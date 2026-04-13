Fai molta attenzione: il comitato di classificazione indonesiano ha diffuso dettagli e una ricchezza di contenuti spoiler per 007 First Light

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007 First Light, il principale titolo di IO Interactive che esplora le origini di James Bond, ha affrontato alcuni problemi recenti, come il ritardo della versione Nintendo Switch 2. Tuttavia, la minaccia più grande per il gioco ora è che i suoi contenuti sono stati trapelati online... E contiene importanti spoiler.

Come ha confermato VGC, il comitato di classificazione indonesiano, l'Indonesian Game Rating System (IGRS) - un organismo simile all'ESRB o PEGI per la regione - ha accidentalmente diffuso contenuti interni al pubblico, inclusi "spoiler importanti" sul gioco 007 e sul contenuto della sua storia. A quanto pare, sono stati trapepati anche dettagli riguardanti Assassin's Creed Black Flag Resynced e Castlevania: Belmont's Curse, ma in quei casi non sono stati diffusi filmati video.

Quindi, se aspetti pazientemente il 27 maggio per essere tra i primi a giocare 007 First Light, fai molta attenzione ai contenuti che vedi sui social media o nei forum: non lasciare che nessuno ti rovini l'esperienza.