Esports World Cup 2026: Team Spirit incoronato Counter-Strike 2 campione

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La squadra attualmente meglio classificata Counter-Strike 2 al mondo è Team Spirit, che ha oltre 100 punti di vantaggio dal secondo posto nella classifica Valve. Per questo probabilmente non avremmo dovuto aspettarci meno di una vittoria netta per Team Spirit al torneo CS2 della Coppa del Mondo di Esports, un'impresa che l'organizzazione ha portato a termine con facilità.

Il grande evento si è concluso nel fine settimana e ha ufficialmente incoronato un campione. Questo titolo e il trofeo rispettivo sono andati a Team Spirit, che ha superato FUT Esports nella finale per 3-1, assicurandosi un gradito premio in denaro di 600.000 dollari e 1.000 punti per il Club Championship per l'organizzazione.

Questo risultato è un'estensione dell'eccellente forma attuale di Team Spirit, che ha visto la squadra vincere anche la PGL Astana in primavera, con queste due vittorie dopo una serie di successi anche nel 2024 e 2025.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per Team Spirit, la squadra parteciperà al torneo BLAST Open Fall 2026 questa settimana, tutto prima di tornare per l'ESL Pro League a ottobre.