Forza Horizon 6 sta ricevendo quattro classiche "passion" italiane

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Ieri è stato rilasciato l'aggiornamento degli Esotici italiani per Forza Horizon 6, e con esso anche Playground Games ha colto l'occasione per lanciare un nuovo giro di DLC per il gioco sotto forma del Passion Car Pack. Questo include quattro auto nuove e, come si può immaginare, sono tutte modelli italiani sontuosi.

Se hai l'Edizione Premium di Forza Horizon 6, questo DLC è incluso; altrimenti, può ovviamente essere acquistato separatamente a £4,99 / €4,99 dall'Xbox Store. Quindi, cosa ottieni per i tuoi soldi? Di seguito troverai l'elenco completo di immagini e descrizioni tratte dal sito ufficiale:

Ferrari F80 2025

La Ferrari F80 2025 è stata progettata e denominata per commemorare l'80º anniversario della Ferrari, e il Cavallo Rampante ha sicuramente fatto di tutto per rendere la F80 una pietra miliare automobilistica. L'intero sistema frenante montato su questa vettura fu sviluppato in collaborazione con Brembo; Il motore elettrico è il primo completamente prodotto internamente e la sua aerodinamica produce 1050 kg di carico aerodinamico. Con 1200 cavalli sotto il cofano, questa è la Ferrari più potente mai omologata per la strada. Unisciti alla festa Ferrari con la Ferrari F80 2025!

Alfa Romeo Giulia GTAm 2021

Lo spirito pilota degli anni '60 di Alfa Romeo torna sulle strade con la Alfa Romeo Giulia GTAm 2021. Il GTAm è una versione potenziata del già potente Quadrifoglio. Abbandonando i sedili posteriori per un roll cage e aggiornando il motore V6 per produrre 533 cavalli, la GTAm può raggiungere 60 mph da zero in soli 3,6 secondi. Sauber progettò la nuova aerodinamica montata su questa vettura nella loro galleria del vento, e il leggendario campione del mondo di Formula 1 Kimi Räikkönen contribuì a perfezionare gli ultimi dettagli. Tutto questo in un'auto omologata su strada che puoi guidare ogni giorno.

Alfa Romeo SE 048SP 1990

Costruita per diventare campione, l'Alfa Romeo SE 048SP del 1990 rappresentava il tentativo di Alfa Romeo di conquistare la classe Gruppo C. La SE 048SP fu originariamente creata come sostituta della Lancia LC2 nelle corse competitive. Durante lo sviluppo, la SE 048SP fu infine equipaggiata con un V12 da 3,5 litri proveniente dalla Ferrari che erogava circa 680 cavalli. Il suo telaio monoscocca in fibra di carbonio e la carrozzeria aerodinamica furono progettati per le esigenze delle corse del Gruppo C, pur mantenendo il design distintivo della griglia Alfa Romeo.

Ferrari 275 GTB4 Spider del 1967

Con solo 10 unità mai prodotte, la Ferrari 275 GTB4 Spider del 1967 è una delle Ferrari più rare e desiderabili mai costruite. La GTB4 Spider fu prodotta come successore della 250 California Spider su richiesta dell'importatore Ferrari per il Nord America. Questa è una di quelle auto che dimostra che prestazioni ed eleganza possono andare di pari passo, offrendo quell'esperienza indimenticabile che solo una classica Ferrari scoperta può offrire.

Forza Horizon 6 è ora disponibile sia per PC che per Xbox Series S/X, e puoi leggere le nostre opinioni nella nostra recensione qui.