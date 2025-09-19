Gen V: Stagione 2 - Episodi 1-3

HQ

The Boys universo che Prime Video si è espanso sta vacillando sul punto di diventare troppo simile agli stessi universi cinematografici che inizialmente sembrava parodiare. Questa serie è arrivata in un momento in cui i supereroi dominavano completamente Hollywood e ha offerto una visione molto fresca della formula portandoci in un mondo in cui gli eroi quasi mitici non erano i modelli puri e veri come li conosciamo. Ci ha regalato una storia cruda, cruda e satirica grondante di cospirazioni e colpi al panorama politico moderno, e anche se senza dubbio non era per tutti, coloro che l'hanno guardata se ne sono innamorati piuttosto rapidamente. Tuttavia, ora ci sono state quattro stagioni di The Boys e persino ulteriori spettacoli spin-off, motivo per cui a volte può sembrare che l'universo stia diventando troppo grande per la sua esistenza satirica, nonostante il fatto che la qualità di ogni progetto non abbia mai veramente vacillato.

Ma ancora The Boys è cresciuto oltre la sua premessa più umile. Ora è un progetto parodia ampio e grandioso che fondamentalmente cerca di rispecchiare tutto ciò che è sbagliato nell'America moderna, e a volte quella scala immensa non funziona esattamente a favore dello show, mancando lo scopo originale che così tanti apprezzavano. D'altra parte, lo spin-off ambientato in un'università per superumani, non ha dovuto affrontare questo problema per il semplice motivo che la sua scala è ancora più piccola ed è in realtà qualcosa di cui beneficia.Gen V

HQ

Certo, Gen V e questa seconda stagione dello show si svolge ancora nel più ampio The Boys universo, e a causa del modo in cui questo universo è messo insieme, ha tematicamente legami con eventi accaduti nella serie principale. Ma in generale si trattaVought di connessioni meno importanti, poiché piuttosto l'attenzione è posta sui personaggi principali e su come continuano a operare all'ombra della corporazione, apprendendo segreti che li mettono in grave pericolo. È uno show che riguarda l'ulteriore ricomposizione del puzzle che è Vought e la loro creazione di supereroi, è una serie che parla di lotte personali e verità, ed è uno show che non riguarda il più ampio panorama geopolitico.

Annuncio pubblicitario:

Questi punti sono ciò che rende Gen V una premessa eccitante perché non si entra in una nuova stagione aspettandosi alcune scene assurde e raccapriccianti di solito con Homelander al centro, né ci si aspetta Billy Butcher di commettere quello che in genere sarebbe considerato un atto terroristico. Quello che abbiamo qui è un dramma universitario americano con alcune sfumature tese, quasi horror al centro, il tutto mentre il giovane cast cerca di tenersi lontano dai riflettori mentre scava più a fondo in un territorio a cui non appartiene. Ci sono ancora momenti che hanno lo scopo di scioccarti e farti persino trasalire? Sì, certo, è ambientato nell'universo di The Boys alla fine della giornata, ma sono meno focalizzati e questo è davvero apprezzato.

Ad ogni modo, i primi episodi della stagione 2 hanno impressionato finora per il semplice fatto che riescono a ballare sul filo del rasoio rivelando continuamente punti avvincenti della trama, facendoti anche indovinare non mostrando mai troppo. Si ha la sensazione che la storia stia avanzando a un ritmo coinvolgente, il tutto senza sentirsi sopraffatti da ciò che sta accadendo o che i fili narrativi vengano sprecati. È un equilibrio forte.

Allo stesso modo, questa stagione di Gen V ha avuto l'ulteriore sfida di affrontare la tragica scomparsa dell'attore Chance Perdomo, che interpretava Andre nello show. In poche parole, questo è stato gestito con il tipo di classe e grazia da cui molti potrebbero imparare, poiché la scomparsa del personaggio viene immediatamente spiegata e poi utilizzata come una via per i personaggi e gli attori per condividere le loro emozioni su un evento così triste. Si può sentire l'impatto che la morte di Perdomo ha lasciato su questo show, ma è un buco che è stato riempito in modo significativo e rispettoso.

Annuncio pubblicitario:

Per quanto riguarda il resto del cast, a differenza diThe Boys, che ogni stagione sembra sempre più uno sforzo corale travolgente, Gen V ha un gruppo di attori principali su cui si concentra e questo lotto iniziale di episodi dà a tutti loro ampio respiro e spazio. La Marie di Jaz Sinclair è la star, ma Emma di Lizzie Broadway, Cate di Maddie Phillips, Jordan di Derek Luh e London Thor e Sam di Asa Germann hanno tutti un sacco di tempo sullo schermo promettente ed emozionante. E lo stesso si può dire anche del nuovo personaggio del cattivo, quelloDean Cipher di Hamish Linklater, che è una creatura molto complessa e contorta, ma l'esatta natura della sua realtà è qualcosa che la trama riesce a tenere nascosta senza sembrare troppo una presa in giro.

Il punto è che Gen V è tornato con un forte lotto di episodi iniziali. L'inizio della stagione 2 è una televisione di qualità che intratterrà sicuramenteThe Boys i fan (soprattutto in parte a causa dei suoi brevi cameo e cenni del capo), ma intratterrà anche gli altri grazie alla sua eccellente narrazione e dialogo, alle forti interpretazioni e all'azione travolgente. La domanda ora è se riuscirà a mantenere l'atterraggio per il resto della stagione...