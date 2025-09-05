Gallipoli Anteprima: Guerra intensa e autentica durante la Prima Guerra Mondiale

La gente di BlackMill Games offre da anni fantastiche e autentiche esperienze della Prima Guerra Mondiale, opzioni multiplayer che forse rivaleggiano meglio con la serie Battlefield. A differenza del famoso franchise di sparatutto di DICE, BlackMill ha avuto la tendenza a offrire giochi unici a tema con diversi teatri di conflitto, e in passato questo ha incluso la brutale guerra di trincea di Verdun, l'azione selvaggia e gelida in Tannenberg, combattimenti sorprendenti ma altrettanto strazianti in Isonzo, E ora l'attenzione si sta spostando sul deserto per mettere Gallipoli in primo piano e al centro.

Sì, dopo averci portato in passato sui fronti occidentale, poi orientale, poi alpino, ora ci dirigiamo verso il Medio Oriente per una puntata che si svolge in modo un po' diverso dai suoi predecessori. Dato che durante la Gamescom ho avuto il lusso di avere una panoramica di questo capitolo della serie, con BlackMill che spiegano come stanno iterando la formula.

Per prima cosa, chiunque abbia giocato agli altri sparatutto dello sviluppatore avrà familiarità con ciò che questo gioco sta cercando di ottenere. Si tratta di un'azione cruda e autentica della Prima Guerra Mondiale, il che significa che dovresti aspettarti armi pesanti che sono una seccatura da usare e ricaricare, il costante tuono di proiettili mortali ed esplosioni che scuotono il livello, la mancanza di veicoli mentre la guerra di trincea con gli stivali sul terreno è al centro della scena e scelte di design specifiche e aggiunte di contenuti che riflettono questo particolare teatro di guerra. In sostanza, non aspettarti un'esperienza simile a Battlefield 1 in cui puoi zoomare sulla mappa, abbattendo tonnellate di nemici che incrociano il tuo cammino in modo simile a uno sparatutto arcade. Questo gioco è più vicino a Hell Let Loose che a Battlefield in pratica, dando priorità a una rappresentazione più accurata della guerra prima di tutto.

Ora, questa natura più accurata arriva in vari luoghi. Per prima cosa, i modelli dei personaggi sono progettati per essere autentici, il che significa che vedrai principalmente le forze britanniche contro l'Impero Ottomano. Ma questo non significa che assisterete solo agli inglesi che combattono contro gli arabi, poiché le forze alleate includevano anche indiani e australiani, con alcuni dei primi ritratti in modo così accurato da non indossare stivali in battaglia. Altrimenti, le armi si adattano a queste forze, quindi non aspettatevi di vedere armi russe da Tannenberg o strumenti italiani da Isonzo, qui principalmente sarà Lee-Enfields, Webleys, Smith & Wessons e così via. Allo stesso modo, ci saranno molti strumenti molto specifici, tra cui le famose granate di latta per marmellata, che sono fondamentalmente un esplosivo pasticciato realizzato in una latta precedentemente utilizzata per conservare la marmellata. Ancora una volta, l'enfasi è il combattimento autentico.

Per quanto riguarda la guerra vera e propria, dato che il deserto è piuttosto piatto a differenza delle montagne che si trovano in Isonzo, non aspettatevi di nascondervi dietro affioramenti rocciosi. Crateri e trincee sono ancora una volta i tuoi migliori amici e questo significa che anche se l'azione si svolge su grandi mappe con molti obiettivi da combattere, ti ritroverai incanalato in aree ristrette dove entrambe le squadre si scontrano. Se decidi di lasciare il comfort delle trincee (se così puoi chiamarlo), sarai a rischio di fuoco di mitragliatrice e di trincerare i nemici, poiché in Gallipoli uno dei principali cambiamenti è che la costruzione è più facile e meno limitata. Puoi costruire una postazione di mitragliatrice dove meglio credi e persino aiutare a far avanzare la prima linea costruendo zone di rifornimento dove desideri per assicurarti che la tua squadra possa continuare a avanzare. Questo potrebbe sembrare un cambiamento piuttosto piccolo, ma è vitale per l'ambientazione, poiché la guerra nel deserto è una bestia molto diversa dall'azione europea e richiede un nuovo modo per affrontare la sfida a portata di mano.

Al di là del combattimento autentico e realistico - che è anche piuttosto spietato come lo è la guerra reale, il che significa che se vieni colpito probabilmente morirai - l'approccio tipico di BlackMill al multiplayer a squadre continua a brillare, dimostrando che questo sarà un altro grande Battlefield contendente. Sarà anche caratterizzato dal crossplay, il che significa che i giocatori PC e console potranno fare squadra per conquistare l'azione basata sugli obiettivi attraverso le diverse mappe del deserto.

BlackMill non sta reinventando la ruota con questo gioco, sta semplicemente offrendo un nuovo modo di giocare, e posso apprezzarlo. La serie WW1 ha offerto una forte azione multiplayer per anni, e da quello che ho visto ho poche ragioni per dubitare che Gallipoli romperà questa tendenza. È brutale, impegnativo, autentico, rumoroso e tutto ciò che si può desiderare da un gioco multiplayer della Prima Guerra Mondiale.