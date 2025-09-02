Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Anteprima: Un ritorno ben realizzato e tanto atteso

HQ

Ultimamente c'è stata un po' di tendenza a riportare in auge gli amati JRPG in un aspetto e una forma più moderni. Square Enix è in prima linea in questo sforzo, vedendo il ritorno di molti dei suoi titoli classici, che si tratti di Live A Live, Dragon Quest, Super Mario RPG insieme a Nintendo, e presto anche Final Fantasy Tactics. Parlando di quest'ultimo progetto, nell'ambito della Gamescom, ho avuto la possibilità di avere un assaggio anticipato di questo gioco, provando con mano una parte del progetto per vedere come è stato amorevolmente aggiornato.

La demo del gioco che ho avuto il lusso di provare è stata solo breve, in parte a causa del fatto di dover partire presto per parlare con i co-direttori. Alla fine, ciò che sono stato in grado di sperimentare includeva le scene iniziali prima di saltare in avanti in una battaglia in cui il sistema di combattimento è stato utilizzato in pieno effetto.

Prima di entrare nei dettagli, vale la pena notare che il ritorno di Final Fantasy Tactics è particolarmente emozionante per il modo in cui rispetta ma migliora il titolo originale. Questo è stato evidente fin da subito in questa build di anteprima, poiché i dialoghi completamente doppiati hanno portato la narrazione e la narrazione a nuovi livelli immersivi, il tutto mentre la grafica aggiornata dipingeva un'immagine adorabile e colorata, il tutto senza perdere il fascino e l'identità che il gioco del 1997 ha reso iconici. Indubbiamente è ancora Final Fantasy Tactics, ma sembra che appartenga alle piattaforme moderne ora, anche se la filosofia di design di base tradisce la sua età, dato che non vediamo quasi mai più giochi con livelli e scene così piccoli simili a diorama come nel caso qui. Ha quel perfetto equilibrio tra nostalgia e influenza modernizzata che significa che i fan, vecchi e nuovi, dovrebbero trovare qualcosa da apprezzare nella versione The Ivalice Chronicles.

Per quanto riguarda il combattimento, l'obiettivo era quello di proteggere Princess Ovelia dagli aggressori, con l'avvertenza che era rimasta intrappolata tra due fazioni ostili e in guerra. La tua squadra di eroi deve infiltrarsi in questo gruppo, fungendo da scudo contro la principessa mentre abbatte coloro che desiderano farle del male, il che, pur sembrando abbastanza semplice e diretto, si è rivelato una sfida a causa della manovrabilità limitata di ogni eroe e della verticalità del livello.

Sì, devi gestire eroi che non possono muoversi lontano prima di essere in grado di colpire in cima a una struttura di livello in cui puoi muoverti solo in determinate direzioni a causa di ripide pareti rocciose, ostacoli d'acqua e ostacoli. A questo si aggiunge lo stile di design datato aggiuntivo che significa che gli attacchi possono essere effettuati solo in due dimensioni, il che significa che non puoi colpire un nemico che si trova accanto al tuo eroe su una tessera che si trova in una direzione diagonale. Per le persone come me, che sono più abituate ai giochi di strategia a turni modernizzati, la rigidità ha richiesto un po' di adattamento per abituarsi, così come la difficoltà in cui si ha la sensazione di essere in svantaggio e di lottare per superare il compito da svolgere. Ma ehi, questo è un tema molto simile ai vecchi JRPG, quindi in un certo senso puoi solo elogiare ulteriormente l'autenticità di The Ivalice Chronicles.

Ci sono una serie di eroi unici che puoi collezionare e usare a tuo vantaggio, ognuno dei quali rientra in un diverso tipo di classe e può essere fatto salire di livello individualmente per renderli più forti. Questa varietà significa che puoi cambiare strategia in ogni combattimento, forse decidendo che un livello più ravvicinato avvantaggia meglio gli eroi da mischia e più duri, mentre un livello più aperto, come quello che ho sperimentato, è migliore per i combattenti a distanza e gli incantatori che non hanno bisogno di avvicinarsi completamente e personalmente. È una dinamica interessante che aggiunge molta profondità all'esperienza complessiva.

Dopo un periodo di tempo limitato con Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, è diventato abbondantemente chiaro che questo gioco sarà perfetto per la fascia demografica che apprezza i remake HD-2D che Square Enix ha pubblicato. Non è proprio dello stesso stile, con una direzione artistica leggermente unica, ma nella pratica e nel modo in cui suona, ci sono molte somiglianze che traspaiono. Per i fan dell'originale, è ancora possibile provare il gioco com'era nello stile Classic, oppure per voi potete dare un'occhiata all'edizione Enhanced più pulita, più elegante e più facile da usare, che utilizza anche un'interfaccia utente più ordinata per trasmettere informazioni in modo più efficiente al giocatore. Ma ancora una volta, non commettere errori, sebbene sia una versione ovviamente aggiornata, The Ivalice Chronicles è ancora difficile, complesso, impegnativo e carico della tradizione e dell'eccellente narrazione per cui i fan apprezzano ancora oggi l'originale.