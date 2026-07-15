Forza Horizon 6 sta ricevendo quattro classiche "passion" italiane
E a giudicare dalla lista di auto incluse in questo pacchetto DLC, hanno sicuramente una passione in comune.
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Ieri è stato rilasciato l'aggiornamento degli Esotici italiani per Forza Horizon 6, e con esso anche Playground Games ha colto l'occasione per lanciare un nuovo giro di DLC per il gioco sotto forma del Passion Car Pack. Questo include quattro auto nuove e, come si può immaginare, sono tutte modelli italiani sontuosi.
Se hai l'Edizione Premium di Forza Horizon 6, questo DLC è incluso; altrimenti, può ovviamente essere acquistato separatamente a £4,99 / €4,99 dall'Xbox Store. Quindi, cosa ottieni per i tuoi soldi? Di seguito troverai l'elenco completo di immagini e descrizioni tratte dal sito ufficiale:
Ferrari F80 2025
Alfa Romeo Giulia GTAm 2021
Alfa Romeo SE 048SP 1990
Ferrari 275 GTB4 Spider del 1967
Forza Horizon 6 è ora disponibile sia per PC che per Xbox Series S/X, e puoi leggere le nostre opinioni nella nostra recensione qui.
Il gioco di corse di Playground Games funziona altrettanto bene quanto il suo predecessore, anche se è disponibile su meno piattaforme e non beneficia della pandemia, quando tutti erano bloccati a casa a giocare.