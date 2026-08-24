Esports World Cup 2026: BIG conquista il trofeo Fortnite dopo la fase tensa Finals

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La Coppa del Mondo di Esports è ufficialmente giunta al termine dopo sette settimane molto impegnative di competizione. Il grande festival si è concluso nel fine settimana con una manciata di tornei, incluso il grande evento Fortnite che ha riunito 40 dei migliori duo da tutto il mondo.

Ora che questo torneo è giunto alla sua conclusione, è stato confermato BIG l'organizzazione che ha vincitore, con la sua coppia composta da Taylor-Petrik "vic0" Gatschelhofer e Danila "Malibuca" Iakovenko, incoronata vincitrice dopo una fase finale molto tesa.

Questo risultato significa che la coppia porterà a casa fino a 260.000 dollari di premi, più ulteriori 1.000 punti Club Championship, la maggior parte dei quali BIG ha guadagnato in tutto questo EWC.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per la competizione Fortnite, il Campionato Mondiale inizierà in autunno, quindi aspettatevi competizioni ancora più cruciali e impegnative nelle prossime settimane.