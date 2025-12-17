Fallout: Stagione 2 - Episodio 1 (Prime Video)

HQ

È passato poco meno di un anno e mezzo da quando abbiamo avuto il piacere di rannicchiarci sul divano e tuffarci a capofitto nel mondo post-apocalittico e senza compromessi dei giochi Fallout. E la maggior parte di noi probabilmente concorderebbe che quella che sembrava un'idea fantasticamente pessima in precedenza, trasformare una serie TV in un franchise moralmente complesso, sia stata una grande sorpresa. In effetti, Fallout è stato un vero punto di rilievo tra la già solida serie TV dell'anno scorso. Ampio, stravagante, affascinante e con un tono e umorismo mantenenti.

In breve, gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet sono riusciti a fare l'impossibile - catturare l'essenza di Fallout e rendergli giustizia - arrivando persino a fissare l'asticella quasi scomodamente alta. Sono quindi lieto di riferire che nulla è cambiato con la seconda stagione, che riprende più o meno esattamente da dove la serie si era interrotta l'anno scorso e, se questo primo episodio deve essere preso come un indizio di ciò che verrà, possiamo ancora una volta aspettarci di essere spoilerati con altre cose simili.

Fallout è pieno di fiducia e i creatori hanno una visione chiara a cui si attengono. Non c'è alcun accenno di nervosismo o stress, nessun bisogno di affermarsi con scene d'azione grandiose o colpi di scena narrativi scioccanti. Il primo episodio della stagione non si chiede attenzione, ma procede a un ritmo molto lento, prendendosi il suo tempo e lasciando che il materiale respiri. Come prima, la serie bilancia il cupo, a volte quasi nichilista, con un senso dell'umorismo secco e volgare, in linea con ciò che offre i giochi.

In altre parole, il tono viene impostato subito e, dopo un breve riepilogo della scorsa stagione, veniamo catapultati direttamente nella follia, con un'estetica retrò sdolcinata, una sofferenza umana e slogan scomodamente ottimisti che cercano di idealizzare l'apocalisse. Ma soprattutto, Fallout, ora più che mai, osa lasciare che le scene parlino da sole e si fida di te come spettatore. Non c'è spiegazione inutile né esposizione stilosa. No, Fallout presuppone che tu sia in grado di ascoltare, vedere, pensare e analizzare. Perché mentre la prima stagione a volte doveva fermarsi e chiarire le cose, dalla Confraternita dell'Acciaio alla Vault-Tec come azienda, la maggior parte delle cose avviene in modo più organico questa volta. I personaggi agiscono sull'esperienza più che sull'esposizione, le conseguenze della scorsa stagione restano sullo sfondo e consolidano quel senso vitale di continuità.

Inoltre, c'è una chiara priorità nell'approfondire i personaggi fin dall'inizio. Lucy, Hank, Howard e altri vengono ricostruiti e ulteriormente sviluppati attraverso piccoli ma non trascurabili dettagli, e qui c'è una moderazione matura che ti attira e ti coinvolge più a fondo nel mondo brutale – che fortunatamente si concentra sul piccolo dramma epico piuttosto che su larga scala. Sappiamo già cosa è in gioco e non abbiamo bisogno di un promemoria. Di cui fortunatamente sono consapevoli anche i creatori della serie.

Ma il focus sui personaggi non significa che il mondo intorno a loro sia oscurato, anzi il contrario. Gli ambienti sono più ricchi che mai e pieni di dettagli, grandi e piccoli. È sporco, è crudo, forse ancora più glorioso di prima, ma soprattutto sembra reale. Il mondo ha ancora una volta un'atmosfera molto terrosa e tutto, dalle dune agli edifici fatiscenti e in rovina, fino all'interno degli archi, sembra luoghi reali. Libero da manovre digitali. Se mai, spesso vorresti solo fermarti e fissare tutto ciò che è dipinto sullo sfondo, tutti i piccoli elementi - dai cartelli e i poster con i loro testi stravaganti, alle pulci che saltano nella zuppa. Sei completamente sbalordito da quanto tempo sembra essere passato per dare davvero vita al mondo di Fallout.

Anche l'umorismo, come già detto, è intatto. Se possibile, ora è ancora più pungente e acida. Ridi quando non dovresti, è scomodo ma allo stesso tempo assolutamente meraviglioso e sembra più naturale che mai. Certo, i dialoghi burberi sono ancora presenti, ma gran parte dell'assurdità deriva anche dalle situazioni nel loro insieme. Goffo ma affascinante e, da appassionato di Fallout, è difficile non apprezzare tutto, la passione e la dedizione al materiale originale sono impressionanti, per usare un eufemismo. Allo stesso modo, vorrei fare un cenno al ritmo di questo primo episodio, che ammetto può sembrare un po' lento a qualcuno, ma dà davvero spazio al mondo e ai personaggi per fare il loro lavoro.

Perché quando i titoli di coda scorrono dopo poco meno di un'ora, ne vuoi solo di più. È un inizio rilassato e contenuto che ancora una volta si concentra sulla satira, l'abuso di potere e il piccolo uomo. Invece di mutanti ruggenti, scontri a fuoco e soldati vestiti con armature potenziate - più o meno esattamente quello che speravo e molto di più. Un inizio quasi perfetto che si approfondisce invece di cercare di superarsi e che, pur mantenendo il tono, mostra un rispetto senza pari sia per il materiale originale che per il pubblico. Bentornati nella natura selvaggia.