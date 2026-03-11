Fallout 3 Remaster apparentemente confermato da un nuovo annuncio di giocattoli
A meno che il giocattolo non sia quello che conta come rimasterizzato? In tal caso stiamo entrando in una nuova era in cui la schifezza ci viene restituita con un aspetto nuovo e lucente.
Il remaster Fallout 3 diventerà il nuovo Assassin's Creed: Black Flag Resynced? È certamente possibile che potremmo avere un nuovo remaster tra le mani che tutti sono disposti a riconoscere tranne lo sviluppatore. Un nuovo annuncio di giocattoli sembra suggerire fortemente un remaster Fallout 3, anche se Bethesda è tutta silenziosa sul fronte delle terre desolate.
Come notato sul subreddit di Fallout e riportato da Wccftech, il remaster Fallout 3 sembra essere stato confermato da un nuovo lotto di giocattoli elencato da McFarlane. Nell'elenco, vediamo che "ELITE EDITION 7IN - Fallout 3 REMASTERED - #13 T-45B NUKA COLA" arriva ai nostri uomini, il che potrebbe significare che il gioco (se è reale) lancerebbe con questo giocattolo forse per un'edizione da collezione o qualcosa di simile.
Con il grande successo della serie TV Fallout e l'amore che abbiamo visto per i vecchi giochi Bethesda quando è uscito The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sembra una scelta ovvia far uscire un remaster di Fallout in natura. I fan ovviamente vogliono vedere un remake di Fallout: New Vegas, ma sembra che Bethesda intenda affrontare prima la sua classica avventura nel deserto.