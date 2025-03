FBC: Firebreak capovolge le cose per la RCU: "Se Control era 70% horror e 30% assurdità, qui è il contrario"

HQ

HQ

Se c'è una curiosa coincidenza che di certo non avevo sulla mia cartella del bingo in questo periodo l'anno scorso, è che lo studio dietro i migliori giochi del 2022 e del 2023 (combattimi!) dovrebbe risultare rilasciare un titolo PvE progettato per tre giocatori ambientato in alcuni dei loro universi più noti. Giochi che sono multiplayer al 100% ma, secondo le parole degli sviluppatori, non sono certamente un servizio live, anche se entrambi riceveranno contenuti post-lancio. E sì, entrambi stanno lanciando a un prezzo ridotto rispetto ai loro famosi membri della famiglia.

Il mese scorso è stato Elden Ring: Nightreign a ospitare un grande tour stampa, e ora è il turno di Remedy di FBC: Firebreak. Il gioco è stato formalmente annunciato lo scorso autunno al Xbox Partner Preview, e recentemente abbiamo avuto l'opportunità di vedere un round modificato e porre domande al direttore Mike Kayatta e al capo delle comunicazioni Thomas Puha.

Quando i due signori introducono FBC: Firebreak, è chiaro che sono in missione. Sanno che Remedy si è fatto un nome grazie ai giochi giocati da soli piuttosto che con altri, e sanno che il servizio live non è mai sembrato meno attraente che nel 2025.

Annuncio pubblicitario:

Ecco perché si assicurano di essere molto chiari su cosa sia e cosa non sia FBC: Firebreak. Sì, IS un gioco multiplayer puro (anche se puoi anche giocare da solo), ma NON È un servizio live. Si svolge nel Remedy Connected Universe (RCU), ma amplierà la tradizione in modo discreto in modo che i nuovi giocatori non siano scoraggiati e Control fan che saltano non si perdano troppo. Nessuna FOMO è ciò che Kayatta conferma. Non sembrerà un secondo lavoro, con obiettivi e liste infinite, i round sono gestibili intorno ai 30 minuti, i contenuti verranno aggiunti dopo il lancio, ma sarà gratuito per evitare di dividere la base di giocatori. Funzionerà con specifiche inferiori su PC rispetto agli altri giochi di Remedy e per Xbox e PlayStation verrà lanciato il primo giorno su Game Pass e PS Plus. Insieme, dipinge l'immagine di uno sviluppatore che fa davvero il possibile per rimuovere le barriere all'ingresso, il che è certamente accattivante.

È una buona base, così come la premessa del gioco. Ci ritroviamo di nuovo in The Oldest House, che sei anni dopo gli eventi di Control (sì, Remedy continua con il gioco in tempo reale) è ancora ermeticamente sigillato a seguito dell'invasione Hiss. In effetti, il problema è diventato così intrattabile che FBC Director Jesse Fayden ha nominato Hank Flowers a guidare l'iniziativa Firebreakers, che, in termini semplici, consiste nel fornire ai dipendenti ordinari le risorse ora disponibili e metterli a lavorare come sterminatori paranaturali.

Si interpreta uno di questi fortunati personaggi e, in modo riconoscibile, si sceglie attraverso i menu una missione (qui appropriatamente chiamata lavoro), il livello di difficoltà e il numero di zone (1-3) che si desidera affrontare. Inoltre, il tuo equipaggiamento, che consiste in tre kit, ognuno dei quali è personalizzato per un tipo di giocatore specifico, e vantaggi.

Annuncio pubblicitario:

Cominciamo con i lavori. Anche se il flusso da un processo all'altro si ripeterà, ogni processo si trova in una parte univoca di The Oldest House e ha il proprio tipo di crisi e obiettivo. Nel lavoro che abbiamo visto, che è anche il punto focale del nuovo trailer, si tratta di rimuovere i post-it. Un compito apparentemente banale che cambia rapidamente tema quando il numero di note adesive aumenta a ben oltre 100.000 e orde di Hiss si mettono in mezzo, per non parlare del gigante delle note adesive con cui tutto culmina in una resa dei conti.

Se questo suona un po' più sciocco di quanto ricordiate dal tono di Control, è del tutto intenzionale, ci assicura Kayatta:

"Il controllo alterna l'orrore e la suspense e l'assurdo. Metterei arbitrariamente il rapporto a 70/30 a favore dell'horror. La strategia qui è quella di prendere gli stessi ingredienti e girarli. Quindi ci appoggiamo all'assurdo e al divertimento, senza abbandonare completamente l'orrore".

In altre parole, dovrebbe ancora sembrare Control, solo il lato più senza pretese del gioco. Per me, gran parte del fascino di Control e Alan Wake 2 è stata la riuscita miscela di horror e umorismo, quindi sarà interessante vedere come Remedy riuscirà a capovolgere le cose.

Anche se questa volta non ci saranno ambienti che cambiano come il Ashtray Maze per motivi di gameplay, l'ambiente circostante è inconfondibilmente condito da Control. E anche se questa volta non abbiamo i superpoteri di Jesse Fayden, Remedy è comunque riuscito a trovare un buon sostituto attraverso i vari equipaggiamenti o kit. Hai a disposizione tre kit, ognuno con un focus unico e due oggetti unici. Il Splash Kit è il tuo classico ruolo di supporto, il Jump Kit è più incentrato sulla mobilità e il Fix Kit è più incentrato sul corpo a corpo. Oltre al tuo kit, puoi scegliere vantaggi che vengono sbloccati continuamente. Qui, Remedy si concentra maggiormente sulle opzioni piuttosto che sull'aumento di potenza, ancora una volta per mantenere unita la base di giocatori.

La minaccia Hiss viene gestita principalmente attraverso l'uso di armi da fuoco: dopotutto è un FPS. Dal momento che non ho avuto l'opportunità di giocare, non posso dire quanto sia bello FBC: Firebreak, tuttavia, sembra che sia l'azione principale che stai vivendo, quindi sarà cruciale per la qualità del gioco che Remedy lo faccia bene.

Più interessanti dei fucili e dei fucili automatici di cui sei equipaggiato sono gli oggetti unici con cui ogni kit viene fornito. Soprattutto perché sembrano semplicemente essere Objects of Power, una delle invenzioni più divertenti di Control, e per fortuna un elemento che Kayatta non ha mai dubitato sarebbe stato nel gioco:

"Gli Oggetti di Potere sono una parte importante dell'universo. Adoro il loro sapore di stranezza. Sono iconici, quindi saremmo pazzi a non includerli, e penso che li stiamo usando in modi divertenti ed emozionanti nel gioco".

Vediamo il BOOMbox, che attira i nemici e alla fine esplode, e il Humidifier, che fornisce acqua curativa per la squadra. Funzionalmente, potrebbero non essere rivoluzionari, ma sembrano potenti e, per fortuna, abbastanza strani da pensare che diventino un punto culminante naturale delle battaglie. Così come lo scontro con il boss, tutto culmina qui. Il gigante deliziosamente strano fatto di post-it è esattamente il tipo di caratteristica che può far risaltare FBC: Firebreak in un mercato affollato.

E poi c'è la tradizione. L'RCU è, per i miei soldi, il miglior universo coeso della cultura pop, ma c'è ancora molto Remedy che non ti dice a riguardo. Ci sarà qualcun altro della RCU, appariranno personaggi o Alan Wake uova di Pasqua? Giocaci e scoprilo, dicono Kayatta e Puha. Essi, tuttavia, vogliono parlare dell'angolazione di questa immersione nella parte della RCU di Control. Cosa non abbiamo visto? Cosa ci piacerebbe vedere di più? E come appare l'universo da un'angolazione diversa, anticipa Kayatta. Non sorprende che ci sarà ancora molto caffè, anche se l'americana Kayatta definisce il caffè in Finlandia "sorprendentemente cattivo".

È chiaro che Remedy è eccitato - e nervoso - riguardo alla ricezione di FBC: Firebreak. Puha ci assicura che, sebbene Kayatta, ad esempio, sia nuovo a Remedy, ci sono molti dipendenti di lunga data Remedy che lavorano al progetto, e sottolinea anche che molti allo sviluppatore non vedevano l'ora di lavorare su un gioco multiplayer.

Personalmente, sono curioso di vedere di più. Se la varietà di lavori è abbastanza ampia e il gameplay di base è soddisfacente, posso facilmente immaginarmi di passare molto tempo a recitare come uno sterminatore paranaturale in The Oldest House. In ogni caso, applaudo Remedy per essersi cimentati in qualcosa di strutturalmente e dal punto di vista del gameplay un po' diverso da quello su cui si sono fatti un nome.