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Mettiamo subito in primo posto: sono un grande fan di Star Fox 64/Lylat Wars. Era uno dei miei giochi preferiti per Nintendo 64, tra quelli a cui ho dedicato più ore (sia in modalità singolo che multiplayer), e poi 15 anni fa ho fatto doppio inning con il remaster per 3DS. Quindi prendi questo come una precisazione: queste sono le lenti distorte di cui parlerò, dove la nostalgia è alta quanto le richieste.

Ora, che gioco strano è questo, vero? Mainstream, accessibile, sì, ma allo stesso tempo una combinazione bizzarra di sparatutto arcade giapponesi impegnativi e un tributo più leggero a Star Wars nello stile peloso di Nintendo. Le classiche avventure spaziali di sparata, ma con una profondità aggiuntiva mentre voli in 3D. La proposta apparentemente semplice e ripetitiva, poi la complessità nascosta e la dura padronanza. In altre parole, probabilmente lo ami o lo odi, dato che si basa su una formula unica e la missione di questo remake non è convincerti del contrario.

Quindi, se lo amavi già, o ci eri anche solo lontanamente interessato negli ultimi trent'anni, ne vale la pena anche se hai l'originale disponibile nel catalogo NSO? Beh, io dico di sì. Fondamentalmente, perché probabilmente questo è il miglior remake di Nintendo di sempre.

Recensiamo il remake di Star Fox di Switch 2 su Gamereactor.

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Abbiamo visto una serie di remake e remaster da parte dell'azienda, soprattutto nell'ultimo decennio, quando l'hardware più recente ha permesso agli sviluppatori di fare una differenza più significativa. Ma se mettiamo da parte i restauri del remaster, credo che il nuovo Star Fox si trovi comodamente sullo stesso tavolo VIP di The Legend of Zelda: Link's Awakening, Metroid: Zero Mission, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia e Pokémon Heart Gold/Soul Silver.

Rispetto a quelli, però, il lavoro di Velan Studios mi è sembrato più simile ad alcuni degli acclamati remake di Resident Evil prodotti da Capcom. Nello stesso modo, ottengo più di ciò che mi piaceva dalla formula originale, ma con la fedeltà visiva e gli standard di gioco attuali, una narrazione notevolmente ampliata e, in questo caso, un numero ridicolo di sbloccabili come ciliegina sulla torta (impegnativa) per i fan.

Devi però sapere che il nuovo Star Fox sulla Switch 2 si sente allo stesso modo. O almeno, come lo ricordi, perché la manovrabilità migliorata con i controlli raffinati, insieme al framerate più fluido, aumenta spesso la sua sensazione di velocità. Ma la tua memoria muscolare ti sarà la giusta cosa, dato che le cose sono dove devono essere, esattamente nel momento in cui te lo aspetti, cosa indispensabile per i fan più accaniti dell'originale. Detto ciò, ho avuto prestazioni leggermente migliori su 3DS inseguendo medaglie e hit-score (non sono comunque riuscito a battere il mio record di 212 colpi a Corneria sulla mia Switch 2). Era dovuto ai miei riflessi più arrugginiti? Le funzionalità grafiche aggiuntive che riducono visibilità e chiarezza? Non riesco a capire il motivo, ma comunque mi sto godendo il lancio del guanto.

Settori X e Z, come probabilmente immaginavi.

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Ed è proprio qui che devo applaudire la nuova Modalità Sfida come la migliore ragione per giocare al nuovo gioco, anche prima della grafica più elaborata, della lore più dettagliata o della nuova modalità multiplayer. Perché, come in passato, puoi provare a guadagnare una medaglia su ogni pianeta ottenendo un certo numero di colpi mentre tieni in vita i tuoi compagni di ala, e poi hai la Modalità Esperto, che già provocava incubi su N64 e 3DS. Ma la Modalità Sfida è proprio ciò che un gioco fortemente basato sulla ripetizione, come un arcade arcade, implorava.

È il tipo di ciclo di gioco che i giocatori veterani avevano bisogno, con fino a sei obiettivi da completare per pianeta, e alcuni di questi richiederanno molti, tantissimi tentativi. Inoltre, questi risultati risultano freschi e interessanti, perché stimolano la tua curiosità e ti costringono a giocare meglio e con maggiore attenzione. Dopotutto, una grande parte del fascino Star Fox è sempre stata trovare non solo i passaggi attraverso i diversi percorsi, ma anche i tanti piccoli segreti nascosti che fanno apparire altri nemici, che ti concedono più oggetti o che scatenano un nuovo commento da parte dei tuoi colleghi.

E non preoccuparti, perché una delle mie paure nella mia anteprima è stata cancellata: le sfide cooperative hanno uno spazio separato (per evitare differenze ingiuste mentre dividi volo e sparo), mentre anche i nuovi controlli della Modalità Mouse sono così impegnativi che non mi aspetto che i punteggi più alti dipendono da questo.

Le missioni Landmaster restano un grande distruttore. E sai come si fa a volare attraverso le lacrime spaziali?

Tornando alle battute pronunciate dal cast, e anche se so che alcuni fan volevano che rimanessero letteralmente le stesse come meme da decenni, approvo anche la riscrittura dell'intero gioco. Gli attori hanno fatto un ottimo lavoro, ma ancora di più apprezzo come la nuova scrittura dia più contesto senza soluzione di continuità. E questo accade non solo nelle chiacchiere durante l'intervallo tra l'equipaggio e il Generale Pepper, ma anche con qualche commento e battuta aggiunte prima, durante e dopo le missioni, per non parlare dell'enciclopedico Olovisore. È così che si aggiorna quella che è sempre stata una storia semplice e riempitiva non solo per avere più senso (ad esempio dando spiegazioni elaborate per i ramifici dei percorsi) e per regalare ai fan un paio di dettagli rivelatori che non svelerò, ma soprattutto da apprezzare sia dal pubblico vecchio che dal nuovo.

Anche se alcuni ambienti come Fichina o la versione multiplayer di Corneria appaiono un po' più brutti (ancora di più quando si schianta), anche questo è un bel aspetto, soprattutto per gli utenti Nintendo. Secondo me l'equilibrio tra cartone animato e realismo è ben mantenuto, anche se osa puntare verso quest'ultimo, ma colori, illuminazione e design mettono l'ambientazione fantasy al di sopra di tutto. Anche i personaggi pelosi funzionano, e sorprendentemente bene negli interfoni o se li usi come avatar su GameShare. Tecnicamente, anche se all'inizio avevo qualche dubbio, è un lavoro incredibilmente solido da parte di Velan Studios sul proprio Viper Engine, e qualcosa mi dice che Nintendo li terrà vicini per i giochi futuri, sperando un nuovo Star Fox tra questi. Sfrutta meglio l'HDR e il surround rispetto alla maggior parte dei giochi first-party, e produce alcune delle migliori cutscene in-engine che abbiamo mai visto su un sistema Nintendo, con una fotografia migliorata e inquadrature straordinarie.

Questo aiuta anche a rendere più memorabili momenti già leggendari, un'altra richiesta di remake. La prima volta che ho fatto la nuova Zoness o Titania, la prima volta che ho rivissuto quella sequenza in movimento, o la prima volta che ho scavato nel wormhole mi ha fatto venire la pelle d'oca, e sono una vecchia lepre come Peppy. C'è una magia alla John Williams/Star Wars nel lavoro di Koji Kondo su Star Fox, bello e persino più epico dei suoi brani per Mario e Zelda dell'epoca. E goderle pienamente, orchestrate in modo sensato, ha semplicemente sollevato l'intera esperienza.

Zoness (a destra) è uno dei nostri pianeti remake preferiti.

Infine, il multiplayer. Prima di tutto, no, non c'è la possibilità di uno schermo condiviso a 4 giocatori. E anch'io ero arrabbiato, "perché negli anni '90 giocavamo così". Ma oggi il compromesso che richiede un gioco moderno fa sì che quelli siano riservati solo a Mario Kart e a pochi altri, e il remaster per 3DS ha già introdotto una formula che qui funziona ancora meglio: una copia del gioco, quattro console possono giocare. In questo caso, anche tre vecchie console Nintendo Switch (1) possono unirsi alla festa tramite GameShare, e puoi farlo sia localmente che online. Per me è una grande soluzione ricreare ciò che facevamo allora.

Per quanto riguarda la modalità battaglia multiplayer, è anche nuova, dato che l'originale era, a dire il vero, essenziale. Ho giocato un paio d'ore contro entrambi i bot CPU e altri giornalisti europei, e dato che mi piace il concetto, spero che prenda slancio per poi essere ampliato con più contenuti. Sono solo tre mappe/pianeti/modalità, ma i sistemi sono già in atto (inclusi riconoscimenti, classifiche e altro ancora) e i combattimenti aerei erano divertenti e intensi, con le tre proposte che sembrano strategicamente diverse anche se non dovresti aspettarti uno sparatutto online completo. Preparati a essere abbattuto e a rinascere spesso a meno che tu non comunichi con i tuoi compagni di ala, e questo è un approccio molto interessante se questa modalità cresce in futuro: vedere se squadroni ben organizzati conquistano la galassia online.

Su Switch 2, Star Fox mi sta dando esattamente ciò che chiedo in un remake moderno, e quindi mostra a Nintendo cosa sarà richiesto da The Legend Zelda: Ocarina of Time tra qualche mese. Grafica moderna e spettacolare, sì, ma anche una cura di adattamento al gameplay originale, un'espansione interessante della narrazione, un aggiornamento rispettoso dei personaggi amati che ne potenziano invece di rovinare la personalità, e una generosa serie di contenuti extra giocabili. Hai reso orgoglioso tuo padre, Velan Studios.