coppa del Mondo di Esports di quest'anno, l'evento Trackmania ha riunito 32 delle migliori squadre da tutto il mondo e, alla fine, la gloria è andata all'unica organizzazione che ne aveva più bisogno.

AG.AL è uscita vincitrice dopo che la loro concorrente francese Gwendal "Gwen" Duparc è riuscita a resistere alla competizione e a vincere la finale in modo piuttosto dominante. Gwen ha segnato 141 punti, ben davanti alla concorrenza nell'ultimo turno, mentre la seconda miglior realizzatrice ha totalizzato 115 punti.

Questo risultato ha visto AG.AL portare via 130.000 dollari di premi in denaro, più i fondamentalissimi 1.000 punti del Club Championship, sufficienti a catapultare la squadra in cima alla classifica nell'ultimo weekend.