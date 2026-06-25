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Star Fox

Facciamo barel rolls in Star Fox su Gr Live di oggi

L'iconico eroe antropomorfo ha un nuovo aspetto nel suo remaster per Nintendo Switch 2.

Nintendo, Star Fox

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È passato molto, molto tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto un nuovo Star Fox gioco, ma quando Fox McCloud stesso è apparso nel film Super Mario Galaxy, molti fan si sono fatti sperare che qualcosa stesse per arrivare. Anche se Star Fox per Nintendo Switch 2 non è esattamente un'esperienza nuova, è una nuova interpretazione di un vecchio classico.

Star Fox per Nintendo Switch 2 è un remake del successo per Nintendo 64 Lylat Wars. Il dottor Andross sta cercando di prendere il controllo del Sistema Lylat, e spetta a Fox e ai suoi compagni fermarlo. Voleremo su una moltitudine di pianeti diversi, sfrecciando nel nostro caccia a fare ogni sorta di trucco e mandando Andross a scappare.

Come al solito, inizieremo la nostra diretta per Star Fox alle 16:00 BST/17:00 CEST, e potete trovarci come sempre sulla Homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch. Se stai pensando di prendere Star Fox tu stesso, dai un'occhiata alla nostra recensione entusiasta qui.

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