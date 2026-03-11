Fallout 3 Remaster apparentemente confermato da un nuovo annuncio di giocattoli

HQ

Il remaster Fallout 3 diventerà il nuovo Assassin's Creed: Black Flag Resynced? È certamente possibile che potremmo avere un nuovo remaster tra le mani che tutti sono disposti a riconoscere tranne lo sviluppatore. Un nuovo annuncio di giocattoli sembra suggerire fortemente un remaster Fallout 3, anche se Bethesda è tutta silenziosa sul fronte delle terre desolate.

Come notato sul subreddit di Fallout e riportato da Wccftech, il remaster Fallout 3 sembra essere stato confermato da un nuovo lotto di giocattoli elencato da McFarlane. Nell'elenco, vediamo che "ELITE EDITION 7IN - Fallout 3 REMASTERED - #13 T-45B NUKA COLA" arriva ai nostri uomini, il che potrebbe significare che il gioco (se è reale) lancerebbe con questo giocattolo forse per un'edizione da collezione o qualcosa di simile.

Con il grande successo della serie TV Fallout e l'amore che abbiamo visto per i vecchi giochi Bethesda quando è uscito The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, sembra una scelta ovvia far uscire un remaster di Fallout in natura. I fan ovviamente vogliono vedere un remake di Fallout: New Vegas, ma sembra che Bethesda intenda affrontare prima la sua classica avventura nel deserto.