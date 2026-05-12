Giocare a Forza Horizon 6 prima dell'uscita potrebbe farti bannare per 8.000 anni

HQ

Forza Horizon 6 è stata trapelata accidentalmente ieri, e alcune persone hanno condiviso immagini e video che confermano che la fuga è autentica. Scaricarlo è, ovviamente, illegale, e Playground e Microsoft hanno ora annunciato che utilizzeranno le misure più severe a loro disposizione per punire chi scarica i file trapelati.

Su Reddit (in un post ora cancellato), una persona segnala che il suo account è stato bannato fino all'anno 9999 - in particolare il primo dell'anno 10.000, quindi il 1° gennaio dell'anno 10.000 dovrebbe poter tornare in pista e giocare a Xbox e Forza Horizon 6 (anche se, ovviamente, non sappiamo se la retrocompatibilità sarà ancora disponibile entro allora). Su X, spiegano le regole:

"Stiamo intraprendendo misure di applicazione rigorose contro chiunque sia stato trovato ad accedere a questa versione, inclusi i divieti a livello di franchising e hardware."

In breve, è possibile iniziare con Forza Horizon 6, ma c'è il rischio che il martello del ban colpisca. Forte. Se vuoi davvero iniziare a giocare, spendi qualche euro in più per una versione più costosa e potrai iniziare già dal 15 maggio.