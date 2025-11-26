Eva Green si unisce al cast di Mercoledì in un ruolo misterioso

HQ

Una delle grandi storie sottostanti della seconda stagione di Wednesday ruotava attorno al personaggio di Aunt Ophelia, un individuo quasi mitico e misterioso che ha avuto un impatto significativo sul sostentamento della banda degli Addams, in particolare sui genitori Morticia e Gomez. Nonostante Ophelia sia un punto chiave della trama nell'ultimo lotto di episodi, non abbiamo mai incontrato il personaggio, anche se è apparsa brevemente in una scena finale per concludere la stagione.

Parte del motivo di questa apparizione più sottile di Ophelia era probabilmente dovuto al fatto che il personaggio non era ancora stato scelto correttamente per la serie. Questo però è cambiato, poiché è stato confermato che la veterana di Tim Burton Eva Green (Dark Shadows, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Dumbo si è unita alla serie che il celebre regista continua a produrre.

Non è chiaro quanto Ophelia avrà presenza nella prossima terza stagione di Wednesday, ma speriamo di saperlo prima possibile, visto che sembra che non dovremo aspettare tanto tra la Stagione 2 e la 3 come abbiamo fatto tra la Stagione 1 e la 2.