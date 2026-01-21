Fallout 3 e Fallout: i remaster di New Vegas non arriveranno "imminente" secondo un insider

HQ

Non è un segreto che i fan di Fallout vogliano ancora di più Fallout. Ma, con Bethesda a pochi anni, se non un decennio o giù di lì, dal rilascio di Fallout 5, dovremo arrangiarci con quello che già abbiamo, a parte le creazioni di mod e simili. Come invece è successo per The Elder Scrolls IV: Oblivion, molti fan sperano che possiamo avere remaster eleganti di Fallout 3 e New Vegas.

Fonti interne hanno riferito che dovremmo aspettarci lo stesso. Jez Corden di Windows Central ritiene che questi remaster siano una scelta "ovvia." Tuttavia, in un recente articolo osserva che non dovremmo aspettarci una rilascio imminente. "Mi dicono che Fallout 3 e i remake di New Vegas non sono esattamente 'imminenti', e non dovresti aspettarteli nel breve termine," scrive. "Sto ancora cercando di fissare tempi più dettagliati su quando dovremmo vederli apparire, ma l'impressione che ho è che vedremo Fallout 3 rimasterizzati prima di New Vegas"

Sembra che Microsoft e Bethesda non si aspettassero che Fallout su Amazon Prime Video avesse il successo che è, e quindi sono un po' in difficoltà. Abbiamo visto un po' di crossover dalla serie con i giochi, come la comparsa del Ghoul in Fallout 76, ma eventuali piani di Bethesda per più contenuti sono reattivi. Non c'era un grande piano per riaccendere l'interesse di Fallout per la serie e poi dare una mano di vernice fresca ai nostri giochi preferiti, fondamentalmente.

Se non riesci a gestire l'aspetto datato e il gameplay di Fallout 3 e New Vegas così com'è, allora Fallout 4 è ancora in giro. Puoi ascoltare Fallout London mentre giochi, ma altrimenti potresti aspettare un po' che gli altri grandi successi di Fallout vengano rifatti.